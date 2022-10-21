İzmir'de kurulacak güneş paneli üretim tesisine devletten 7.62 milyar TL destek

Tam Boyutta Gör Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri, İzmir'de 2 GW'lık dikey entegre güneş paneli üretim tesisi kurmak için devletten 7.62 milyar TL'lik (410 milyon dolar) finansman sağladı.

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Resmi gazetede yer alan belgeye göre, güneş modülü üreticisinin silikon külçelerden bitmiş panellere kadar her şeyi üretecek olan fabrikayı inşa etmek için dört yılı var. Destek paketi ayrıca katma değer vergisi (KDV) muafiyetleri ve hammadde ithalatında gümrük vergisi muafiyetlerini de içeriyor.

Orta ve uzun vadede finansal rahatlık sağlayacak

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri, şirket web sitesine göre İstanbul'un yaklaşık 65 km güneydoğusundaki Gebze'de 1,2 GW'lık bir güneş paneli fabrikasının sahibi ve işletmecisi. Tesis, yarı kesilmiş hücrelere sahip iki yüzeyli monokristal PERC panelleri üretmekte.

Tam Boyutta Gör Solarbaba'nın kurucusu Ateş Uğurel, pv dergisine verdiği demeçte konuyla ilgili olarak: "Devlet tarafından sağlanan bu teşvikler aslında yatırım için kolaylaştırıcı bir unsur değil. Detaylı inceleyecek olursak tüm teşvikler yatırım tamamlanıp üretim tesisi açıldıktan sonra veriliyor. Ama tabii ki yatırım yapan şirket için orta ve uzun vadede finansal rahatlık sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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Güneş paneli üretim tesisine devletten 7.62 milyar TL destek