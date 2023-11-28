Samsung, bir telefona daha Android 14 güncellemesi getirdi

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini daha fazla telefona ulaştırmaya niyetli. Şimdiye kadar Galaxy Z, Galaxy A54&34 5G, Galaxy S21 ve daha güncel modeller için yayınlanan güncelleme, artık bütçe telefonlarına geliyor. Şimdi bu listeye Galaxy A14 5G modeli de eklendi.

Android 14, Galaxy A14 5G için hazır

Samsung, Android 14'ün kararlı sürümünü(One UI 6.0) Galaxy A14 5G kullanıcılarına ulaştırmaya başladı. Bu güncelleme A146BXXU2CWK9 firmware sürümü ve 1 Kasım 2023 güvenlik yamasıyla geliyor. Ayrıca yaklaşık 1,8GB indirme boyutuna sahip. Dolayısıyla güncellemeyi yüklemeden önce yeterli alana sahip olduğunuzu kontrol etmeyi unutmayın.

Samsung'dan bir modele daha Android 14 sürprizi! 2 gün önce eklendi

Yeni güncellemenin ilk olarak Hindistan'da dağıtıma sunulduğunu belirtelim. Bu bağlamda ülkemiz ve küresel pazara kısa süre içerisinde ulaşacağını söyleyebiliriz.

Hatırlamak gerekirse 2023'ün başlarında tanıtılan Galaxy A14 5G, 90 Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük suan 6.6 inç IPS ekran, sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 700 yonga seti, 4/6GB RAM, 64/128GB depolama ve 15W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile kullanıcılara sunuldu. Kamera bölümünde ise 13MP selfie ve 50MP ana sensör içeren üçlü kamera sistemi ile destekleniyor.

One UI 6 neler sunuyor?

Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

Samsung klavye için yeni emoji tasarımı

Tabletler için Windows bağlantısı

Yenilenen hızlı ayarlar

Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği

Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri

Daha fazla paylaşma seçeneği

Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati

Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri

Galeri için çift elle sürükle bırak desteği

Yeni Hava Durumu araç takımı

Çeşitli kamera iyileştirmeleri

Daha akıllı uçak modu

Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma

Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı

Bixby geliştirmeleri

Daha fazla erişilebilirlik özelliği

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Sevilen Samsung modeli için Android 14 güncellemesi çıktı!