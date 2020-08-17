Savunma sanayinde 7 Türk şirketi ilk 100'e girmeyi başardı

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Dünyanın en prestijli savunma sanayi listelerinden birisi olan Defence News Top 100’ün 2020 versiyonu yayınlandı. Şirketlerin savunma sanayii cirosuna göre hazırlanan Defence News Top 100 listesinde ilk kez 7 Türk firması birlikte yer aldı. Türk Savunma Sanayii şirketlerinin etkinliği büyümeye devam ediyor.

Listenin sıralaması 2019 yılındaki savunma sanayii gelirlerine göre yapılıyor. ASELSAN, koronavirüsün olumsuz etkilerinden en az etkilenen şirketlerden biri olarak listede 4 basamak yükseldi ve 48. sırada yer almayı başardı. Şirket 2019'da 2 milyar 172 milyon dolar gelir elde etti.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) geçen seneye göre tam 16 basamak birden yükselerek 53. sıraya çıktı.

BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu sene 4 basamak geriledi ve 85. sıraya düştü. Roketsan A.Ş. 2 basamak gerileyerek 91. sırada yer aldı STM Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.Ş. 7 basamak düşerek 92. sıraya yerleşti.

Defence News Top 100 listesine ilk kez giren FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. ve Havelsan A.Ş. şirketleri sırayla 98. ve 99. sırada kendilerine yer buldu. 2012 yılına kadar Defence News Top 100 listesinde Türk şirket olarak sadece ASELSAN bulunuyordu. 2012 yılında TUSAŞ, 2017’de Roketsan, 2018’de STM, 2019 BMC listeye girmeyi başardı. Bu sene listeye iki yeni firma daha sokmayı başararak 4 yıl öncesine kadar 2 olan Türk firma sayısını 7’ye yükseltmeyi başardık.

2020 Defence News Top 100 listesinin tepesinde Lockheed Martin yer alırken ikinci sırada Boeing, üçüncü sırada General Dynamics bulunuyor. İlk 10 şirketin yedisi ABD kökenli, ikisi Çin, biri ise Birleşik Krallık kökenli şirketlerden oluşuyor.

https://people.defensenews.com/top-100/

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