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    Anlık Bildirim

    SEC, dijital varlık tanımından geri adım attı

    Daha önce dijital varlıkları tanımlayacağını söyleyen SEC, yeni düzenlemelerinde dijital varlık tanımına yer vermedi. Bu gelişme, SEC'in kripto varlıklara karşı geri adım attığı şeklinde yorumlandı.

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    SEC, dijital varlık tanımından geri adım attı Tam Boyutta Gör
    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), hedge ve özel sermaye fonlarının sistemik risklerini değerlendirebildiği temel bilgileri içeren Form PF’deki değişiklikleri yayınladı. SEC‘in açıklamalarında "dijital varlık" tanımlaması yer almadı. Kuruluş, Ağustos 2022’de dijital varlık tanımı önermişti. Böylece kuruluş, sadece 9 ay sonra geri adım atmış oldu. 

    SEC‘in ilk resmi dijital varlık tanımı, fon koruma kurallarından kaldırıldı. Söz konusu gelişme SEC‘in kripto sektörünü düzenlemeye yönelik çalışmalarında küçük bir geri adım olarak yorumlandı.

    Yapılan açıklamada, Form FP’ye yeni bir terim olarak dijital varlıklar eklemeyi önerdiklerini ancak komisyon üyelerinin değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi. Komisyon üyelerinin kuralın bir parçası olarak dijital varlıkları kabul etmediği belirtildi. Tanımı geri çeken SEC, uygulamalarda ve kurallarda kripto konularını dikkate almaya devam edeceklerini bildirdi. 

    SEC, nisan ayında da DeFi’yi içerecek şekilde borsa tanımını gözden geçireceğini duyurdu. Kuruluşun DeFi tanımlama hamlesi, kripto sektörü ve 5 SEC üyesinden ikisi tarafından eleştirilmişti. Sektör, SEC’in kriptoları mevcut kurallara hapsetmeye çalıştığını bildirmişti. 

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    F
    farkil 4 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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