Samsung, yuvarlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalışıyor

Samsung yuvarlanabilir ekranlı telefon çıkarabilir
Güvenilir sızıntı kaynağı Revegnus’a göre Samsung, 2025 yılında yuvarlanabilir OLED ekranlı bir telefon piyasaya sürebilir. Bu bilgi bir şekilde doğruysa, şirket telefonu yılın ikinci yarısında Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 ile birlikte tanıtabilir. Ek olarak yuvarlanabilir ekranlı telefonun geliştirilmiş bir UPC'ye (Panel Altı Kamera) sahip olacağa da iddia ediliyor. Cihaz yapısı itibariyle de uçtan uca çerçevesiz bir ekrana sahip olabilir.
Öte yandan Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold serileriyle Z şeklindeki katlanabilir form faktörünü neredeyse mükemmelleştiren Samsung gerçekten de, yuvarlanabilir ekranlı ve çift katlanabilir ekranlı tabletlere dönüştürülebilen telefonlar da dahil olmak üzere mobil cihazlar için bu tür daha yenilikçi form faktörlerine bakıyor olabilir. Şirketin ayrıca iki menteşesi olan ve bir telefondan tablete dönüşebilen bir cihaz üzerinde çalıştığı da söyleniyor. Yuvarlanabilir OLED ekrana geri dönecek olursak, Samsung Display tarafından sergilenen panel, esnek OLED ekranı yuvarlayan ve açan yerleşik bir motora sahip olması sayesinde gerektiğinde 12,4 inçlik bir ekrana kadar genişleyebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.