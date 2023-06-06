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    SEC, Binance’in ardından Coinbase’e dava açtı

    Binance ve SEC arasındaki yoğun gündem ortasına bomba etkisi yaratan bir haber daha düştü. SEC, Coinbase’e dava açtı. ABD’li düzenleyici, Coinbase‘in kayıt dışı brokerlık yaptığını iddia etti. 
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    SEC, Binance’in ardından Coinbase’e dava açtı Tam Boyutta Gör
    SEC, Binance'in ardından bir başka kripto para borsası Coinbase’e de dava açtı. Kurum, Coinbase’in kayıt dışı brokerlık yaptığını iddia etti. New York mahkemesinde açılan davada, borsanın kayıtsız aracı kurum olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. Coinbase’e açılan davada SOL, ADA, MATIC, FIL, SAND, AXS, CHZ, FLOW, ICP, NEAR, VGX, DASH ve NEXO’nun menkul kıymet olduğu belirtildi. 

    SEC ile Coinbase arasındaki gerilim bu yılın başından beri devam ediyordu. Kurum, Coinbase’e daha önce Wells bildirimi göndermişti. Coinbase ise SEC’i kripto paralara yönelik belirsiz tutumu nedeniyle dava etmişti. 

    Coinbase ile ilişkilendirilen kripto projeleri arasında; Solana, Cardano, Polygon, Filecoin, The Sandbox ve Axie Infinity de yer aldı. Tek tek ilişkilendirmeler ve borsanın bu kripto para birimlerine yönelik hamlelerine değinildi.

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dün de Binance ve kurucusu CZ’ye dava açmıştı. Binance ve CZ’ye açılan davada 13 suçlama yer almıştı. Borsanın yıllarca düzenleyici kayıttan sürekli kaçtığının altını çizdi. 

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