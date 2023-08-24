Samsung, yuvarlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Samsung Display bu yılın başlarında daha küçük bir form faktörüne dönüşebilen bir OLED ekran paneli sergilemişti. Son gelen bilgilere göre ise Samsung aslında böyle bir yuvarlanabilir OLED ekran kullanan bir telefon piyasaya sürebilir. Zira bu konu hakkındaki iddialar iyiden iyi şekillenmeye başlamış durumda.

Samsung yuvarlanabilir ekranlı telefon çıkarabilir

Güvenilir sızıntı kaynağı Revegnus’a göre Samsung, 2025 yılında yuvarlanabilir OLED ekranlı bir telefon piyasaya sürebilir. Bu bilgi bir şekilde doğruysa, şirket telefonu yılın ikinci yarısında Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 ile birlikte tanıtabilir. Ek olarak yuvarlanabilir ekranlı telefonun geliştirilmiş bir UPC'ye (Panel Altı Kamera) sahip olacağa da iddia ediliyor. Cihaz yapısı itibariyle de uçtan uca çerçevesiz bir ekrana sahip olabilir.

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Öte yandan Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold serileriyle Z şeklindeki katlanabilir form faktörünü neredeyse mükemmelleştiren Samsung gerçekten de, yuvarlanabilir ekranlı ve çift katlanabilir ekranlı tabletlere dönüştürülebilen telefonlar da dahil olmak üzere mobil cihazlar için bu tür daha yenilikçi form faktörlerine bakıyor olabilir. Şirketin ayrıca iki menteşesi olan ve bir telefondan tablete dönüşebilen bir cihaz üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Yuvarlanabilir OLED ekrana geri dönecek olursak, Samsung Display tarafından sergilenen panel, esnek OLED ekranı yuvarlayan ve açan yerleşik bir motora sahip olması sayesinde gerektiğinde 12,4 inçlik bir ekrana kadar genişleyebiliyor.

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