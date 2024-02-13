Sevgilinize ve sevdiklerinize 1 Gbps hızında internet hediye edin!

TurkNet GigaFiber’in davet kampanyası ile sevdiklerinizi ve arkadaşlarınızı TurkNet GigaFiber ile tanıştırabiliyorsunuz. Hem davet eden hem de davet edilen kişi 1 aylık internet bedeli hediye elde ediyor. Davet linkini e-posta, SMS, sosyal medya veya mesajlaşma uygulamalarıyla ücretsiz olarak gönderebilmeniz mümkün.
1.000 Mbps eşit indirme ve yükleme hızı
1.000 Mbps’ye varan eşit indirme ve yükleme hızı ile büyük videoları ve büyük dosyaları çok hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Evde kaç kişi olursanız olun herkesin dilediği platformda aynı anda dizi/film ya da maç izlemesi, toplantı yapabilmesi, oyun oynayabilmesi veya online eğitimlere katılabilmesi demek. Bağlantıda kopma, donma; dosya yükleme/indirme gibi olumsuzluklar yaşamazsınız. Bu sayede sevdiklerinizle birlikte internetin keyfine varabilirsiniz.
12 ay sabit fiyat avantajı
TurkNet GigaFiber taahhütsüz yapıda olduğu için herhangi bir söz vermeden dilediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Taahhütsüz internetin endişelerinden biri ise gelecek zamlardan etkilenme korkusu oluyor. TurkNet bu durumu ortadan kaldırmak için peşin ödeme ile 12 ay sabit fiyat avantajı sunuyor. Aboneliğinizi iptal etmek istediğinizde kullanmadığınız aylar için paranız iade ediliyor.
Şu an başka bir firmada taahhüt süreniz devam ediyor olabilir. TurkNet başka firmadan geçmeyi düşünen kullanıcılar için 1.000 TL’ye kadar cayma bedelini karşılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.