Sevgilinize ve sevdiklerinize 1 Gbps hızında internet hediye edin!

Tam Boyutta Gör Zaman, bu hayatta parayla satın alamadığımız ama hayatımızda büyük önemi olan unsurlardan biridir. 14 Şubat’ta sevdiğiniz kişiye hediye olarak zaman satın alamazsınız ancak zamandan tasarruf etmesini sağlayabilirsiniz. Düşük hızdaki internet nedeniyle yükleme ekranlarında ve indirme esnasında büyük zaman kaybediyoruz. Sevdiklerinizle hayatın her saniyesini değerlendirmek ve bekleme ekranlarında dakikalarca zaman kaybetmemek için 1 Gbps hızındaki internet paketlerini tercih edebilirsiniz. 1.000 Mbps’ye varan hızda internet sunan firmalara baktığımızda şu an TurkNet GigaFiber internet taahhütsüz yapısı, uygun fiyatı ve 12 ay sabit fiyat avantajıyla dikkat çekiyor.

TurkNet GigaFiber’in davet kampanyası ile sevdiklerinizi ve arkadaşlarınızı TurkNet GigaFiber ile tanıştırabiliyorsunuz. Hem davet eden hem de davet edilen kişi 1 aylık internet bedeli hediye elde ediyor. Davet linkini e-posta, SMS, sosyal medya veya mesajlaşma uygulamalarıyla ücretsiz olarak gönderebilmeniz mümkün.

14 Şubat Sevgililer Günü için uygun fiyatlı hediye önerileri 2024 1 hf. önce eklendi

1.000 Mbps eşit indirme ve yükleme hızı

1.000 Mbps’ye varan eşit indirme ve yükleme hızı ile büyük videoları ve büyük dosyaları çok hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Evde kaç kişi olursanız olun herkesin dilediği platformda aynı anda dizi/film ya da maç izlemesi, toplantı yapabilmesi, oyun oynayabilmesi veya online eğitimlere katılabilmesi demek. Bağlantıda kopma, donma; dosya yükleme/indirme gibi olumsuzluklar yaşamazsınız. Bu sayede sevdiklerinizle birlikte internetin keyfine varabilirsiniz.

12 ay sabit fiyat avantajı

TurkNet GigaFiber taahhütsüz yapıda olduğu için herhangi bir söz vermeden dilediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Taahhütsüz internetin endişelerinden biri ise gelecek zamlardan etkilenme korkusu oluyor. TurkNet bu durumu ortadan kaldırmak için peşin ödeme ile 12 ay sabit fiyat avantajı sunuyor. Aboneliğinizi iptal etmek istediğinizde kullanmadığınız aylar için paranız iade ediliyor.

Şu an başka bir firmada taahhüt süreniz devam ediyor olabilir. TurkNet başka firmadan geçmeyi düşünen kullanıcılar için 1.000 TL’ye kadar cayma bedelini karşılıyor.

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