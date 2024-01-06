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    Savunma ve havacılıkta 2023'te 10 milyar doları aşan sözleşmeler imzalandı

    Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayisi şirketlerinin 2023 yılında 10 milyar doları aşan yeni sözleşmeler imzaladığını duyurdu.           
    Savunma ve havacılıkta 2023'te 10 milyar dolar sözleşme imzalandı Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, yerli  savunma ve havacılık şirketlerinin 2023 yılında imzaladığı sözleşme miktarını duyurdu. Savunma ve havacılık sanayisinde yurt içinde ve yurt dışında toplam değeri 10,240 milyar doları aşan yeni sözleşmeler imzalandı.

    2023'te insansız hava araçları başta olmak üzere, helikopterler, kara araçları, deniz araçları, silah ve mühimmatlar, füze sistemleri, elektronik sistemler ve radar sistemleri için sözleşmeler imzalandı.

    2023'te İhracat Rekoru Kırıldı

    Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2023 yılında ihracat miktarı 5,5 milyar dolara çıkarak rekor kırdı. Sektörün ihracatı önceki yıla göre dolar bazında yüzde 27 artış gösterdi.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Savunmanın yüzyılına birbirinden önemli yeni sözleşmelerle giriyoruz. Sürdürülebilir ihracat hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Dün açıkladığımız rekor seviyedeki 2023 yılı Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatımızla yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Bugün ise 2023 yılında imzaladığımız yeni sözleşmelerle çıtayı daha da yukarı taşıyoruz.

    İnsansız hava araçları başta olmak üzere, helikopterler, kara araçları, deniz araçları, silah ve mühimmatlar, füze sistemleri, elektronik sistemler ve radar sistemleri üreten firmalarımız 2023 yılında toplam değeri 10,240 Milyar Doları aşan sözleşmeler imzaladılar.
     
    Bu yıl itibarıyla başlayacağımız teslimatlarımızla 2024 ve sonrası ihracat rakamlarımızı daha da yukarı taşıyarak yeni rekorları ülkemize kazandıracağız. Harp sahasında kendini kanıtlamış, yüksek teknoloji içeren güvenilir ürünlerimizi dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 5 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 6 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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