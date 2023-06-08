SEC onaylı ilk kripto para birimi Stacks (STX) yüzde 30 arttı

İki günde yüzde 30 değer kazandı
BTC’deki düşüşün, altcoin’lere yansıması ise daha büyük oranlarda gerçekleşti. Pek çok altcoin’de yüzde 20’ye yakın düşüşler gözlemlenirken, SEC tarafından onay tek kripto para ise iki günde yüzde 30 değer kazandı. Piyasadaki bu denli geri çekilmelere rağmen patlama yapan kripto para, şimdilerde yatırımcıların dilinden düşmüyor.
SEC, dün itibariyle de Binance US’de onlarca coin’in delisi olmasına yol açmıştı. SEC’ten onay almayı başaran ilk ve tek kripto para birimi STX, kaostan pozitif yararlanarak yukarı yönlü fiyatlama yaptı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi