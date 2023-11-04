Samsung Galaxy S24 Ultra'nın titanyum kasa ile geleceği bir kez daha onaylandı

Titanyum kasa ile gelecek Galaxy S24 Ultra'nın maliyeti 4 katına çıkabilir
Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max'te titanyum kasayı bu kadar öne çıkarırken Samsung'da bu durumdan ilham almış gibi görünüyor. Zira The Elec'in hazırladığı yeni rapor, Galaxy S24 Ultra'nın titanyum çerçeve ile geleceğini bir kez daha doğruladı. Ayrıca rapora göre serinin diğer cihazları ise yine alüminyum kasa ile piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.