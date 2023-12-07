Selçuk Bayraktar açıkladı: ChatGPT'ye yerli rakip geliyor!

Uluslararası Girişimcilik Zirvesi Take Off İstanbul'da konuşan Selçuk Bayraktar, yapay zeka teknolojisini yıllardır insansız hava araçlarında kullandıklarını söyleyerek yapay zekanın insanlık için faydalı bir araç olduğunu söyledi.
Doğal dil işleme modellerinin etkileyici bir araç olduğunu söyleyen Bayraktar, ortaya çıkan sonuçların mucize gibi olduğunu ifade etti. Bayraktar, "Yapay zeka, buhar makinesi gibi, dikiş makinesi gibi hayatımızı değiştiren, ilerleten bir icat. Yapay zeka dediğimiz şey arka planda çok sayıda çarkın döndüğü karmaşık bir dikiş makinesi gibi birşey, kendi şuuru olan, inancı olan birşey değil." sözlerini sarfetti.
Yapay zekanın insanlığın varoluşu üzerinde tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunda ise insanoğlunun zaten kendi sonunu getirebilecek icatları yaptığını ve hatta kullandığını söyledi.
Bayraktar konuşmasının sonunda ise sürpriz bir haber paylaştı. "Türkiye Teknoloji Takım Vakfı öncülüğünde, Baykar'dan ve Cezeri'den ekiplerimiz ile bütün dilleri kapsayacak şekilde, Türkçe merkezli, tümüyle açık kaynak, büyük doğal dil işleme modeli projesini başlattık." açıklamasında bulundu.
Projenin adını T3 Aile koymayı düşündüklerini söyleyen Bayraktar, geliştirdikleri modelin mühendislik, tıp ve hukuk gibi özel spesifik uygulamalar için faydalı olacağını ifade etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.