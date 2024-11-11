TUSAŞ ve Baykar, dünyanın en büyük 50 havacılık şirketi arasında

Tam Boyutta Gör Türk havacılık sektörünün önde gelen firmaları Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve Baykar, global ölçekte büyük bir başarıya imza atarak dünyanın en büyük 50 havacılık sanayisi şirketi arasında yer aldı. Sektörün önde gelen yayını FlightGlobal için Counterpoint Market Intelligence tarafından hazırlanan 2023 yılı raporuna göre, bu iki Türk şirketi, dünya çapında en büyük 100 havacılık şirketi listesine girerek dikkatleri üzerine çekti.

TUSAŞ ve Baykar’dan büyük başarı

Listede 38. sıraya yükselen TUSAŞ, 2 milyar 674 milyon dolarlık satış rakamına ulaşarak, hem askeri hem de sivil havacılıkta Türkiye’nin yüz akı olmayı sürdürdü. Yurt içinde ve dışında geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan TUSAŞ, ANKA, AKSUNGUR, ATAK, T70, HÜRKUŞ ve GÖKBEY gibi platformlarla adından söz ettiriyor. Bunun yanı sıra ANKA III, HÜRJET ve Milli Muharip Uçak KAAN gibi yüksek teknolojiye sahip projeler üzerinde çalışmalarını sürdüren TUSAŞ, Ar-Ge yatırımları ve teknoloji geliştirme konusundaki öncü adımlarıyla sektördeki rekabet gücünü artırıyor.

Bayraktar TB3’ten TCG Anadolu’ya gece yaklaşma testi 3 gün önce eklendi

Listeye ilk kez giren Baykar ise 1 milyar 805 milyon dolarlık satış hacmiyle 49. sırada kendine yer buldu. Baykar, Bayraktar TB2 SİHA'sı ile dünya çapında en fazla ülkeye ihracat yapan Türk şirketi unvanını taşıyor. Ayrıca Bayraktar AKINCI TİHA ile de başarısını katlayan Baykar, son üç yıldır Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat liderliğini sürdürüyor. Şirketin gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasının ihracattan elde edilmesi ve imzaladığı sözleşmelerin büyük kısmının ihracata yönelik olması, Baykar’ın uluslararası pazardaki gücünü gösteriyor.

Boeing zirveye döndü

Tam Boyutta Gör Havacılık sektöründe yaşanan COVID-19 sonrası toparlanmanın etkisiyle, Boeing ve Airbus gibi devler yeniden zirvede yer aldı. Boeing, 77 milyar 794 milyon dolarlık satış geliriyle listenin başında yer alırken, onu 70 milyar 829 milyon dolarla Airbus takip etti. Savunma ağırlıklı çözümler sunan RTX, Lockheed Martin ve Northrop Grumman gibi şirketler de yüksek satış rakamlarıyla ilk sıralarda yer alarak, sektörün büyük oyuncuları arasındaki konumlarını pekiştirdi.

Listede GE Aerospace 31 milyar 770 milyon dolar ile 6, Safran 25 milyar 107 milyon dolar ile 7, L3Harris 19 milyar 419 milyon dolar ile 8, Leonardo 16 milyar 549 milyon dolar ile 9, BAE Systems 14 milyar 757 milyon dolar ile 10. sırada yer aldı.

Sektördeki önemli aktörlerden Rolls-Royce 14 milyar 210 milyon dolar ile 11, Bombardier 8 milyar 46 milyon dolar ile 16, Thales 5 milyar 777 milyon 21, SpaceX 4 milyar 543 milyon dolar ile 28. olarak dikkati çekti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

TUSAŞ ve Baykar, dünyanın en büyük 50 havacılık şirketi arasında