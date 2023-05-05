SEC, dijital varlık tanımından geri adım attı

SEC‘in ilk resmi dijital varlık tanımı, fon koruma kurallarından kaldırıldı. Söz konusu gelişme SEC‘in kripto sektörünü düzenlemeye yönelik çalışmalarında küçük bir geri adım olarak yorumlandı.
Yapılan açıklamada, Form FP’ye yeni bir terim olarak dijital varlıklar eklemeyi önerdiklerini ancak komisyon üyelerinin değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi. Komisyon üyelerinin kuralın bir parçası olarak dijital varlıkları kabul etmediği belirtildi. Tanımı geri çeken SEC, uygulamalarda ve kurallarda kripto konularını dikkate almaya devam edeceklerini bildirdi.
SEC, nisan ayında da DeFi’yi içerecek şekilde borsa tanımını gözden geçireceğini duyurdu. Kuruluşun DeFi tanımlama hamlesi, kripto sektörü ve 5 SEC üyesinden ikisi tarafından eleştirilmişti. Sektör, SEC’in kriptoları mevcut kurallara hapsetmeye çalıştığını bildirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah