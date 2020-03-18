Nokia 1.3'ün sızan görseli, çentikli ekran ve tek arka kamerayı gösteriyor

Nokia akıllı telefonların üreticisi HMD Global, yarın bir etkinlik düzenleyerek ilk 5G telefonunu tanıtacak. Ortaya çıkan yeni sızıntılara bakılırsa, bu etkinlikte Nokia 1.3 adlı cihazın da tanıtılması kuvvetle muhtemel görünüyor.
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Yarın tanıtılabilir
Güvenilir sızıntı kaynaklarından Evan Blass tarafından yayınlanan görsel, TA-1207 model numarasına sahip Nokia 1.3'ün tasarımını gösteriyor. Kömür rengindeki cihazın, kalın çerçevelere ve su damlası formunda bir çentiğe sahip ekranı olduğu görülüyor. Akıllı telefonun arka panelinde ise led flaşla birlikte tek bir kamera yer alıyor.
Cihazın sağ tarafında güç ve ses açma kapama düğmeleri görülürken, sol taraftaki düğmenin ise Google Asistan özelliğini açmak için kullanabileceği öngörülüyor. 3.5mm kulaklık girişinin de yer aldığı Nokia 1.3'ün sızan diğer özellikleri arasında ise 2.920 mAh pil ve 5.8 inç ekran olduğunu da belirtelim. Akıllı telefonun fiyatı konusunda ise henüz bir bilgi payaşılmış değil.
https://twitter.com/evleaks/status/1240101908293079040 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Deli gibi GO yazılımları ile çalışacak. Çocukların ilk cihazları anca olur.
89 € fiyata çıkacak. Bizde tahminen 600-700 TL fiyata çıkar. Redmi 8A'nın da yakınından geçemez.
Girişin girişi bir cihaz olmuş.
gsmarena.com/...
1 Sene sonra A101 Aktüelde 899 TL'ye satarlar