The Walking Dead: Dead City’nin çıkış tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör The Walking Dead evrenini başlatan orijinal dizi bitse de serinin yazarları, sevdiğimiz karakterler için birçok yeni dizi hazırlıyor. Bu yapımlardan ilki olan The Walking Dead: Dead City çok yakında seyircilerle buluşacak.

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Dead City 18 Haziran’da yayınlanacak

The Walking Dead: Dead City, Maggie ve Negan'ın anakaradan uzun zaman önce ayrılmış, kıyamet sonrası bir Manhattan'a seyahatini konu alacak. Paramparça olan şehir, New York’u anarşi, tehlike, güzellik ve terörle dolu kendi dünyalarına dönüştüren ölüler ve insanlarla dolu. 6 bölümden oluşacak dizi 18 Haziran’da yayınlanacak.

The Walking Dead: Dead City, orijinal dizinin devamını anlatacak olan üç yapımdan ilki olacak. Önümüzdeki yıllarda ise Daryl Dixon ve Rick/Michonne hikayelerine odaklanacak dizilere kavuşacağız. Dead City’nin yeni promo videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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The Walking Dead: Dead City bu yaz yayınlanacak