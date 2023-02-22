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    Anlık Bildirim

    Sanal gerçeklik, gelecekte ağrı kesici olarak kullanılabilir

    Sanal gerçeklik (VR) teknolojisi ağrı kesici bir araç olarak kullanılabilir mi? Bilim insanlarının yeni çalışmasına göre gelecekte bu mümkün olacak.             
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    sanal gerçeklik ağrı kesici Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, sanal gerçeklik (VR) teknolojisinin baş ağrısına iyi geldiğini ortaya çıkaran bir çalışma yayınladı.

    Çalışma, bilindiği üzere ağrılı ve rahatsız edici bir işlem olan kemik iliği biyopsisi alan hastalar üzerinde incelemeye dayanıyor. Çalışmada, katılımcılara ağrı kontrolü için rastgele iki yöntem uygulandı. Birincisi; nitröz oksit ile oksijenin karışımını gerektiren geleneksel yöntem. İkincisi; VR başlığın kullanımı. Sanal gerçeklik seçeneğinde hastalardan işlem sırasında etkileşime geçebilecekleri dört hayali üç boyutlu VR ortamdan birini seçmeleri istendi.

    Bilim insanları, hastaların bilindik ağrı tedavisi yöntemi ile VR tedavi seçeneği arasında ağrı şiddetinde (yoğunluğunda) önemli bir fark algılamadı. Ayrıca kaygı puanları ve kan basınçları da iki kohort arasında anlamlı bir fark göstermedi.

    Peki, bu teknoloji nerede uygulanacak? Global ağrı krizi, şu anda sağlık sektöründe yaşanan en önemli ve yıkıcı durumlardan biri. Amerika’da 100 milyondan fazla kişinin kronik ağrıyla mücadele ettiği ve yıllık tedavi maliyetinin 635 milyar doları bulduğu söyleniyor.

    VR teknolojisi, henüz gelişme aşamasında olmasına rağmen sağlayabileceği değer açısından uzun bir yol kat etti. Meta, Microsoft dahil olmak üzere birçok teknoloji devi, bu donanım için artan potansiyel uygulamalar görüyor ve bu donanıma yatırım yapmaya devam ediyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 3 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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