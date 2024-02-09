Sennheiser kulaklıklarda öğrencilere %30 indirim!

Tam Boyutta Gör Yüksek ses kalitesiyle dikkat çeken Sennheiser kulaklıklarda, öğrencilere %30’a varan indirim fırsatı başladı. Kampanya sadece Hifilife mağazalarında geçerli.

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İndirime giren modeller

Sennheiser HD 350BT

Sennheiser HD450BT

Sennheiser ACCENTUM Wireless

Sennheiser IE200

Sennheiser CX Plus True Wireless

Sennheiser Sport True Wireless

Hifilife mağazaları nerede?

Hifilife Akasya İstanbul

Hifilife Kanyon İstanbul

Hifilife İstinyePark İstanbul

Hifilife Panora Ankara

Hifilife İstinyePark İzmir

Kampanya hakkında bilgi için: https://hifilife.com/pages/sennheiser-ogrenci-i%CC%87ndirimi

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