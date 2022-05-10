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    Western Digital yeni 26TB HDD ürünlerini duyurdu

    Western Digital tarafından geliştirilen 22 TB Ultrastar DC HC570 HDD ve 26 TB Ultrastar DC HC670 UltraSMR HDD sürücüleri OptiNAND teknolojisini temel alıyor.    
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    Western Digital

    Yıllardır hard disk teknolojilerinde hem verimliliği arttırmak hem de kapasiteleri yükseltmek için önemli çalışmalar yapan Western Digital markası bu hafta en yüksek kapasiteye sahip ürünlerini duyurdu. 

    WD OptiNAND sürücüler

    Western Digital tarafından geliştirilen yeni sürücüler OptiNAND teknolojisini temel alıyor. OptiNAND’ın sistem düzeyindeki donanım geliştirmelerinin yanında daha yüksek kapasite sağlamak için inç başına parçayı (TPI) artıran gelişmiş bir hata düzeltme algoritmasıyla birlikte büyük blok kodlaması sunan UltraSMR teknolojisi kullanılıyor. 

    Geleneksel CMR manyetik yazma çözümünü temel alan disklerde plaka başına 2.2TB alan yoğunluğu sağlanıyor. Böylece 22TB ulaşan Ultrastar DC HC570 HDD sürücü elde ediliyor. 26TB Ultrastar DC HC670 ise plaka başına 2.6TB seviyesine ulaşan SMR manyetik yazma çözümünü kullanıyor. 

    22 TB Ultrastar DC HC570 HDD ve 26 TB Ultrastar DC HC670 UltraSMR HDD, seçili hiper ölçekli müşterilere örneklenmeye başladı. Ayrıca 22 TB Ultrastar DC HC570 HDD sürücüsü Ultrastar Data60 ve Data102 JBOD depolama çözümlerinde yer alacak. Yine 22TB CMR sürücüler WD Purple Pro HDD çözümleri ile akıllı video/güvenlik yönetimlerine sunulacak. 
     

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 1 gün önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 2 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 4 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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