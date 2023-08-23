Samsung Galaxy S23 FE modelinin tüm özellikleri belli oldu: Ne zaman çıkacak?

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S23 FE modelini piyasaya sürmeye adım adım yaklaşıyor. Geçtiğimiz süre zarfında telefon hakkında çok sayıda bilgi edinmiş olsak da şimdi, güvenilir bir kaynak Galaxy S23 FE özelliklerini tüm detaylarıyla paylaşıyor. Ayrıca Galaxy S23 FE’nin çıkış tarihi de belli olmuş olabilir.

Galaxy S23 FE özellikleri

Galaxy S23 FE biraz garip bir yere konumlanacak. Bilindiği üzere Galaxy S21 FE şirketin bu model hattındaki son ürünüydü ve Galaxy S22 ailesiyle yeni bir cihaz tanıtılmamıştı. Ancak Samsung, Galaxy S23 serisiyle tekrardan FE serisine devam edecek gibi duruyor. Öte yandan telefonun özelliklerine baktığımızda Galaxy S23 FE, mevcut serinin bir parçası olacak ama Galaxy S22 serisinin özellikleriyle gelecek. Bunun nedeni, Samsung'un en yeni Snapdragon 8 Gen 2'ye gitmek yerine, Exynos 2200 ve Snapdragon 8 Gen 1'e gitmeye karar vermiş olması.

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Galaxy S23 FE’nin diğer özellikleri arasında ise 6,4 inç FHD+ Dynamic AMOLED 120 Hz ekran bulunuyor. Cihazın iç kısmında ise 25W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh boyutunda bir pil yer alacak. Bu batarya kablosuz şarjı da destekleyecek. Kamera tarafındaysa OIS’e sahip 50 MP geniş açı + 8 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto kurulumunu görüyoruz. Ön kamera ise 10 MP. Güvenilir kaynak Yogesh Brar’a göre Galaxy S23 FE, kutusundan Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile çıkacak. Samsung’un bu telefon için 4 yıl büyük Android güncellemesi ve 5 yıl da güvenlik güncellemesi vereceği belirtiliyor. Ayrıca cihazın tasarımının ise bu haberde yer alan görsellerle örtüşmesi bekleniyor.

Galaxy S23 FE çıkış tarihi

Kaynağa göre Samsung, Galaxy S23 FE modelini eylül ayında tanıtacak. Henüz bu bilgiler resmi olarak doğrulanmamış olsa da bu tarih mantıklı görünüyor. Zira cihazın çıkış tarihi geciktikçe Galaxy S24 serisi etkileme ihtimali bulunuyor. Ek olarak önceki modellerde olduğu gibi Galaxy S23 FE Türkiye’de de yüksek ihtimalle satışa çıkacaktır. Şimdilik bir fiyat bilgisi yok ancak Samsung, eğer başarılı olmak istiyorsa iyi bir fiyatlandırmaya gitmesi şart gibi görünüyor.

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Samsung Galaxy S23 FE modelinin tüm özellikleri ortaya çıktı