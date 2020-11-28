Samsung, Windows 10 için bir ekran kaydetme uygulaması geliştiriyor

Bir süredir Samsung ve Microsoft'un bir dizi yeni proje üzerinde birlikte çalıştığını biliyoruz ve şimdi Güney Koreli şirket yeni bir Windows 10 uygulamasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
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Kısa bir süre içinde yayınlanacak
Samsung'un geliştirdiği yeni uygulama, Windows 10 kullanıcılarının, ekranda olup biten her şeyin bir videosunu oluşturmasına olanak tanıyan bir ekran kayıt uygulaması olarak tanımlanıyor. Herkesin bildiği gibi, bu tür yazılımlar uzunca bir süredir piyasada mevcut. Ancak bu durum Samsung'un bu pazara da el atmasının önüne geçmiş görünmüyor. Kullanıcı arayüzü olabildiğince basit olan uygulama bir ekran kaydı oluşturmak için gerekli kontrolleri içeren bir araç çubuğundan ibaret diyebiliriz.
Microsoft ve Samsung bir dizi başka proje üzerinde birlikte çalışıyorlar ve muhtemelen en önemlilerinden biri de Telefonunuz uygulaması. Şirketin ekran kaydedici uygulamasını ise henüz test ettiği ve kısa bir süre içinde kullanıcılara sunacağı belirtiliyor. Tüm bunlara ek olarak Samsung'un uygulamayı en az bir Samsung cihazına sahip olan Windows kullanıcıları için yayınlamayı planladığını da belirtmeden geçmeyelim.
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.