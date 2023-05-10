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    Savaş Tanrısı'nın devam filmi duyuruldu: Silah tüccarı Yuri Orlov geri dönüyor

    Nicolas Cage ile yönetmen Andrew Niccol, 2005 yapımı suç- gerilim filmi Savaş Tanrısı'nın devamı üzerinde çalışıyor. Nicolas Cage silah tüccarı Yuri Orlov olarak yeniden beyaz perdeye dönecek.
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    Savaş Tanrısı'nın devam filmi duyuruldu Tam Boyutta Gör

    Nicolas Cage ve senarist-yönetmen Andrew Niccol, 2005 yapımı Savaş Tanrısı'nın (Lord of War) devam filmi için yeniden bir araya geliyor. Aktarılan bilgilere göre Nicolas Cage filmde silah tüccarı Yuri Orlov rolüne geri dönecek.

    Deadline'ın servis ettiği habere göre Savaş Tanrıları (Lords of War) adlı devam filminde, son olarak John Wick: Chapter 4 filminde karşımıza çıkan Bill Skarsgård da yer alacak. Skarsgård ana karakter Orlov'un oğlunu canlandıracak. Film baba ve oğlun birbirine düşmesini anlatacak.

    Savaş Tanrısı'nın devam filmi duyuruldu Tam Boyutta Gör

    Savaş Tanrıları (Lords of War) konusu

    Savaş Tanrıları filminde dünyanın en ünlü silah tüccarı Yuri Orlov, babasının yanlışlarını düzeltmekten ziyade onu geçmeye çalışan ve Amerika'nın Orta Doğu'daki çatışmalarında savaşmak üzere kendi paralı asker ordusunu kuran Anton adında bir oğlu olduğunu öğrenecek.

    Savaş Tanrısı'nın devam filmi duyuruldu Tam Boyutta Gör

    Hikayede Anton sadece silah satmakla değil, aynı zamanda "tetik çekmekle" de uğraşan bir karakter olarak tanımlanıyor. Yuri ve Anton arasında sadece üstünlük kurma yarışı değil, aynı kadın için bile rekabet yaşanacak. Filmin çekimleri sonbahar aylarında başlayacak.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 11 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 17 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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