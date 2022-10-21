İzmir'de kurulacak güneş paneli üretim tesisine devletten 7.62 milyar TL destek

Resmi gazetede yer alan belgeye göre, güneş modülü üreticisinin silikon külçelerden bitmiş panellere kadar her şeyi üretecek olan fabrikayı inşa etmek için dört yılı var. Destek paketi ayrıca katma değer vergisi (KDV) muafiyetleri ve hammadde ithalatında gümrük vergisi muafiyetlerini de içeriyor.
Orta ve uzun vadede finansal rahatlık sağlayacak
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri, şirket web sitesine göre İstanbul'un yaklaşık 65 km güneydoğusundaki Gebze'de 1,2 GW'lık bir güneş paneli fabrikasının sahibi ve işletmecisi. Tesis, yarı kesilmiş hücrelere sahip iki yüzeyli monokristal PERC panelleri üretmekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.