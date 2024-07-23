Samsung, yapay zeka merkezli tamamıyla farklı bir telefon geliştiriyor

Samsung’tan yapay zeka temelli telefon
TM Roh, gelecekteki yapay zeka odaklı telefonlarının “Samsung'un mevcut telefonlarından radikal bir şekilde farklı olabileceğini” söylerken Ar-Ge faaliyetlerinde aslan payın da yapay zekalı akıllı telefonlara odaklandığını açıkladı. Samsung patronu geliştirilmekte olunan telefonlar hakkında detaylar vermese de bazı nitelendirmeler kullandı.
Samsung, telefon ve tabletlerin yanı sıra, akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar da dahil olmak üzere giyilebilir cihazlarına bazı Galaxy AI özellikleri getirmiş durumda. Dolayısıyla firma zaten bu alan üzerinde bahislerini oynuyor.
Öte yandan yapay zeka odaklı cihazları daha önce de gördük. Örneğin Humane AI Pin ve Rabbit R1 gibi cihazlar piyasaya çıktı ancak hiçbiri başarılı olamadı. Zira bu cihazlar herhangi bir ihtiyacı karşılamıyor veya akıllı telefonların yapamadığı bir şeyi yapmıyorlardı.
TM Roh’un bahsettiği “yapay zeka odaklı” Samsung telefonları ne zaman görürüz belirsiz ancak önümüzdeki dönemlerde Güney Koreli firmadan daha fazla yapay zeka açılımları göreceğiz. Firma aktif bir şekilde One UI 7.0 üzerinde çalışıyor ve bu nesilde büyük değişimlerin yaşanacağı belirtiliyor. Ayrıca üretken yapay zeka ile güçlendirilerek yenilenen sesli asistan Bixby’nin de bu yıl kendini göstermesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.