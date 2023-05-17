Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Shell derin deniz petrol arama çalışmalarında yapay zeka kullanacak

    Petrol ve doğalgaz devi Shell, derin deniz petrol aramalarında yapay zeka tabanlı teknoloji kullanacak. Bu sayede keşif çalışmaları hızlanacak ve bilgi işlem maliyetlerinden tasarruf edilmiş olacak.
    Oy Ver
    Shell derin deniz petrol aramalarında yapay zeka kullanacak Tam Boyutta Gör
    Çok uluslu petrol ve doğalgaz şirketi Shell, derin sularda petrol arama faaliyetlerini daha da ileri seviyeye taşımak için büyük veri analitiği şirketi SparkCognition'ın yapay zeka tabanlı teknolojisini kullanacağını duyurdu.

    Şirket, SparkCognition yapay zeka algoritmalarının Shell'in yeni petrol rezervleri arayışında büyük hacimli sismik verileri işleyeceğini ve analiz edeceğini söyledi. Bu teknoloji aynı zamanda açık deniz petrol üretimini artırmak için de kullanılacak.

    Keşif çalışmalarını hızlandıracak ve tasarruf sağlayacak

    Shell'in inovasyon ve verimlilikten sorumlu başkan yardımcısı Gabriel Guerra yaptığı açıklamada şirketin keşif verilerini analiz etmek için yeni yollar bulmaya kararlı olduğunu söyledi. Ayrıca amaçlarının operasyonel verimliliği ve hızı arttırmanın yanı sıra üretim ve keşif başarısını da yükseltmek olduğunu belirtti.

    Shell derin deniz petrol aramalarında yapay zeka kullanacak Tam Boyutta Gör

    Yeni süreç keşif çalışmalarını dokuz aydan dokuz güne indirebilir. Shell ve SparkCognition, teknolojinin normalden daha az sismik tarama kullanarak yeraltı görüntüleri oluşturacağını ve derin denizlerin korunmasına yardımcı olacağını söyledi.

    Daha az sismik tarama, keşif iş akışını hızlandıracak ve yüksek performanslı bilgi işlem maliyetinden tasarruf sağlayacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    the walking dead season 2 türkçe yama yutulan balgam nereye gider whatsapp karşı tarafın rehberinde yoksam türk telekom havuzdan numara seçme ege bölgesi kaplıca tavsiyesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 11T
    Xiaomi 11T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
    Asus TUF Gaming A15 FA507RM-HN096
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    OMEGA-DIAMOND
    OMEGA-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız