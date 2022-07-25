She-Hulk: Attorney at Law’dan yeni bir fragman yayınlandı

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Marvel, San Diego Comic Con etkinliğinde yaptığı duyurular ile hayranlarını olduça mutlu etti. Firma, yeni projeler duyurmasının yanı sıra geliştirilen projeler hakkında da yeni bilgiler verdi. Bu doğrultuda Marvel Studios, She-Hulk dizisinden yeni bir fragman yayınaldı.

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She-Hulk 17 Ağustos’ta Disney+ platformunda gösterime girecek

Bruce Banner’ın kuzeni olan Jennifer Walters’ın She-Hulk olarak hayatını anlatacak dizi 9 bölümden oluşacak. Fragmanda da örneklendiği gibi She-Hulk, sürekli dördüncü duvarı kırarak izleyiciler ile doğrudan iletişime geçecek. Avukatlık hayatına devam eden ve bu sırada Bruce Banner tarafından eğitilen Jennifer Walters'ı komik ve ilginç maceralar bekliyor.

Dizi, Marvel Sinematik Evreni’nin sevilen karakterlerinden Wong, Hulk, Abomination ve Daredevil’ı da içeriyor. Daredevil, fragmanın sonunda klasik sarı ve kırmızı kostümü ile beliriyor. She-Hulk dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

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She Hulk dizisinden yeni bir fragman yayınlandı