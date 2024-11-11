TUSAŞ ve Baykar, dünyanın en büyük 50 havacılık şirketi arasında

TUSAŞ ve Baykar’dan büyük başarı
Listede 38. sıraya yükselen TUSAŞ, 2 milyar 674 milyon dolarlık satış rakamına ulaşarak, hem askeri hem de sivil havacılıkta Türkiye’nin yüz akı olmayı sürdürdü. Yurt içinde ve dışında geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan TUSAŞ, ANKA, AKSUNGUR, ATAK, T70, HÜRKUŞ ve GÖKBEY gibi platformlarla adından söz ettiriyor. Bunun yanı sıra ANKA III, HÜRJET ve Milli Muharip Uçak KAAN gibi yüksek teknolojiye sahip projeler üzerinde çalışmalarını sürdüren TUSAŞ, Ar-Ge yatırımları ve teknoloji geliştirme konusundaki öncü adımlarıyla sektördeki rekabet gücünü artırıyor.
Listeye ilk kez giren Baykar ise 1 milyar 805 milyon dolarlık satış hacmiyle 49. sırada kendine yer buldu. Baykar, Bayraktar TB2 SİHA'sı ile dünya çapında en fazla ülkeye ihracat yapan Türk şirketi unvanını taşıyor. Ayrıca Bayraktar AKINCI TİHA ile de başarısını katlayan Baykar, son üç yıldır Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat liderliğini sürdürüyor. Şirketin gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasının ihracattan elde edilmesi ve imzaladığı sözleşmelerin büyük kısmının ihracata yönelik olması, Baykar’ın uluslararası pazardaki gücünü gösteriyor.
Boeing zirveye döndü
Listede GE Aerospace 31 milyar 770 milyon dolar ile 6, Safran 25 milyar 107 milyon dolar ile 7, L3Harris 19 milyar 419 milyon dolar ile 8, Leonardo 16 milyar 549 milyon dolar ile 9, BAE Systems 14 milyar 757 milyon dolar ile 10. sırada yer aldı.
Sektördeki önemli aktörlerden Rolls-Royce 14 milyar 210 milyon dolar ile 11, Bombardier 8 milyar 46 milyon dolar ile 16, Thales 5 milyar 777 milyon 21, SpaceX 4 milyar 543 milyon dolar ile 28. olarak dikkati çekti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über