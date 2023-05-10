Savaş Tanrısı'nın devam filmi duyuruldu: Silah tüccarı Yuri Orlov geri dönüyor

Tam Boyutta Gör

Nicolas Cage ve senarist-yönetmen Andrew Niccol, 2005 yapımı Savaş Tanrısı'nın (Lord of War) devam filmi için yeniden bir araya geliyor. Aktarılan bilgilere göre Nicolas Cage filmde silah tüccarı Yuri Orlov rolüne geri dönecek.

Çin en gelişmiş ChatGPT rakibini tanıttı: SparkDesk 2 gün önce eklendi

Deadline'ın servis ettiği habere göre Savaş Tanrıları (Lords of War) adlı devam filminde, son olarak John Wick: Chapter 4 filminde karşımıza çıkan Bill Skarsgård da yer alacak. Skarsgård ana karakter Orlov'un oğlunu canlandıracak. Film baba ve oğlun birbirine düşmesini anlatacak.

Tam Boyutta Gör

Savaş Tanrıları (Lords of War) konusu

Savaş Tanrıları filminde dünyanın en ünlü silah tüccarı Yuri Orlov, babasının yanlışlarını düzeltmekten ziyade onu geçmeye çalışan ve Amerika'nın Orta Doğu'daki çatışmalarında savaşmak üzere kendi paralı asker ordusunu kuran Anton adında bir oğlu olduğunu öğrenecek.

Tam Boyutta Gör

Hikayede Anton sadece silah satmakla değil, aynı zamanda "tetik çekmekle" de uğraşan bir karakter olarak tanımlanıyor. Yuri ve Anton arasında sadece üstünlük kurma yarışı değil, aynı kadın için bile rekabet yaşanacak. Filmin çekimleri sonbahar aylarında başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.