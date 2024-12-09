Severance'ın 2. sezonundan yeni fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2025'in ilk haftalarında ekrana gelecek en dikkat çekici yapımlarından biri de Severance olacak. 2022 yılında ekrana gelen ilk sezonuyla büyük beğeni kazanan Apple TV+ dizisi, iki buçuk yıllık aranın ardından ekranlara geri dönecek. 17 Ocak'ta başlayacak olan 2. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Apple, dün diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

Dan Erickson'ın yaratıcısı olduğu Severance, insanların tartışmalı bir teknoloji ile bilinçlerini ikiye bölerek iş hayatı ile özel hayatı arasına duvar ördüğü Lumon adlı şirkette geçiyor. Bu teknoloji insanların İşteyken özel hayatı hakkında herhangi bir şey hatırlamamasını, işten çıktığında ise ofiste yaşananları tamamen unutmasını sağlıyor. Pek çok suistimale kapı aralayan bu durum, varoluşsal sancıları da beraberinde getiriyor.

Bu hafta başlayacak diziler: 8 Aralık 2024 1 gün önce eklendi

Severance 2. Sezon, 17 Ocak'ta Başlayacak

İlk sezonda etkileyici bir iş ortaya koyan Ben Stiller'ın yönetmen olarak geri döndüğü 2. sezon, hikâyeyi kaldığı yerden devam ettirecek. Mark ve arkadaşları gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken, beyinlerine yerleştirilen bariyeri aşmaya çalışmanın ne kadar tehlikeli olabileceğini fark edecek.

Adam Scott, Britt Lower, John Turturo, Zack Cherry, Christopher Walken ve Patricia Arquette'in ilk sezondaki rolleriyle geri döndüğü 2. sezonda oyuncu kadrosuna Gwendoline Christie, John Noble, Alia Shawkat ve Merritt Wever da dâhil oluyor.

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