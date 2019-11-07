Seagate 2026 yılında 50TB kapasiteye ulaşmayı hedefliyor

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Son kullanıcı tarafında SSD teknolojilerine geçiş hızlanırken kurumsal tarafta ise HDD teknolojileri önemli adımlar atmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda tek sürücüde 50TB kapasite görmemiz mümkün olacak.

Durmadan ilerliyor

HDD teknolojileri konusunda halen yoğun çalışmalar yapan Seagate, 2026 yılına kadar ortaya çıkarmayı planladığı kapasite ve teknoloji seçeneklerini bir yol haritasıyla teknoloji basınına duyurdu.

Yol haritasına göre 2020 yılı içerisinde 18TB ve 20TB kapasiteli HDD sürücüler piyasada olacak. Bu ürünler zaten Seagate’in planı dahilindeydi. 18TB kapasiteli sürücü geleneksel manyetik yazma – CMR yöntemini kullanırken 20TB kapasiteli sürücü ise daha fazla depolama alanı sağlayan birbiri üzerine binen manyetik izler üzerine yazma – SMR yöntemini kullanacak.

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Seagate bir süredir üzerinde çalıştığı HAMR yöntemini ise 20TB sonrasında devreye almayı planlıyor. HAMR bir veri kayıt süreci ve adından anlaşılacağı üzere ısıdan yardım alıyor. Bir yazma kafası, üzerindeki tuz tanesi büyüklüğündeki lazer noktalarla plakayı ısıtarak 230 derece seviyesine getiriyor ve verileri bu şekilde yazıyor. HAMR teknolojisi geleneksel plaka tabanlı ortamlarda yoğunluğu daha da arttırıyor.

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HAMR yöntemi ile uzun bir süre veri yazma işlemlerinin devam etmesi bekleniyor. 2026 yılında ise firma 50TB kapasiteli HDD sürücülerine geçiş yapmayı planlıyor. Aslında 2025 yılında 100TB kapasiteli HDD planları vardı ancak bu hedefe biraz gecikileceği anlaşılıyor. 100TB kapasiteli diskler için HAMR yöntemine ısıtılmış nokta teknolojisi entegre edilecek ve HDMR adıyla daha gelişmiş bir şekilde kullanılacak.

Elbette kapasitelerin bu kadar büyümesi beraberinde performans dezavantajını getiriyor. Tek kafalı sistemlerle 20TB ve ötesi disklerin performansı düşmeye başlıyor. Bu bakımdan Seagate çift kafalı okuma sistemi ile bu dezavantajı bertaraf etmeyi planlıyor.

https://www.techpowerup.com/260917/seagates-roadmap-calls-for-18-tb-20-tb-drives-in-2020-50-tb-by-2026