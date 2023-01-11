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Ticaret Bakanlığı, sıfır ve ikinci el araç piyasasında tüketiciyi mağdur eden çeşitli uygulamaların tespiti için inceleme başlattı. Piyasa dengesini bozan ve tüketicinin otomobillere erişimini engelleyen uygulamalar tespit edilecek.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından konu hakkında paylaşım yaptı. Bakan Muş şunları söyledi:

“Sıfır km ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlığımız Müfettişleri görevlendirilmiştir.”

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Otomobil piyasasında yüksek vergilerin yanı sıra stok sorunu ve sıfır otomobillerin aksesuarlarla birlikte satmaya çalışması gibi problemler mevcut. Müşteriler sıfır otomobil için yeterli parayı denkleştirse dahi bayilerin eklediği çeşitli aksesuarlar ve hizmetler için 40-50 bin TL’ye varan ek ödeme yapması gerekiyor.

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Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasına inceleme başlatıldı