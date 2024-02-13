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    Anlık Bildirim

    Sevgilinize ve sevdiklerinize 1 Gbps hızında internet hediye edin!

    Hayatın her saniyesi önemliyken internette bekleme ekranında vakit kaybetmesini istemediğiniz kişileri 1.000 Mbps hızında internet ile tanıştırarak zamandan tasarruf etmelerini sağlayabilirsiniz.
    Sevgilinize ve sevdiklerinize 1 Gbps hızında internet hediye edin Tam Boyutta Gör
    Zaman, bu hayatta parayla satın alamadığımız ama hayatımızda büyük önemi olan unsurlardan biridir. 14 Şubat’ta sevdiğiniz kişiye hediye olarak zaman satın alamazsınız ancak zamandan tasarruf etmesini sağlayabilirsiniz. Düşük hızdaki internet nedeniyle yükleme ekranlarında ve indirme esnasında büyük zaman kaybediyoruz. Sevdiklerinizle hayatın her saniyesini değerlendirmek ve bekleme ekranlarında dakikalarca zaman kaybetmemek için 1 Gbps hızındaki internet paketlerini tercih edebilirsiniz. 1.000 Mbps’ye varan hızda internet sunan firmalara baktığımızda şu an TurkNet GigaFiber internet taahhütsüz yapısı, uygun fiyatı ve 12 ay sabit fiyat avantajıyla dikkat çekiyor.

    TurkNet GigaFiber’in davet kampanyası ile sevdiklerinizi ve arkadaşlarınızı TurkNet GigaFiber ile tanıştırabiliyorsunuz. Hem davet eden hem de davet edilen kişi 1 aylık internet bedeli hediye elde ediyor. Davet linkini e-posta, SMS, sosyal medya veya mesajlaşma uygulamalarıyla ücretsiz olarak gönderebilmeniz mümkün.

    1.000 Mbps eşit indirme ve yükleme hızı

    1.000 Mbps’ye varan eşit indirme ve yükleme hızı ile büyük videoları ve büyük dosyaları çok hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Evde kaç kişi olursanız olun herkesin dilediği platformda aynı anda dizi/film ya da maç izlemesi, toplantı yapabilmesi, oyun oynayabilmesi veya online eğitimlere katılabilmesi demek. Bağlantıda kopma, donma; dosya yükleme/indirme gibi olumsuzluklar yaşamazsınız. Bu sayede sevdiklerinizle birlikte internetin keyfine varabilirsiniz.

    12 ay sabit fiyat avantajı

    TurkNet GigaFiber taahhütsüz yapıda olduğu için herhangi bir söz vermeden dilediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Taahhütsüz internetin endişelerinden biri ise gelecek zamlardan etkilenme korkusu oluyor. TurkNet bu durumu ortadan kaldırmak için peşin ödeme ile 12 ay sabit fiyat avantajı sunuyor. Aboneliğinizi iptal etmek istediğinizde kullanmadığınız aylar için paranız iade ediliyor.

    Şu an başka bir firmada taahhüt süreniz devam ediyor olabilir. TurkNet başka firmadan geçmeyi düşünen kullanıcılar için 1.000 TL’ye kadar cayma bedelini karşılıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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