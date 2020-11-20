Samsung yoğun 14nm siparişleri alıyor

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ABD’nin Çinli dökümcülere ambargo uygulamaya başlaması sektörde adeta bir paniğe sebep oldu. TSMC ve Samsung gibi sektör devlerine üretim yaptırırken aynı zamanda daha eski süreçleri biraz daha uygun fiyatla Çinli dökümcülere ürettiren firmalar birer birer çekilmeye başladı. Haliyle TSMC ve Samsung bu işten en fazla fayda görenler.

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Samsung’da 14nm siparişler yoğunlaştı

Geçtiğimiz haftalarda TSMC’nin özellikle 28nm taleplerinde patlama yaşadığını aktarmıştık. Aynı durum Samsung cephesinde bu kez 14nm sürecinde yaşanıyor. Özellikle Çinli yonga tasarımcıları bunda başrolde.

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TSMC’nin yaşadığı kapasite yetersizliği nedeniyle 8nm, 7nm ve 5nm sürecinde ekstra talepler Samsung’a kaymaya başlamıştı. Üzerine bir de 14nm süreci eklenince firmanın önümüzdeki dönemde yarı iletken bölümünde epey gelir arttıracağını tahmin etmek mümkün.

Apple, Qualcomm, AMD, Nvidia gibi devler artık 5nm sürecine geçti veya geçmenin hesaplarını yapıyor. Bununla birlikte düşük seviyede yonga tasarlayan pek çok Çinli tasarımcı halen 14nm ve 28nm arasındaki süreçleri tercih ediyor. Normalde Çinli dökümcüler olgunlaşmış süreçlerde tecrübe kazanmıştı ancak ABD ambargosu her şeyi alt üst etti.

https://www.techpowerup.com/274935/samsung-14-nm-chip-orders-from-china-surge

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