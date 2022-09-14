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    Sifu Nintendo Switch için duyuruldu

    Playstation ve Epic Games’e özel olarak çıkış yapan Sifu, Nintendo Switch için duyuruldu. Sifu, Nintendo e-shop üzerinden ön siparişe açıldı ve kasım ayında çıkış yapacak.
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    Sifu
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    Bağımsız oyun stüdyosu Sloclap, yılın başlarında yeni oyunu Sifu’yu yayınlamıştı. Playstation 4, Playstation 5 ve Epic Games Store’a özel olarak çıkış yapan Sifu, oldukça beğenilen bir yapım olmuştu. Yüksek inceleme puanlarına ve satış sayılarına ulaşan Sifu, çıkışından 8 ay sonra Nintendo Switch için çıkış yapacak.

    Sifu’nun fiyatı 40 dolar olarak belirlendi

    13 Eylül’de gerçekleştirilen Nintendo Direct etkinliğinde Sifu, Nintendo Switch için duyuruldu. 8 Kasım 2022’de çıkış yapacak oyun, etkinliğin hemen ardından Nintendo mağazasında ön siparişe açıldı. Switch mağazası Nintendo e-shop, yüksek fiyatları ile eleştirilere maruz kalsa da firma, bu konuda inatçı davranmaya devam ediyor. Sifu da mağazada 40 dolar olarak satışa çıkmış durumda. Nintendo’nun Türkiye’ye özel fiyatları da olmadığı için Sifu’yu ucuza almak pek mümkün durmuyor. Sifu’nun Nintendo Switch fragmanını aşağıda izleyebilirsiniz.

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