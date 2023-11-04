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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 Ultra'nın titanyum kasa ile geleceği bir kez daha onaylandı

    Yeni bir rapor, Samsung'un ilk titanyum kasaya sahip cihazının Galaxy S24 Ultra olacağını bir kez daha doğrularken maliyetinin beş katına kadar çıkabileceğini de ortaya çıkardı.
    Galaxy S24 Ultra'nın titanyum kasayla geleceği yine onaylandı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Samsung'un önümüzdeki aylarda yeni serisi Galaxy S24'ü piyasya sürmesi bekleniyor. Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra'dan oluşması beklenen seri ile Samsung, kasa malzemesinde büyük bir değişikliğe gidebilir. Daha önceki raporlar seriden Galaxy S24 Ultra'nın titanyum kasa ile gelebileceğini ortaya çıkarmıştı. Yeni bir rapor ise bu bilgiyi bir kez daha doğruladı.

    Titanyum kasa ile gelecek Galaxy S24 Ultra'nın maliyeti 4 katına çıkabilir

    Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max'te titanyum kasayı bu kadar öne çıkarırken Samsung'da bu durumdan ilham almış gibi görünüyor. Zira The Elec'in hazırladığı yeni rapor, Galaxy S24 Ultra'nın titanyum çerçeve ile geleceğini bir kez daha doğruladı. Ayrıca rapora göre serinin diğer cihazları ise yine alüminyum kasa ile piyasaya sürülecek.

    Galaxy S24 Ultra'nın titanyum kasayla geleceği yine onaylandı Tam Boyutta Gör
    Mevcut alüminyum çerçevelerinin Samsung'a maliyeti yaklaşık olarak 20 doların altında. Ancak bu titanyum çerçeveler Samsung'a pahalıya patlayabilir. Çünkü titanyum çerçeveye geçmek dört ila beş kata kadar maliyeti artıracak. Ancak raporda bu duruma rağmen şirketin yaklaşık 15 milyon titanyum kasa üretimi planladığı bildirilmekte.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 14 saat önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 3 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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