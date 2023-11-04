Samsung Galaxy S24 Ultra'nın titanyum kasa ile geleceği bir kez daha onaylandı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung'un önümüzdeki aylarda yeni serisi Galaxy S24'ü piyasya sürmesi bekleniyor. Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra'dan oluşması beklenen seri ile Samsung, kasa malzemesinde büyük bir değişikliğe gidebilir. Daha önceki raporlar seriden Galaxy S24 Ultra'nın titanyum kasa ile gelebileceğini ortaya çıkarmıştı. Yeni bir rapor ise bu bilgiyi bir kez daha doğruladı.

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Titanyum kasa ile gelecek Galaxy S24 Ultra'nın maliyeti 4 katına çıkabilir

Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max'te titanyum kasayı bu kadar öne çıkarırken Samsung'da bu durumdan ilham almış gibi görünüyor. Zira The Elec'in hazırladığı yeni rapor, Galaxy S24 Ultra'nın titanyum çerçeve ile geleceğini bir kez daha doğruladı. Ayrıca rapora göre serinin diğer cihazları ise yine alüminyum kasa ile piyasaya sürülecek.

Tam Boyutta Gör Mevcut alüminyum çerçevelerinin Samsung'a maliyeti yaklaşık olarak 20 doların altında. Ancak bu titanyum çerçeveler Samsung'a pahalıya patlayabilir. Çünkü titanyum çerçeveye geçmek dört ila beş kata kadar maliyeti artıracak. Ancak raporda bu duruma rağmen şirketin yaklaşık 15 milyon titanyum kasa üretimi planladığı bildirilmekte.

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Galaxy S24 Ultra'nın titanyum kasayla geleceği yine onaylandı