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    Anlık Bildirim

    Samsung, yapay zeka merkezli tamamıyla farklı bir telefon geliştiriyor

    Samsung, mobil cihazların geleceği olarak yapay zekaya odaklanıyor. Samsung'un Mobil Deneyim birimi (MX) Başkanı TM Roh'a göre mevcut telefonlardan çok farklı bir cihaz geliyor.
    Samsung, yapay zeka merkezli bambaşka bir telefon geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Samsung, mobil cihazların geleceği için tamamen yapay zekaya odaklanıyor. Firma zaten ilk Galaxy AI donanımlı akıllı telefonları olan Galaxy S24 serisini bu yılın başında tanıtmıştı. Ancak Samsung'un Mobil Deneyim birimi (MX) Başkanı TM Roh, firmanın mevcut akıllı telefonlardan radikal bir şekilde farklı görünecek yapay zeka odaklı telefonlar üzerinde çalıştığını ifade ediyor.

    Samsung’tan yapay zeka temelli telefon

    TM Roh, gelecekteki yapay zeka odaklı telefonlarının “Samsung'un mevcut telefonlarından radikal bir şekilde farklı olabileceğini” söylerken Ar-Ge faaliyetlerinde aslan payın da yapay zekalı akıllı telefonlara odaklandığını açıkladı. Samsung patronu geliştirilmekte olunan telefonlar hakkında detaylar vermese de bazı nitelendirmeler kullandı.

    Samsung, yapay zeka merkezli bambaşka bir telefon geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    TM Roh’un “radikal bir şekilde farklı” söylemi AI telefonların standart dikdörtgen formunun dışına çıkabileceğine işaret ediyor. Ayrıca üzerinde çalışılan cihazların daha “mobil” olacağı da belirtiliyor. Elbette buradaki mobil vurgusu telefonların mutlaka daha küçük anlamına gelmiyor; aksine işlevsel bir şekilde daha büyük ekranlara ve daha fazla sensöre de sahip olabilirler.

    Samsung, telefon ve tabletlerin yanı sıra, akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar da dahil olmak üzere giyilebilir cihazlarına bazı Galaxy AI özellikleri getirmiş durumda. Dolayısıyla firma zaten bu alan üzerinde bahislerini oynuyor.

    Öte yandan yapay zeka odaklı cihazları daha önce de gördük. Örneğin Humane AI Pin ve Rabbit R1 gibi cihazlar piyasaya çıktı ancak hiçbiri başarılı olamadı. Zira bu cihazlar herhangi bir ihtiyacı karşılamıyor veya akıllı telefonların yapamadığı bir şeyi yapmıyorlardı.

    TM Roh’un bahsettiği “yapay zeka odaklı” Samsung telefonları ne zaman görürüz belirsiz ancak önümüzdeki dönemlerde Güney Koreli firmadan daha fazla yapay zeka açılımları göreceğiz. Firma aktif bir şekilde One UI 7.0 üzerinde çalışıyor ve bu nesilde büyük değişimlerin yaşanacağı belirtiliyor. Ayrıca üretken yapay zeka ile güçlendirilerek yenilenen sesli asistan Bixby’nin de bu yıl kendini göstermesi bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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