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    Nokia 1.3'ün sızan görseli, çentikli ekran ve tek arka kamerayı gösteriyor

    HMD Global, 19 Mart tarihinde Londra'da bir etkinlik düzenleyerek yeni akıllı telefonunu tanıtacak ve görünen o ki, bu lansman etkinliğinde Nokia 1.3 olarak adlandırılan cihaz da sergilenebilir.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Nokia 1.3'ün sızan görseli, çentikli ekran ve tek arka kamerayı gösteriyor
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    Nokia akıllı telefonların üreticisi HMD Global, yarın bir etkinlik düzenleyerek ilk 5G telefonunu tanıtacak. Ortaya çıkan yeni sızıntılara bakılırsa, bu etkinlikte Nokia 1.3 adlı cihazın da tanıtılması kuvvetle muhtemel görünüyor.

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    Yarın tanıtılabilir

    Güvenilir sızıntı kaynaklarından Evan Blass tarafından yayınlanan görsel, TA-1207 model numarasına sahip Nokia 1.3'ün tasarımını gösteriyor. Kömür rengindeki cihazın, kalın çerçevelere ve su damlası formunda bir çentiğe sahip ekranı olduğu görülüyor. Akıllı telefonun arka panelinde ise led flaşla birlikte tek bir kamera yer alıyor.

    Nokia 1.3'ün sızan görseli, çentikli ekran ve tek arka kamerayı gösteriyor
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    Cihazın sağ tarafında güç ve ses açma kapama düğmeleri görülürken, sol taraftaki düğmenin ise Google Asistan özelliğini açmak için kullanabileceği öngörülüyor. 3.5mm kulaklık girişinin de yer aldığı Nokia 1.3'ün sızan diğer özellikleri arasında ise 2.920 mAh pil ve 5.8 inç ekran olduğunu da belirtelim. Akıllı telefonun fiyatı konusunda ise henüz bir bilgi payaşılmış değil.



    https://twitter.com/evleaks/status/1240101908293079040 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    astegon (astegon CF) 1 gün
    Valla anne baba telefonu da olmaz bu.

    Bugün lanse edildi


    Android Go
    16 GB ROM
    1 GB RAM
    SD 215
    Adreno 308
    8 MP arka kamera 5 MP selfie camera

    Deli gibi GO yazılımları ile çalışacak. Çocukların ilk cihazları anca olur.

    89 € fiyata çıkacak. Bizde tahminen 600-700 TL fiyata çıkar. Redmi 8A'nın da yakınından geçemez.

    Girişin girişi bir cihaz olmuş.
    gsmarena.com/...
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    BekirHan (Bekir Han) 1 gün
    Yeni nesil anne telefonu. Çıksın, alayım anacığıma.
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 2 gün
    Redmi 8a rakibi bir telefon lazım.
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    Şıh Hazretleri (- -) 2 gün
    O kadar kalın çerçeveye ne gerek var çentik

    1 Sene sonra A101 Aktüelde 899 TL'ye satarlar
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    eas722 2 gün
    Yeni Nokia 3 yıldır şu ucuz telefonlar dışında bir şey üretemedi gitti.
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