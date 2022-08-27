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    Samsung üçüncü nesil Google Tensor işlemcisini geliştirmeye başladı

    Pixel 6 ile beraber özel çiplerini kullanmaya başlayan Google, Tensor ailesine yatırım yapmaya devam edecek. Gelen bilgilere göre Samsung, Google için yeni nesil Tensor geliştirmeye başladı.
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    Samsung yeni nesil Tensor işlemcisi üzerine çalışmaya başladı
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    Android dünyasına örnek olmak adına kaliteli telefonlar üretmek isteyen Google, Pixel ailesi ile uzun süre tartışma konusu olmuştu. Özellikle Pixel 4 ile başarısız olan firma, geçtiğimiz yıl tanıttığı Pixel 6 ve Pixel 6 Pro ile özel olarak geliştirilmiş Tensor çipsetini kullanmaya başlamıştı. Tensor işlemcisi, her ne kadar son nesil Snapdragon veya Apple A işlemcileri ile yarışamasa da Pixel 6 ailesinin uygun fiyatı ile başarılı bir fiyat performans işlemcisi olarak kendini kanıtlamıştı. Pixel 7 ailesinde de Tensor işlemcisini kullanacak olan firma, Tensor serisine yatırım yapmaya devam edecek.

    Üçüncü nesil Tensor işlemcisini de Samsung geliştirecek

    Google her ne kadar Tensor işlemcisinin Google’da tasarlandığını iddia etse de kaynak kodları ve dokümanlar, işlemcinin Exynos temelli olduğunu gözler önüne sermişti. Önümüzdeki haftalarda satışa çıkması beklenen Pixel 7, yine Samsung temelli ikinci nesil bir Tensor işlemcisine sahip olacak.

    Samsung yeni nesil Tensor işlemcisi üzerine çalışmaya başladı
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    GalaxyClub’dan gelen bilgilere göre Samsung, üçüncü nesil Tensor işlemcisi için de çalışmalar başlamış durumda. Büyük ihtimalle Pixel 8 ailesinde kullanılacak Tensor 3, Ripcurrent kod adı altında geliştiriliyor. Orijinal Tensor işlemcisi, yüksek performans sunsa da enerji verimliliği konusunda özellikle Snapdragon 8+ Gen 1’in gerisinde kaldı. Umarız Google ve Samsung, Tensor işlemcisinin performansını arttırırken enerji verimliliğinde de önemli adımlar atar.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 1 saat önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 1 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 3 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 3 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 3 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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