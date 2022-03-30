Samsung, Rus askeri araçlarında kullanılan Z harfini katlanabilir telefonlarından kaldırdı

Samsung'un ürün portföyünde isminde "Z harfi" geçen bir dizi katlanabilir telefon bulunuyor. Güney Koreli şirketin Avrupa bölümleri web sitelerinde isim değişikliğine giderek Galaxy Flip ve Galaxy Fold modellerinden Z harfini kaldırdı.
Samsung'un Letonya, Litvanya ve Estonya'daki resmi web sitelerinde tüm katlanabilir akıllı telefonlar artık Z harfi olmadan listeleniyor. Uygulama önümüzdeki aylarda daha fazla ülkeyi kapsayacak. Gelen bilgiler şirketin bu kararı Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle aldığı yönünde. Peki neden?
Rus askeri araçlarında kullanılıyor
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri operasyonlar Samsung'u da etkiledi. Söz konusu değişikliğin Z harfinin Rus askeri araçlarında kullanılması nedeniyle yapıldığı belirtiliyor. İsim değişikliği şimdilik Rusya sınırındanki ülkeler için geçerli.
Samsung'un Galaxy Flip ve Galaxy Fold modellerinden Z harfini kaldırması sadece web sitesi ölçeğinde kalmayacak. Şirketin ilerleyen dönemlerde bu isim değişikliğini cihazların kutularına ve yazılımlarına da yansıtması bekleniyor. Şu an için Türkiye'de bu yönde bir değişiklik söz konusu değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"