Selçuk Bayraktar açıkladı: ChatGPT'ye yerli rakip geliyor!

Tam Boyutta Gör Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkçe büyük dil işleme projesini başlattıklarını duyurdu.

Uluslararası Girişimcilik Zirvesi Take Off İstanbul'da konuşan Selçuk Bayraktar, yapay zeka teknolojisini yıllardır insansız hava araçlarında kullandıklarını söyleyerek yapay zekanın insanlık için faydalı bir araç olduğunu söyledi.

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Doğal dil işleme modellerinin etkileyici bir araç olduğunu söyleyen Bayraktar, ortaya çıkan sonuçların mucize gibi olduğunu ifade etti. Bayraktar, "Yapay zeka, buhar makinesi gibi, dikiş makinesi gibi hayatımızı değiştiren, ilerleten bir icat. Yapay zeka dediğimiz şey arka planda çok sayıda çarkın döndüğü karmaşık bir dikiş makinesi gibi birşey, kendi şuuru olan, inancı olan birşey değil." sözlerini sarfetti.

Yapay zekanın insanlığın varoluşu üzerinde tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunda ise insanoğlunun zaten kendi sonunu getirebilecek icatları yaptığını ve hatta kullandığını söyledi.

Bayraktar konuşmasının sonunda ise sürpriz bir haber paylaştı. "Türkiye Teknoloji Takım Vakfı öncülüğünde, Baykar'dan ve Cezeri'den ekiplerimiz ile bütün dilleri kapsayacak şekilde, Türkçe merkezli, tümüyle açık kaynak, büyük doğal dil işleme modeli projesini başlattık." açıklamasında bulundu.

Projenin adını T3 Aile koymayı düşündüklerini söyleyen Bayraktar, geliştirdikleri modelin mühendislik, tıp ve hukuk gibi özel spesifik uygulamalar için faydalı olacağını ifade etti.

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