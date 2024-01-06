Savunma ve havacılıkta 2023'te 10 milyar doları aşan sözleşmeler imzalandı

2023'te insansız hava araçları başta olmak üzere, helikopterler, kara araçları, deniz araçları, silah ve mühimmatlar, füze sistemleri, elektronik sistemler ve radar sistemleri için sözleşmeler imzalandı.
2023'te İhracat Rekoru Kırıldı
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2023 yılında ihracat miktarı 5,5 milyar dolara çıkarak rekor kırdı. Sektörün ihracatı önceki yıla göre dolar bazında yüzde 27 artış gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Savunmanın yüzyılına birbirinden önemli yeni sözleşmelerle giriyoruz. Sürdürülebilir ihracat hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Dün açıkladığımız rekor seviyedeki 2023 yılı Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatımızla yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Bugün ise 2023 yılında imzaladığımız yeni sözleşmelerle çıtayı daha da yukarı taşıyoruz.
İnsansız hava araçları başta olmak üzere, helikopterler, kara araçları, deniz araçları, silah ve mühimmatlar, füze sistemleri, elektronik sistemler ve radar sistemleri üreten firmalarımız 2023 yılında toplam değeri 10,240 Milyar Doları aşan sözleşmeler imzaladılar.
Bu yıl itibarıyla başlayacağımız teslimatlarımızla 2024 ve sonrası ihracat rakamlarımızı daha da yukarı taşıyarak yeni rekorları ülkemize kazandıracağız. Harp sahasında kendini kanıtlamış, yüksek teknoloji içeren güvenilir ürünlerimizi dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz."
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.