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    Anlık Bildirim

    Samsung, bir telefona daha Android 14 güncellemesi getirdi

    Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6 sürümünü dağıtmaya devam ediyor. Kısa süre önce Galaxy A serisine ulaşan güncelleme, son olarak Galaxy A14 5G için yayınlandı. İşte detaylar...
    Sevilen Samsung modeli için Android 14 güncellemesi çıktı! Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemesini daha fazla telefona ulaştırmaya niyetli. Şimdiye kadar Galaxy Z, Galaxy A54&34 5G, Galaxy S21 ve daha güncel modeller için yayınlanan güncelleme, artık bütçe telefonlarına geliyor. Şimdi bu listeye Galaxy A14 5G modeli de eklendi.

    Android 14, Galaxy A14 5G için hazır

    Samsung, Android 14'ün kararlı sürümünü(One UI 6.0) Galaxy A14 5G kullanıcılarına ulaştırmaya başladı. Bu güncelleme A146BXXU2CWK9 firmware sürümü ve 1 Kasım 2023 güvenlik yamasıyla geliyor. Ayrıca yaklaşık 1,8GB indirme boyutuna sahip. Dolayısıyla güncellemeyi yüklemeden önce yeterli alana sahip olduğunuzu kontrol etmeyi unutmayın.

    Yeni güncellemenin ilk olarak Hindistan'da dağıtıma sunulduğunu belirtelim. Bu bağlamda ülkemiz ve küresel pazara kısa süre içerisinde ulaşacağını söyleyebiliriz. 

    Hatırlamak gerekirse 2023'ün başlarında tanıtılan Galaxy A14 5G, 90 Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük suan 6.6 inç IPS ekran, sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 700 yonga seti, 4/6GB RAM, 64/128GB depolama ve 15W şarj destekli 5.000mAh pil paketi ile kullanıcılara sunuldu. Kamera bölümünde ise 13MP selfie ve 50MP ana sensör içeren üçlü kamera sistemi ile destekleniyor.

    One UI 6 neler sunuyor?

    Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

    • Samsung klavye için yeni emoji tasarımı
    • Tabletler için Windows bağlantısı
    • Yenilenen hızlı ayarlar
    • Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği
    • Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri
    • Daha fazla paylaşma seçeneği
    • Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati
    • Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri
    • Galeri için çift elle sürükle bırak desteği
    • Yeni Hava Durumu araç takımı
    • Çeşitli kamera iyileştirmeleri
    • Daha akıllı uçak modu
    • Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma
    • Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı
    • Bixby geliştirmeleri
    • Daha fazla erişilebilirlik özelliği
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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