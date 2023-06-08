SEC onaylı ilk kripto para birimi Stacks (STX) yüzde 30 arttı

Tam Boyutta Gör Stack (STX), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tarafından onaylanan token olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bitcoin fiyatının yükselişe geçmesiyle birlikte, BTC üzerine kurulmuş bir akıllı sözleşme katmanı olan Stacks (STX) fiyatı da iki gündür artış gösterdi.

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İki günde yüzde 30 değer kazandı

BTC’deki düşüşün, altcoin’lere yansıması ise daha büyük oranlarda gerçekleşti. Pek çok altcoin’de yüzde 20’ye yakın düşüşler gözlemlenirken, SEC tarafından onay tek kripto para ise iki günde yüzde 30 değer kazandı. Piyasadaki bu denli geri çekilmelere rağmen patlama yapan kripto para, şimdilerde yatırımcıların dilinden düşmüyor.

SEC, dün itibariyle de Binance US’de onlarca coin’in delisi olmasına yol açmıştı. SEC’ten onay almayı başaran ilk ve tek kripto para birimi STX, kaostan pozitif yararlanarak yukarı yönlü fiyatlama yaptı.

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SEC onaylı Stacks (STX) token yüzde 30 artış gösterdi