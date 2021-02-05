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    Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung yakın dönemde MRAM teknolojisine yer verebilir

    Entegre flash belleklerden 1000 kata kadar daha hızlı veri aktarımı sunabilen MRAM teknolojisi yeniden gündemde. Samsung bu teknolojiyi farklı sektörlerde kullanmak istiyor.
    05 Şubat 2021, 19:00 (1 hf.)
    2,6b
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    3
    Ram
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung yakın dönemde MRAM teknolojisine yer verebilir

    Yüksek kapasiteli RAM kullanımına yönelik ihtiyaçlar artarken aynı zamanda enerji tüketimi de artıyor. Uzun yıllar önce buna bir çözüm bulmak için geliştirilen MRAM teknolojisi kendisine yer arıyor.

    MRAM nedir?

    Günümüz sistemlerinde kullanılan RAM miktarı arttıkça, harcanan enerji de artıyor ve dolayısıyla günlük kullanım süresine negatif etki yapıyor. MRAM (Magnetosensitive Random-Access Memory) bellek modüllerinde kullanılan teknoloji, elektronların manyetik bitlerinin dönüşünü belirleyebilecekleri bir şekilde büküldükleri dönüş gücü teknolojisine dayanıyor ve böylece veriyi yazma esnasında gerekli enerji azaltılıyor.

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    MRAM modüllerinde mevcut RAM sistemlerinin belleği depolamak için elektrik yüklerini kullanma metodu bir kenara koyuluyor ve bu iş manyetik depolama kullanılarak yapılıyor. İki adet ferromanyetik film arasına ince bir bariyer konuyor ve veri bu şekilde depolanıyor. Yeni bir veri yazmak için eskisini silmek gerekmediğinden entegre flash belleklere göre 1000 kata kadar daha hızlı veri aktarımı yapılabiliyor. Ayrıca çok daha düşük enerji harcanıyor.

    Samsung yakın dönemde MRAM teknolojisine yer verebilir
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    Bununla birlikte kapasitenin rekabet edemeyecek kadar küçük olması MRAM teknolojisinin yaygınlaşmasını engelledi. Genelde Nesnelerin İnterneti ve yapay zeka sistemlerinde kullanılıyor. Samsung iki yıl önce 28nm sürecinde ilk MRAM belleğini üretmiş ve Nesnelerin İnterneti yongalarına uygulamıştı. Firma şimdi giyilebilir cihazlara kadar uzayacak bir dizi sektörde MRAM teknolojisini kullanmak istiyor.

    Gelen bilgilere göre giyilebilir cihazlar, düşük seviye ön bellekler, grafik bellekleri ve otomotiv sektörü Samsung’un hedefleri arasında. Firma 2024 yılında MRAM pazarının 1.2 milyar dolar büyüklüğe ulaşmasını bekliyor.

    Samsung Döküm iştiraki mühendisi Han Shin-hee önümüzdeki dönemde MRAM teknolojisini geliştirmeye daha fazla kaynak ayıracaklarını ve dezavantajları ortadan kaldırmayı planladıklarını açıkladı. İşler yolunda giderse yıl bitmeden bir MRAM bellek ürünü daha görebiliriz.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-incredibly-fast-mram-solution-used-wearables/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hellmare (Akif Emre) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Millet neler ile meşgul bir de ülkemizin haline bakın! Çok yazık. Bunu hak etmemişti Atatürk'ün Türkiye'si.
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İyi Samsung böyle yaparsa note serisi patlar çok satar
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    hellmare (Akif Emre) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Millet neler ile meşgul bir de ülkemizin haline bakın! Çok yazık. Bunu hak etmemişti Atatürk'ün Türkiye'si.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    1ses1 (hasan türk) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) hellmare
    Aynen katılıyorum. Atatürkün partiside pkk lı parti ile ortaklık kuruyor ne acı. Atatürk yaşasaydı ne derdi acaba.
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