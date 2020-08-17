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    Savunma sanayinde 7 Türk şirketi ilk 100'e girmeyi başardı

    Defence News Top 100 listesinin 2020 sıralaması yayınlandı. İlk 100'e bu sene 2 yeni firma katılarak 7 Türk firması kendine yer buldu.
    4 gün
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    Savunma...
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Savunma sanayinde 7 Türk şirketi ilk 100'e girmeyi başardı
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    Dünyanın en prestijli savunma sanayi listelerinden birisi olan Defence News Top 100’ün 2020 versiyonu yayınlandı. Şirketlerin savunma sanayii cirosuna göre hazırlanan Defence News Top 100 listesinde ilk kez 7 Türk firması birlikte yer aldı. Türk Savunma Sanayii şirketlerinin etkinliği büyümeye devam ediyor.

    Listenin sıralaması 2019 yılındaki savunma sanayii gelirlerine göre yapılıyor. ASELSAN, koronavirüsün olumsuz etkilerinden en az etkilenen şirketlerden biri olarak listede 4 basamak yükseldi ve 48. sırada yer almayı başardı. Şirket 2019'da 2 milyar 172 milyon dolar gelir elde etti.

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    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) geçen seneye göre tam 16 basamak birden yükselerek 53. sıraya çıktı.

    BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu sene 4 basamak geriledi ve 85. sıraya düştü. Roketsan A.Ş. 2 basamak gerileyerek 91. sırada yer aldı STM Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.Ş. 7 basamak düşerek 92. sıraya yerleşti.

    Defence News Top 100 listesine ilk kez giren FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ve Havelsan A.Ş. şirketleri sırayla 98. ve 99. sırada kendilerine yer buldu. 2012 yılına kadar Defence News Top 100 listesinde Türk şirket olarak sadece ASELSAN bulunuyordu. 2012 yılında TUSAŞ, 2017’de Roketsan, 2018’de STM, 2019 BMC listeye girmeyi başardı. Bu sene listeye iki yeni firma daha sokmayı başararak 4 yıl öncesine kadar 2 olan Türk firma sayısını 7’ye yükseltmeyi başardık.

    2020 Defence News Top 100 listesinin tepesinde Lockheed Martin yer alırken ikinci sırada Boeing, üçüncü sırada General Dynamics bulunuyor. İlk 10 şirketin yedisi ABD kökenli, ikisi Çin, biri ise Birleşik Krallık kökenli şirketlerden oluşuyor.



    https://people.defensenews.com/top-100/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Kampaku 4 gün en beğenilen
    Nerden baksan gurur verici. Özellikle de mühendislik öğrencilerin buralarda staj hayali kurması çok heyecan verici. Tıpkı Ivy League öğrencilerinin Google, Facebook'ta çalışmak istemesi gibi. Umarım daha iyi yere gelirler.
    Nerden baksan gurur verici. Özellikle de mühendislik öğrencilerin buralarda staj hayali kurması çok heyecan verici. Tıpkı Ivy League öğrencilerinin Google, Face...
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    1 Yanıt Yanıtla +38
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 4 gün
    Daha çok firma ve daha üst sıralara tırmanmak umuduyla.
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    javaprof (orhan yılmaz) 4 gün (düzenlendi)
    Bu aselsan falan iyiler gelişyorlar ama kafalar çok kötü kafalar. üç dört üniversite dışında eleman almıyorlar çoğu zaman. belki adam üniversiteyi bitirene kadar çok fakirdi zar zor kendini geliştirdi ama mesleğe atılınca hızla kendini ve diğer mühendisleri aştı bu durumda ne yapıcağız? google facebook bile alaylı yazılımcı çalıştırıyor siz kimsiniz? şu üniversitelere takmaktan vazgeçin elitist olmayın elitist! iyi bir yazılımcı veya elektronikçi olmak için odtü hacettepe itü ytü bitirmek gerekmiyor kocaeli sakarya tekirdağ konya da da okuyup kendini geliştirmiş çok iyi mühendisler var halktan kopmayın.
    Bu aselsan falan iyiler gelişyorlar ama kafalar çok kötü kafalar. üç dört üniversite dışında eleman almıyorlar çoğu zaman. belki adam üniversiteyi bitirene kada...
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    2 Yanıt Yanıtla +9
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    Paetzold (R S) 3 gün
    Ne kadar güzel. Umarım daha fazka şirketimizi görürüz.
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    dmclskn 3 gün
    Babalar gibi satacak adam arıyorlar belki bu sefer analar gibi satan kişi çıkar.



    https://www.yenisafak.com/https://www.yenisafak.com/ekonomi/babalar-gibi-satacagiz-2729407



    https://www.youtube.com/watch?v=1tIYfzKwLsQ&app=desktop
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    atkosturanadam (yusuf öztürk) 4 gün
    ASELSAN da hissem olduğu için bir kez daha sevindim geleceği çok parlak bir şirket.
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    hollowman_ (N. b.) 4 gün
    Bizim çakma muhalif, CHP il teşkilatlarının paralı trollerine sorsan "milleti kandırıyorlar" dı. Nedense savunma şirketlerimiz ilk 100'e girer oldu. Herhalde saman falan satıyorlar dakshakdak
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    oceans usta (özcan temelci) 4 gün
    Motor,beyin,şase, sigara jelatininden sigorta :)) Yüksek teknoloji bir üründe veya cihazda motor,transmisyon tarzı yerler esasen aşılması en kolay yerlerdir,yarı iletken üretimi,çip mimarisi,programlanabilir ürünler,yüksek frekans kompenentleri ve rf sistemler(aselsan nisbeten kendi cihazları için bir şeyler üretti)...argeci müşterimiz bir yüksek frekans ürün sipariş ediyor,üretici bize 50 soru ve sözleşme imzalatmaya çalışıyor(nerede kullanacaksın,niçin alıyorsun, şuralarda kullanamazssınız!!),basit bir smd yarı iletkenin savunma sanayi askeri türü uzantılı ürününe normalin 5 katı 10 katı yüksek fiyat istiyorlar..velhasıl gelecek hep yarıiletkenlerde idi,hala daha orada
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    firat_kilic 4 gün
    siz milyon dolarlarla uğraşın benim dediğim savunma ise milyar dolar bazında...
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    firat_kilic 4 gün
    milletimizin cebini nasıl savunabiliriz? cpu anakart usb bellek vs. bunları ne zaman yapıp milletin cebini savunacaklar? 3ncü dünya savaşı için roket mi yapıyorlar? savaş çıkarsa da parasız kalırsın altın artar. Ekonomik değerler bunları savunacak teknolojiler lazım ilaveten. Tam parasız kaldığımızda yunanistanla tantana çıkıyor. Silah göstermeler başlıyor. 500milyar dolar açık var ve ödeme bekleniyor TRden. Her gün ülkeden dışarı ne için dolar çıkıyor bunların listesini yapıp buna göre teknoloji üretip savunma yapmak lazım. 1.elektrik 2.elektronik 3.sarf malzeme. ve alt dallanmaları. Yıllardır aynı haberleri okuyoruz. o listede 1nci olsanda cebinde para olmayacak. Dış açık artacak. O zaman o roketi atacak para bile olmaz Tanklar mazotla çalışıyor. Eğer dolar yoksa tankta çalışmaz.... Parası olmayan savaşa bile giremez. Makyajlara kanmadan. Hayat bizi başka yerde bekliyor. İşsizlik o biçim artmış. %50 çalışmıyor neredeyse. Bi teknoloji kapısı aç, iş aç herkes çalışsın ondan sonra bu olayları alkışlayayım. Türk lirasını kim savunacak? Papua yeni gine parası bile 2TL olmuş. Savunmalar artık fizik boyuta gelmeden yapılmalı bunu kurtuluş savaşında anlamış buna göre devam etmiş olmamız lazımdı. Şimdi yaz bakalım. Türkiyede toplam bilgisayar adedi nedir? (50milyon x 500$=25milyar dolar. de önce sonra düzeltirsin sayıları düşün. Bunlar dolar olarak kaç dolar? kaç yılda aynı dolarları tekrar veriyorsun. ve buna göre üretme listesi yap. Savunmak mı? savunmak o kadar basit mi? mahallede elinde tabanca olabilir füze olabilir ama cebinde para olmaz ise dünya neder bir düşün serseri? Savunmak denince binlerce kalem çıkabilir. Birisi fiziki dövüşü savunma sanar. Tarım da savunma? Askeriye bunun neresinde? Askeriye kendi kendine bakabilen bir kurum olmalı. Darpa 1940larda buğdayla oynuyordu? neden? düşün bakalım. Tarımsal ilaç gübre // askeri kimya? askeri elektronik? askeri elektrik? askeri uzay? askeri tarım?..... ama bunları yapıp siville paylaşıp + değer üretmeli. eve bi bak bakalım her taraf çin malı. Savunma mı? ben göremiyorum.
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    Hasan07-36 (Hasan Yılmaz) 4 gün firat_kilic
    Hocam genel anlamda haklısınız ama bazı noktalarda hatalarınız var. Dışa bağımlı olmadan enerji üretimine odaklanmalıyız dediğiniz gibi. Burada en iyisi güneş olur.Zor da olsa çok satacak otomobil de üretilebilir. Çin'in fason üretim yaparak öğrenmesi durumu bizde otomobil'de var.Ancak Türkiye'de CPU, Anakart vs. üretimi beklemeyin. Bu pek mümkün değil. Bu alanlarda çalışan firmalar milyarlarca dolar arge yaptılar. Yetişmeniz mümkün değil. Hadi yetiştiniz diyelim. Asla rekabetçi fiyatla satamazsınız. Diğerlerinin 100 dolara sattığı ayarda ürüne 150-200 dolar verirseniz kimse almaz.Savunma sanayi ise çok farklıdır. Kar oranı çok yüksektir. Kendiniz üretip satarak deli kar edebilirsiniz. Hatta kendiniz tasarlamanıza rağmen daha ucuza da yapabilirsiniz. Anka İHA 8 milyon dolarken, aynı sınıftaki Heron 18 milyon dolar. Aynı sınıfta olmasalar da 1 AH64 Apache yerine 3 Atak helikopteri alınabiliyor diye biliyorum.Savunma konusunda bir de güvenlik endişesi büyük yer kaplar. Başkasının ipiyle kuyuya inilmez misali başkasından aldığınız silah sisteminde bir arka kapı olup olmadığını bilemezsiniz. Bilseniz bile aldığınız ülke veya müttefikiyle çatışırsanız karşı taraf sizin silahınızın detaylarını bilecek ve ona göre savunma yapacak. Bu da olmasa Kıbrıs Barış Harekatı'nda olduğu gibi ambargo yeme durumu olabilir. Kendiniz üretirseniz burada da rahat edersiniz. Bu sebeplerle savunma sistemlerinin yerli olması çok önemli.
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    @KlavYE@ (Kramer Noah) 4 gün
    Yalan ank
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    javaprof (orhan yılmaz) 4 gün (düzenlendi)
    Bu aselsan falan iyiler gelişyorlar ama kafalar çok kötü kafalar. üç dört üniversite dışında eleman almıyorlar çoğu zaman. belki adam üniversiteyi bitirene kadar çok fakirdi zar zor kendini geliştirdi ama mesleğe atılınca hızla kendini ve diğer mühendisleri aştı bu durumda ne yapıcağız? google facebook bile alaylı yazılımcı çalıştırıyor siz kimsiniz? şu üniversitelere takmaktan vazgeçin elitist olmayın elitist! iyi bir yazılımcı veya elektronikçi olmak için odtü hacettepe itü ytü bitirmek gerekmiyor kocaeli sakarya tekirdağ konya da da okuyup kendini geliştirmiş çok iyi mühendisler var halktan kopmayın.
    2 Yanıt Yanıtla +9
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    nexus can (Nexus Can) 4 gün javaprof
    mühendis olmaya ne gerek var hocam edison bir mühendismiydi? hayır? ülkedeki tüm sınavlar kaldırıp üniversiteler özgür bir kurum haline getirilmelidir. Dört işlem sorusu ile doktor alacaksan o zaman çingenelerinde doktor olma hakkı var.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 3 gün javaprof
    katılıyorum ancak şöyle bir durum var: bi boğaziçi odtüyü kazanan adam ile kazanamayan adam arasında zeka farkı yok. aradaki fark çalışkanlık. boğaziçini kazanan etrafında birisi olduysa ona bak günün 18 saati çalışarak kazanmıştır. geceleri çalışıp öğlen uyumuştur falan. genelde bu tip üniversitelerden işe almalarının sebebi bu. fazla çalışacak adam alıyorlar. hem fazla zekası olan hem fazla çalışan adam ise zaten gidipte başka yerde çalışmaz. aklınıda kullanarak kendi işini kurar milyoner olur.
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    zero fear 4 gün
    Yani ilk 100 şirketin %7'si Türk demek. Valla helal olsun
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