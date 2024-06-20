Samsung Buds 3 Pro veri tabanında ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Samsung Members uygulama kodlarında ortaya çıkan Samsung’un yeni Buds 3 kulaklıkları, serideki ilk saplı tasarıma sahip ürünler olacak. Samsung yeni modellere ilginç bir dokunuş yaparak rekabette farklılaşmaya çalışacak.

Samsung Buds 3 Pro neler sunuyor?

Sapların dışa bakan kısmında Blade Lights adında bir aydınlatma çizgisi olacak. Bu aydınlatmanın dinlenen müziklere yönelik mi yoksa bildirim yansıtmaya yönelik mi olduğu şimdilik bilinmiyor. Özellik sadece Pro modele özgü.

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Kullanıcılar sap kısmını sıkarak çeşitli kontrollere erişebiliyor. Çift sürücü ve adaptif gürültü engelleme yanında kulaklık 6 saate kadar kullanılabiliyor. Kutusu ile bu süre 30 saate çıkıyor. Gövde IP57 ile su sıçramalarına dayanıklı. Kulaklık Galazy Z Fold 6 serisi ile birlikte tanıtılacak.

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Samsung Buds 3 Pro detaylanıyor