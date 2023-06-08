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    Anlık Bildirim

    SEC onaylı ilk kripto para birimi Stacks (STX) yüzde 30 arttı

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para borsalarına adeta savaş açmışken, komisyon, Stack (STX) coin’ini menkul kıymet olarak adlandırdı. STX, değer kazandı.
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    SEC onaylı Stacks (STX) token yüzde 30 artış gösterdi Tam Boyutta Gör
    Stack (STX), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tarafından onaylanan token olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bitcoin fiyatının yükselişe geçmesiyle birlikte, BTC üzerine kurulmuş bir akıllı sözleşme katmanı olan Stacks (STX) fiyatı da iki gündür artış gösterdi.

    İki günde yüzde 30 değer kazandı

    BTC’deki düşüşün, altcoin’lere yansıması ise daha büyük oranlarda gerçekleşti. Pek çok altcoin’de yüzde 20’ye yakın düşüşler gözlemlenirken, SEC tarafından onay tek kripto para ise iki günde yüzde 30 değer kazandı. Piyasadaki bu denli geri çekilmelere rağmen patlama yapan kripto para, şimdilerde yatırımcıların dilinden düşmüyor.

    SEC, dün itibariyle de Binance US’de onlarca coin’in delisi olmasına yol açmıştı. SEC’ten onay almayı başaran ilk ve tek kripto para birimi STX, kaostan pozitif yararlanarak yukarı yönlü fiyatlama yaptı. 

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    Furkooo85 7 saat önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 9 saat önce

    🤩

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    Mantarın Başı 2 gün önce

    Çok iyi

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