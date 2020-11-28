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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, Windows 10 için bir ekran kaydetme uygulaması geliştiriyor

    Güney Koreli Samsung ve Microsoft'un iş birliği yaparak ürettikleri projeler meyvelerini vermeye devam ediyor. İki teknoloji devinin son çalışması ise Windows 10 için bir ekran kayıt uygulaması.
    2 sa.
    285
    10
    3
    Windows
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, Windows 10 için bir ekran kaydetme uygulaması geliştiriyor
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    Bir süredir Samsung ve Microsoft'un bir dizi yeni proje üzerinde birlikte çalıştığını biliyoruz ve şimdi Güney Koreli şirket yeni bir Windows 10 uygulamasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung optik sensör pazarında Sony'i geçmeyi hedefliyor"

    Kısa bir süre içinde yayınlanacak

    Samsung'un geliştirdiği yeni uygulama, Windows 10 kullanıcılarının, ekranda olup biten her şeyin bir videosunu oluşturmasına olanak tanıyan bir ekran kayıt uygulaması olarak tanımlanıyor. Herkesin bildiği gibi, bu tür yazılımlar uzunca bir süredir piyasada mevcut. Ancak bu durum Samsung'un bu pazara da el atmasının önüne geçmiş görünmüyor. Kullanıcı arayüzü olabildiğince basit olan uygulama bir ekran kaydı oluşturmak için gerekli kontrolleri içeren bir araç çubuğundan ibaret diyebiliriz.

    Samsung, Windows 10 için bir ekran kaydetme uygulaması geliştiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft ve Samsung bir dizi başka proje üzerinde birlikte çalışıyorlar ve muhtemelen en önemlilerinden biri de Telefonunuz uygulaması. Şirketin ekran kaydedici uygulamasını ise henüz test ettiği ve kısa bir süre içinde kullanıcılara sunacağı belirtiliyor. Tüm bunlara ek olarak  Samsung'un uygulamayı en az bir Samsung cihazına sahip olan Windows kullanıcıları için yayınlamayı planladığını da belirtmeden geçmeyelim.



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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    3 saat önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    4 saat önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    5 saat önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    6 saat önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    7 saat önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    7 saat önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    8 saat önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    16 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    20 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ***Leopard*** 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    OBS varken niye bunu kullansın ki insanlar?
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hoş duruyor, hızlı ve Windows'un yeni ekran alıntı aracı gibi buglu olmazsa kullanılabilir
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bedava ve ekstra bir uygulama olursa indirip kullanmak DH'ciliğin şanındandır.
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