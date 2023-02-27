SEC’ten 75 milyon dolarlık metaverse fonuna müdahale

Kripto şirketlerinde yaşanan iflaslar ile birlikte enflasyon ve faiz endişeleri Bitcoin öncülüğünde sert düşüşleri beraberinde getirdi. Bitcoin, 69 bin dolardan 16 bin doların altına inerken, metaverse token’ları daha sert kayıplar yaşadı.
75 milyon dolarlık metaverse fonu kapatıldı
ABD’deki en büyük üçüncü kitle fonlama platformu Republic, Mart 2021’de Republic Realm Metaverse Emlak Fonu’nu başlatmıştı. İlk etapta akredite yatırımcılara hitap eden fon, Aralık 2021’de tüm kullanıcıların erişimine açılmıştı. Fonun maksimum seviyesi olan 75 milyon dolara kısa sürede ulaşılmıştı. Fon, Mart 2021 ile Aralık 2021 aralığında yüzde 145’lik büyüme yaşamıştı.
Republic, SEC’ten gelen bildirimin ardından fonun kapatıldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, SEC’ten aldıkları geri bildirime dikkat çekildi. Republic, metaverse fonuna benzer bir teklifin üzerinde çalıştıklarını da açıkladı.
Arazi satın alımı sonrasında sanal AVM, etkinlik alanı ve diğer alanlara yatırım yapılması planlanıyordu. Buralardan elde edilen kira gelirlerleri ile yatırımcılara sürekli kazanç sağlanması hedefleniyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.