Savunma ve havacılıkta 2023'te 10 milyar doları aşan sözleşmeler imzalandı

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, yerli savunma ve havacılık şirketlerinin 2023 yılında imzaladığı sözleşme miktarını duyurdu. Savunma ve havacılık sanayisinde yurt içinde ve yurt dışında toplam değeri 10,240 milyar doları aşan yeni sözleşmeler imzalandı.

2023'te insansız hava araçları başta olmak üzere, helikopterler, kara araçları, deniz araçları, silah ve mühimmatlar, füze sistemleri, elektronik sistemler ve radar sistemleri için sözleşmeler imzalandı.

2023'te İhracat Rekoru Kırıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2023 yılında ihracat miktarı 5,5 milyar dolara çıkarak rekor kırdı. Sektörün ihracatı önceki yıla göre dolar bazında yüzde 27 artış gösterdi.

Savunma sanayi ihracat rakamları 2023: Rekor ihracat! 3 gün önce eklendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Savunmanın yüzyılına birbirinden önemli yeni sözleşmelerle giriyoruz. Sürdürülebilir ihracat hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Dün açıkladığımız rekor seviyedeki 2023 yılı Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatımızla yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Bugün ise 2023 yılında imzaladığımız yeni sözleşmelerle çıtayı daha da yukarı taşıyoruz.

İnsansız hava araçları başta olmak üzere, helikopterler, kara araçları, deniz araçları, silah ve mühimmatlar, füze sistemleri, elektronik sistemler ve radar sistemleri üreten firmalarımız 2023 yılında toplam değeri 10,240 Milyar Doları aşan sözleşmeler imzaladılar.



Bu yıl itibarıyla başlayacağımız teslimatlarımızla 2024 ve sonrası ihracat rakamlarımızı daha da yukarı taşıyarak yeni rekorları ülkemize kazandıracağız. Harp sahasında kendini kanıtlamış, yüksek teknoloji içeren güvenilir ürünlerimizi dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz."

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