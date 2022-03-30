Samsung, Rus askeri araçlarında kullanılan Z harfini katlanabilir telefonlarından kaldırdı

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Samsung'un ürün portföyünde isminde "Z harfi" geçen bir dizi katlanabilir telefon bulunuyor. Güney Koreli şirketin Avrupa bölümleri web sitelerinde isim değişikliğine giderek Galaxy Flip ve Galaxy Fold modellerinden Z harfini kaldırdı.

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Samsung'un Letonya, Litvanya ve Estonya'daki resmi web sitelerinde tüm katlanabilir akıllı telefonlar artık Z harfi olmadan listeleniyor. Uygulama önümüzdeki aylarda daha fazla ülkeyi kapsayacak. Gelen bilgiler şirketin bu kararı Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle aldığı yönünde. Peki neden?

Rus askeri araçlarında kullanılıyor

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri operasyonlar Samsung'u da etkiledi. Söz konusu değişikliğin Z harfinin Rus askeri araçlarında kullanılması nedeniyle yapıldığı belirtiliyor. İsim değişikliği şimdilik Rusya sınırındanki ülkeler için geçerli.

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Samsung'un Galaxy Flip ve Galaxy Fold modellerinden Z harfini kaldırması sadece web sitesi ölçeğinde kalmayacak. Şirketin ilerleyen dönemlerde bu isim değişikliğini cihazların kutularına ve yazılımlarına da yansıtması bekleniyor. Şu an için Türkiye'de bu yönde bir değişiklik söz konusu değil.

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