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    Anlık Bildirim

    The Walking Dead: Dead City’nin çıkış tarihi açıklandı

    The Walking Dead evreninde geçecek olan Dead City’nin çıkış tarihi açıklandı. Maggie ve Negan’ın yeni macerasını anlatacak olan dizi, bu yaz seyircilerle buluşacak.
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    The Walking Dead: Dead City bu yaz yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    The Walking Dead evrenini başlatan orijinal dizi bitse de serinin yazarları, sevdiğimiz karakterler için birçok yeni dizi hazırlıyor. Bu yapımlardan ilki olan The Walking Dead: Dead City çok yakında seyircilerle buluşacak.

    Dead City 18 Haziran’da yayınlanacak

    The Walking Dead: Dead City, Maggie ve Negan'ın anakaradan uzun zaman önce ayrılmış, kıyamet sonrası bir Manhattan'a seyahatini konu alacak. Paramparça olan şehir, New York’u anarşi, tehlike, güzellik ve terörle dolu kendi dünyalarına dönüştüren ölüler ve insanlarla dolu. 6 bölümden oluşacak dizi 18 Haziran’da yayınlanacak.

    The Walking Dead: Dead City, orijinal dizinin devamını anlatacak olan üç yapımdan ilki olacak. Önümüzdeki yıllarda ise Daryl Dixon ve Rick/Michonne hikayelerine odaklanacak dizilere kavuşacağız. Dead City’nin yeni promo videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 7 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 22 saat önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 6 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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