The Walking Dead: Dead City’nin çıkış tarihi açıklandı

Dead City 18 Haziran’da yayınlanacak
The Walking Dead: Dead City, Maggie ve Negan'ın anakaradan uzun zaman önce ayrılmış, kıyamet sonrası bir Manhattan'a seyahatini konu alacak. Paramparça olan şehir, New York’u anarşi, tehlike, güzellik ve terörle dolu kendi dünyalarına dönüştüren ölüler ve insanlarla dolu. 6 bölümden oluşacak dizi 18 Haziran’da yayınlanacak.
The Walking Dead: Dead City, orijinal dizinin devamını anlatacak olan üç yapımdan ilki olacak. Önümüzdeki yıllarda ise Daryl Dixon ve Rick/Michonne hikayelerine odaklanacak dizilere kavuşacağız. Dead City’nin yeni promo videosunu aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)