Tam Boyutta Gör ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), hedge ve özel sermaye fonlarının sistemik risklerini değerlendirebildiği temel bilgileri içeren Form PF’deki değişiklikleri yayınladı. SEC‘in açıklamalarında "dijital varlık" tanımlaması yer almadı. Kuruluş, Ağustos 2022’de dijital varlık tanımı önermişti. Böylece kuruluş, sadece 9 ay sonra geri adım atmış oldu.

SEC‘in ilk resmi dijital varlık tanımı, fon koruma kurallarından kaldırıldı. Söz konusu gelişme SEC‘in kripto sektörünü düzenlemeye yönelik çalışmalarında küçük bir geri adım olarak yorumlandı.

Coinbase kripto kredi hizmetini sonlandırıyor 14 sa. önce eklendi

Yapılan açıklamada, Form FP’ye yeni bir terim olarak dijital varlıklar eklemeyi önerdiklerini ancak komisyon üyelerinin değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi. Komisyon üyelerinin kuralın bir parçası olarak dijital varlıkları kabul etmediği belirtildi. Tanımı geri çeken SEC, uygulamalarda ve kurallarda kripto konularını dikkate almaya devam edeceklerini bildirdi.

SEC, nisan ayında da DeFi’yi içerecek şekilde borsa tanımını gözden geçireceğini duyurdu. Kuruluşun DeFi tanımlama hamlesi, kripto sektörü ve 5 SEC üyesinden ikisi tarafından eleştirilmişti. Sektör, SEC’in kriptoları mevcut kurallara hapsetmeye çalıştığını bildirmişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

SEC, dijital varlık tanımından geri adım attı