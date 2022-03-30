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    Samsung, Rus askeri araçlarında kullanılan Z harfini katlanabilir telefonlarından kaldırdı

    Samsung bazı Avrupa ülkelerinde Galaxy Flip ve Galaxy Fold modellerinin isminden Z harfini kaldırdı. İsim değişikliğinin sebebinin Z harfinin Rusya ordusu tarafından kullanılması olduğu bildiriliyor.
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    Samsung, Z harfini katlanabilir telefonlarından kaldırdı
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    Samsung'un ürün portföyünde isminde "Z harfi" geçen bir dizi katlanabilir telefon bulunuyor. Güney Koreli şirketin Avrupa bölümleri web sitelerinde isim değişikliğine giderek Galaxy Flip ve Galaxy Fold modellerinden Z harfini kaldırdı.

    Samsung'un Letonya, Litvanya ve Estonya'daki resmi web sitelerinde tüm katlanabilir akıllı telefonlar artık Z harfi olmadan listeleniyor. Uygulama önümüzdeki aylarda daha fazla ülkeyi kapsayacak. Gelen bilgiler şirketin bu kararı Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle aldığı yönünde. Peki neden?

    Rus askeri araçlarında kullanılıyor

    Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri operasyonlar Samsung'u da etkiledi. Söz konusu değişikliğin Z harfinin Rus askeri araçlarında kullanılması nedeniyle yapıldığı belirtiliyor. İsim değişikliği şimdilik Rusya sınırındanki ülkeler için geçerli.

    Samsung, Z harfini katlanabilir telefonlarından kaldırdı
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    Samsung'un Galaxy Flip ve Galaxy Fold modellerinden Z harfini kaldırması sadece web sitesi ölçeğinde kalmayacak. Şirketin ilerleyen dönemlerde bu isim değişikliğini cihazların kutularına ve yazılımlarına da yansıtması bekleniyor. Şu an için Türkiye'de bu yönde bir değişiklik söz konusu değil.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 1 gün önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 2 gün önce

    Ş
    şapkaa 4 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 5 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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