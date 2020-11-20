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    Samsung yoğun 14nm siparişleri alıyor

    ABD ambargosu sonrasında Çinli dökümcülerden siparişlerini çeken üreticiler Samsung’un kapısını çaldı. Firma yoğun bir şekilde 14nm döküm siparişleri almaya başladı.
    3 sa.
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    İşlemci
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung yoğun 14nm siparişleri alıyor
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    ABD’nin Çinli dökümcülere ambargo uygulamaya başlaması sektörde adeta bir paniğe sebep oldu. TSMC ve Samsung gibi sektör devlerine üretim yaptırırken aynı zamanda daha eski süreçleri biraz daha uygun fiyatla Çinli dökümcülere ürettiren firmalar birer birer çekilmeye başladı. Haliyle TSMC ve Samsung bu işten en fazla fayda görenler.

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    Samsung’da 14nm siparişler yoğunlaştı

    Geçtiğimiz haftalarda TSMC’nin özellikle 28nm taleplerinde patlama yaşadığını aktarmıştık. Aynı durum Samsung cephesinde bu kez 14nm sürecinde yaşanıyor. Özellikle Çinli yonga tasarımcıları bunda başrolde.

    Ayrıca Bkz. "Huawei şimdi de Leica’yı mı kaybediyor?"

    TSMC’nin yaşadığı kapasite yetersizliği nedeniyle 8nm, 7nm ve 5nm sürecinde ekstra talepler Samsung’a kaymaya başlamıştı. Üzerine bir de 14nm süreci eklenince firmanın önümüzdeki dönemde yarı iletken bölümünde epey gelir arttıracağını tahmin etmek mümkün.

    Apple, Qualcomm, AMD, Nvidia gibi devler artık 5nm sürecine geçti veya geçmenin hesaplarını yapıyor. Bununla birlikte düşük seviyede yonga tasarlayan pek çok Çinli tasarımcı halen 14nm ve 28nm arasındaki süreçleri tercih ediyor. Normalde Çinli dökümcüler olgunlaşmış süreçlerde tecrübe kazanmıştı ancak ABD ambargosu her şeyi alt üst etti.



    https://www.techpowerup.com/274935/samsung-14-nm-chip-orders-from-china-surge Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 saat önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    6 saat önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    e d d a i 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    TSMC önemini gittikçe artırıyor.
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