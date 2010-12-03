Samsung'dan yeni bir kapaklı telefon daha; E2530

Cep telefonlarını yalnızca iletişim amacıyla kullananları, multimedya özelliklerine önem vermeyenleri göz ardı etmeyen Samsung'un kapaklı yeni bir modeli ortaya çıktı: E2530

Tahmin edebileceğiniz gibi alt segmentte konumlandırılan E2530, GSM şebekeleriyle uyumlu çalışabiliyor ve bünyesinde 2.0 inç 128 x 160 piksel ekran, 96 x 96 piksel ''gizli'' dış ekran, microSD kart girişi, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 3.5 mm kulaklık girişi, Facebook-Twitter entegrasyonu ve Bluetooth 2.1 gibi özellikler barındırıyor.

Samsung E2530'un Rusya'da yaklaşık 125$'a (~3990 Ruble) satılacağı belirtilirken, diğer ülkelerle ilgili henüz açıklama yapılmadı.