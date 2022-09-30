Samsung, yenilenmiş telefon yelpazesini genişletiyor: Daha yeni modeller satılacak

Samsung, yenilenmiş telefon almayı düşünen kullanıcıların değerlendirebileceği modelleri Re-Newed adında yenileme programında sunuyor. Ancak şu anda yenilenmiş (refurbished) telefon kategorisinde Galaxy S22 veya Galaxy A53 gibi yeni modeller yerine, Galaxy S20, Note 20, S21, Note 10 gibi daha eski modeller satılıyor. Ancak bu, çok yakında değişecek.

Samsung yenilenmiş telefonların sayısı artacak

Samsung, gelecekte daha yeni akıllı telefon modellerini içerecek şekilde yenilenmiş telefon yelpazesini genişletmeyi planlıyor. Bu, Samsung’un gelecek akıllı telefonu Galaxy S23 veya mevcut en iyi telefonlarına daha düşük fiyatla ulaşabileceğimiz anlamına geliyor.

Samsung, en son çıkardığı telefonlarını Re-Newed aracılığıyla sunmadığından, insanlar daha yeni cihazları ucuza satın alabilmek için başka Samsung yenilenmiş telefon satan kişilere gidiyor. Samsung’un kendi telefonlarını yenilemesi üçüncü taraf şirketlerin bunu yapmasına izin vermesinden daha iyi. Samsung’un kendi bileşenlerine kolay erişimi olduğundan, işlem daha ucuz ve daha kolay olabiliyor; bu alıcı açısından da tasarruf demek. Buna ek olarak, yenileme işlemini gerçekleştiren kişiler, şirket eğitiminden geçiyor ve yenilenen telefonlar çok daha yüksek bir standartta oluyor.

Apple gibi Samsung’un da dünya genelinde çok sayıda fiziksel mağazası var. Yenilenmiş telefon, her ne kadar birçok testten geçirildikten sonra satışa hazır hale getiriliyor olsa da, mağazada inceleyip, kontrolleri sağlayarak satın almakta fayda var. Yenilenmiş telefonlar hakkında detaylı bilgiye şu yazımızdan ulaşabilirsiniz:

Yenilenmiş (Refurbished) telefon ne demek, nereden alınır? 2 ay önce eklendi

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