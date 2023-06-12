Senua's Saga Hellblade II için tüyler ürperten yeni video yayınlandı: Çıkış tarihi üzebilir

Öte yandan Hellblade II uzunca bir süredir bekleniyor. Oyun ilk olarak Aralık 2019'da inanılmaz grafiklere sahip rahatsız edici bir fragmanla duyuruldu. Rahatsız edicilik aslında bu oyunun temelini oluşturuyor. Bunun ilk oyunun devamı olduğu düşünüldüğünde hissiyatın gelişmesini bekleyebiliriz. Bu nedenle Hellblade serisi bir aksiyon oyunu olarak görülmemeli. Senua'nın iç sesleri, o boğucu atmosfer, rahatsız edici fısıldaşmalar, deliliğin bize yansıması ve görsel kalite Hellblade II’nin temel olayı.
Senua's Saga Hellblade II çıkış tarihi
Yayınlanan son fragmanda ise Senua'nın dar bir açıklıktan sürünerek geniş bir mağaraya girmesini görüyoruz. Ürkütücü fısıltılar ve hareketli duvarlar sayesinde olayların biraz tedirgin edici hale gelmesi yalnızca birkaç saniye sürüyor. Unreal Engine 5 ile geliştirilen Senua's Saga: Hellblade II'nin yeni videosu, bir su birikintisinden yansıyan ve mağaranın etrafında seken ışıkla güzel bir şekilde detaylandırılmış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi