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Samsung'dan yeni bir kapaklı telefon daha; E2530

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,7b
1
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung'dan yeni bir kapaklı telefon daha; E2530
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Cep telefonlarını yalnızca iletişim amacıyla kullananları, multimedya özelliklerine önem vermeyenleri göz ardı etmeyen Samsung'un kapaklı yeni bir modeli ortaya çıktı: E2530

Tahmin edebileceğiniz gibi alt segmentte konumlandırılan E2530, GSM şebekeleriyle uyumlu çalışabiliyor ve bünyesinde 2.0 inç 128 x 160 piksel ekran, 96 x 96 piksel ''gizli'' dış ekran, microSD kart girişi, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde kamera, 3.5 mm kulaklık girişi, Facebook-Twitter entegrasyonu ve Bluetooth 2.1 gibi özellikler barındırıyor.

Samsung E2530'un Rusya'da yaklaşık 125$'a (~3990 Ruble) satılacağı belirtilirken, diğer ülkelerle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Samsung'dan yeni bir kapaklı telefon daha; E2530
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