Samsung, yapay zeka merkezli tamamıyla farklı bir telefon geliştiriyor

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Tam Boyutta Gör Görünüşe göre Samsung, mobil cihazların geleceği için tamamen yapay zekaya odaklanıyor. Firma zaten ilk Galaxy AI donanımlı akıllı telefonları olan Galaxy S24 serisini bu yılın başında tanıtmıştı. Ancak Samsung'un Mobil Deneyim birimi (MX) Başkanı TM Roh, firmanın mevcut akıllı telefonlardan radikal bir şekilde farklı görünecek yapay zeka odaklı telefonlar üzerinde çalıştığını ifade ediyor.

Samsung’tan yapay zeka temelli telefon

TM Roh, gelecekteki yapay zeka odaklı telefonlarının “Samsung'un mevcut telefonlarından radikal bir şekilde farklı olabileceğini” söylerken Ar-Ge faaliyetlerinde aslan payın da yapay zekalı akıllı telefonlara odaklandığını açıkladı. Samsung patronu geliştirilmekte olunan telefonlar hakkında detaylar vermese de bazı nitelendirmeler kullandı.

Tam Boyutta Gör TM Roh’un “radikal bir şekilde farklı” söylemi AI telefonların standart dikdörtgen formunun dışına çıkabileceğine işaret ediyor. Ayrıca üzerinde çalışılan cihazların daha “mobil” olacağı da belirtiliyor. Elbette buradaki mobil vurgusu telefonların mutlaka daha küçük anlamına gelmiyor; aksine işlevsel bir şekilde daha büyük ekranlara ve daha fazla sensöre de sahip olabilirler.

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Samsung, telefon ve tabletlerin yanı sıra, akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar da dahil olmak üzere giyilebilir cihazlarına bazı Galaxy AI özellikleri getirmiş durumda. Dolayısıyla firma zaten bu alan üzerinde bahislerini oynuyor.

Öte yandan yapay zeka odaklı cihazları daha önce de gördük. Örneğin Humane AI Pin ve Rabbit R1 gibi cihazlar piyasaya çıktı ancak hiçbiri başarılı olamadı. Zira bu cihazlar herhangi bir ihtiyacı karşılamıyor veya akıllı telefonların yapamadığı bir şeyi yapmıyorlardı.

TM Roh’un bahsettiği “yapay zeka odaklı” Samsung telefonları ne zaman görürüz belirsiz ancak önümüzdeki dönemlerde Güney Koreli firmadan daha fazla yapay zeka açılımları göreceğiz. Firma aktif bir şekilde One UI 7.0 üzerinde çalışıyor ve bu nesilde büyük değişimlerin yaşanacağı belirtiliyor. Ayrıca üretken yapay zeka ile güçlendirilerek yenilenen sesli asistan Bixby’nin de bu yıl kendini göstermesi bekleniyor.

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Samsung, yapay zeka merkezli bambaşka bir telefon geliştiriyor