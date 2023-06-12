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    Senua's Saga Hellblade II için tüyler ürperten yeni video yayınlandı: Çıkış tarihi üzebilir

    Microsoft, geçtiğimiz gün düzenlediği Xbox Games Showcase kapsamında merakla beklenen Senua's Saga Hellblade II'den yeni bir video yayınladı. Hellblade II'nin çıkış tarihi de belirlendi.
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    Senua's Saga Hellblade II tüyler ürperten yeni video yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Pazar günü düzenlediği Xbox Games Showcase'de Ninja Theory'nin geliştirdiği Senua's Saga: Hellblade II oyunu hakkında yeni bir fragman yayınladı. Xbox Series X ile çekilen fragman oldukça harika görünüyor. Ancak en baştan söyleyelim, fragmanı izlemek için kulaklık takmanızı ve ses sekanslarını hissetmenizi öneririz.

    Öte yandan Hellblade II uzunca bir süredir bekleniyor. Oyun ilk olarak Aralık 2019'da inanılmaz grafiklere sahip rahatsız edici bir fragmanla duyuruldu. Rahatsız edicilik aslında bu oyunun temelini oluşturuyor. Bunun ilk oyunun devamı olduğu düşünüldüğünde hissiyatın gelişmesini bekleyebiliriz. Bu nedenle Hellblade serisi bir aksiyon oyunu olarak görülmemeli. Senua'nın iç sesleri, o boğucu atmosfer, rahatsız edici fısıldaşmalar, deliliğin bize yansıması ve görsel kalite Hellblade II’nin temel olayı.

    Senua's Saga Hellblade II çıkış tarihi

    Senua's Saga Hellblade II tüyler ürperten yeni video yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Hellblade II’nin 2024 yılında çıkacağını açıkladı. Hellblade II, Xbox Series X/S ve PC platformlarına çıkış yapacak. Doğal olarak oyun ilk günden Game Pass abonelerine de sunulacak.

    Yayınlanan son fragmanda ise Senua'nın dar bir açıklıktan sürünerek geniş bir mağaraya girmesini görüyoruz. Ürkütücü fısıltılar ve hareketli duvarlar sayesinde olayların biraz tedirgin edici hale gelmesi yalnızca birkaç saniye sürüyor. Unreal Engine 5 ile geliştirilen Senua's Saga: Hellblade II'nin yeni videosu, bir su birikintisinden yansıyan ve mağaranın etrafında seken ışıkla güzel bir şekilde detaylandırılmış.

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    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 4 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

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