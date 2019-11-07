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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Seagate 2026 yılında 50TB kapasiteye ulaşmayı hedefliyor

    Yakın zamanda SSD teknolojilerine teslim olacağı iddia edilen HDD teknolojisi tam aksine rekorlar kırmaya devam ediyor. Gelecek yıl 20TB, 2026 yılında ise 50TB diskler yolda.
    2 hf.
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    1
    11
    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Seagate 2026 yılında 50TB kapasiteye ulaşmayı hedefliyor
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    Son kullanıcı tarafında SSD teknolojilerine geçiş hızlanırken kurumsal tarafta ise HDD teknolojileri önemli adımlar atmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda tek sürücüde 50TB kapasite görmemiz mümkün olacak.

    Durmadan ilerliyor

    HDD teknolojileri konusunda halen yoğun çalışmalar yapan Seagate, 2026 yılına kadar ortaya çıkarmayı planladığı kapasite ve teknoloji seçeneklerini bir yol haritasıyla teknoloji basınına duyurdu.

    Yol haritasına göre 2020 yılı içerisinde 18TB ve 20TB kapasiteli HDD sürücüler piyasada olacak. Bu ürünler zaten Seagate’in planı dahilindeydi. 18TB kapasiteli sürücü geleneksel manyetik yazma – CMR yöntemini kullanırken 20TB kapasiteli sürücü ise daha fazla depolama alanı sağlayan birbiri üzerine binen manyetik izler üzerine yazma – SMR yöntemini kullanacak.

    Ayrıca Bkz. "Alcatel, çocuk odaklı yeni tabletini duyurdu"

    Seagate bir süredir üzerinde çalıştığı HAMR yöntemini ise 20TB sonrasında devreye almayı planlıyor. HAMR bir veri kayıt süreci ve adından anlaşılacağı üzere ısıdan yardım alıyor. Bir yazma kafası, üzerindeki tuz tanesi büyüklüğündeki lazer noktalarla plakayı ısıtarak 230 derece seviyesine getiriyor ve verileri bu şekilde yazıyor. HAMR teknolojisi geleneksel plaka tabanlı ortamlarda yoğunluğu daha da arttırıyor.

    Seagate 2026 yılında 50TB kapasiteye ulaşmayı hedefliyor
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    HAMR yöntemi ile uzun bir süre veri yazma işlemlerinin devam etmesi bekleniyor. 2026 yılında ise firma 50TB kapasiteli HDD sürücülerine geçiş yapmayı planlıyor. Aslında 2025 yılında 100TB kapasiteli HDD planları vardı ancak bu hedefe biraz gecikileceği anlaşılıyor. 100TB kapasiteli diskler için HAMR yöntemine ısıtılmış nokta teknolojisi entegre edilecek ve HDMR adıyla daha gelişmiş bir şekilde kullanılacak.

    Elbette kapasitelerin bu kadar büyümesi beraberinde performans dezavantajını getiriyor. Tek kafalı sistemlerle 20TB ve ötesi disklerin performansı düşmeye başlıyor. Bu bakımdan Seagate çift kafalı okuma sistemi ile bu dezavantajı bertaraf etmeyi planlıyor.



    https://www.techpowerup.com/260917/seagates-roadmap-calls-for-18-tb-20-tb-drives-in-2020-50-tb-by-2026 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    mnyksvsc 2 hf.
    Tam bir yıl önce de, "2025 yılında 100TB lık hdd olacak" haberi yapılmış :) donanimhaber.com/...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    -MoDeStUs- 2 hf. mnyksvsc
    ''Aslında 2025 yılında 100TB kapasiteli HDD planları vardı ancak bu hedefe biraz gecikileceği anlaşılıyor. ''

    Önce haberi okuyun.
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    Spider_hip 2 hf.
    Bu devirde oyunlar olmuş 100gb, 2026 da olur 200-300gb . Allah kolaylık versin valla 20tb hdd ler ile okuyup yazanlara. Birde 20tb üstü performans düşüyormuş. Düşmeyen hali bile ne yazık ki çok yavaş kalıyor bu devirde. Hani ancak veri stoklamaya yarar diyeceğim o da güvenli değil. Bulut kullan daha iyi. 20tbhdd olacağına 2tb olsun ssd olsun.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    intel7mix 2 hf. Spider_hip
    Bulut kapansa ne yapacaksın sorarım sana ?
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    homebird 2 hf.
    1gb lık disklerin çıktığını duyduğumda "Way be!"dediğimi hatırlıyorum. :)
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    DoubleDragon 2 hf. homebird
    1 terabyte'lık diskler çıkınca ne dedin? 1 petabyte'lık hdd veya ssd çıkınca ne diyeceksin? Exabyte'ları görmeye bizim ömrümüz yetmez galiba.
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    wert1903 2 hf.
    birileri ulaşsın artık bir oyun olmuş 120 gb çıksın artık 50 tb lar 100 tb lar
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    Xit 2 hf.
    daha erken ulaşılır...
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