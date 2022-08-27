Samsung üçüncü nesil Google Tensor işlemcisini geliştirmeye başladı

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Android dünyasına örnek olmak adına kaliteli telefonlar üretmek isteyen Google, Pixel ailesi ile uzun süre tartışma konusu olmuştu. Özellikle Pixel 4 ile başarısız olan firma, geçtiğimiz yıl tanıttığı Pixel 6 ve Pixel 6 Pro ile özel olarak geliştirilmiş Tensor çipsetini kullanmaya başlamıştı. Tensor işlemcisi, her ne kadar son nesil Snapdragon veya Apple A işlemcileri ile yarışamasa da Pixel 6 ailesinin uygun fiyatı ile başarılı bir fiyat performans işlemcisi olarak kendini kanıtlamıştı. Pixel 7 ailesinde de Tensor işlemcisini kullanacak olan firma, Tensor serisine yatırım yapmaya devam edecek.

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Üçüncü nesil Tensor işlemcisini de Samsung geliştirecek

Google her ne kadar Tensor işlemcisinin Google’da tasarlandığını iddia etse de kaynak kodları ve dokümanlar, işlemcinin Exynos temelli olduğunu gözler önüne sermişti. Önümüzdeki haftalarda satışa çıkması beklenen Pixel 7, yine Samsung temelli ikinci nesil bir Tensor işlemcisine sahip olacak.

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GalaxyClub’dan gelen bilgilere göre Samsung, üçüncü nesil Tensor işlemcisi için de çalışmalar başlamış durumda. Büyük ihtimalle Pixel 8 ailesinde kullanılacak Tensor 3, Ripcurrent kod adı altında geliştiriliyor. Orijinal Tensor işlemcisi, yüksek performans sunsa da enerji verimliliği konusunda özellikle Snapdragon 8+ Gen 1’in gerisinde kaldı. Umarız Google ve Samsung, Tensor işlemcisinin performansını arttırırken enerji verimliliğinde de önemli adımlar atar.

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Samsung yeni nesil Tensor işlemcisi üzerine çalışmaya başladı