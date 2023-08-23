Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 FE modelinin tüm özellikleri belli oldu: Ne zaman çıkacak?

    Samsung, Galaxy S22 serisini atlayarak görünüşe göre Galaxy S23 ailesi içinde yer alacak yeni Galaxy S23 FE modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Telefon hakkında tüm özellikler ise ortaya çıktı.
    Samsung Galaxy S23 FE modelinin tüm özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S23 FE modelini piyasaya sürmeye adım adım yaklaşıyor. Geçtiğimiz süre zarfında telefon hakkında çok sayıda bilgi edinmiş olsak da şimdi, güvenilir bir kaynak Galaxy S23 FE özelliklerini tüm detaylarıyla paylaşıyor. Ayrıca Galaxy S23 FE’nin çıkış tarihi de belli olmuş olabilir.

    Galaxy S23 FE özellikleri

    Galaxy S23 FE biraz garip bir yere konumlanacak. Bilindiği üzere Galaxy S21 FE şirketin bu model hattındaki son ürünüydü ve Galaxy S22 ailesiyle yeni bir cihaz tanıtılmamıştı. Ancak Samsung, Galaxy S23 serisiyle tekrardan FE serisine devam edecek gibi duruyor. Öte yandan telefonun özelliklerine baktığımızda Galaxy S23 FE, mevcut serinin bir parçası olacak ama Galaxy S22 serisinin özellikleriyle gelecek. Bunun nedeni, Samsung'un en yeni Snapdragon 8 Gen 2'ye gitmek yerine, Exynos 2200 ve Snapdragon 8 Gen 1'e gitmeye karar vermiş olması.

    Galaxy S23 FE’nin diğer özellikleri arasında ise 6,4 inç FHD+ Dynamic AMOLED 120 Hz ekran bulunuyor. Cihazın iç kısmında ise 25W hızlı şarj desteğine sahip 4.500mAh boyutunda bir pil yer alacak. Bu batarya kablosuz şarjı da destekleyecek. Kamera tarafındaysa OIS’e sahip 50 MP geniş açı + 8 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto kurulumunu görüyoruz. Ön kamera ise 10 MP. Güvenilir kaynak Yogesh Brar’a göre Galaxy S23 FE, kutusundan Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile çıkacak. Samsung’un bu telefon için 4 yıl büyük Android güncellemesi ve 5 yıl da güvenlik güncellemesi vereceği belirtiliyor. Ayrıca cihazın tasarımının ise bu haberde yer alan görsellerle örtüşmesi bekleniyor.

    Galaxy S23 FE çıkış tarihi

    Kaynağa göre Samsung, Galaxy S23 FE modelini eylül ayında tanıtacak. Henüz bu bilgiler resmi olarak doğrulanmamış olsa da bu tarih mantıklı görünüyor. Zira cihazın çıkış tarihi geciktikçe Galaxy S24 serisi etkileme ihtimali bulunuyor. Ek olarak önceki modellerde olduğu gibi Galaxy S23 FE Türkiye’de de yüksek ihtimalle satışa çıkacaktır. Şimdilik bir fiyat bilgisi yok ancak Samsung, eğer başarılı olmak istiyorsa iyi bir fiyatlandırmaya gitmesi şart gibi görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 5 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elektro akustik gitar nedir en iyi polo yaka tişört markası ara makas atilan saç eski haline döner mi şapkalı e laptopu monitör olarak kullanma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12
    Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız