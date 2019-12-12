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    Şikayet sitelerinin geleceği hakkında önemli dava: Şikayetler tedbiren kaldırıldı

    Ankara'da ismi açıklanmayan bir markanın, bir tüketici şikayet sitesi hakkında açtığı dava bu tip sitelerin geleceği hakkında büyük önem taşıyor. Markanın şikayetleri tedbir amacıyla kaldırıldı.
    15 sa.
    4,5b
    10
    36
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Şikayet sitelerinin geleceği hakkında önemli dava: Şikayetler tedbiren kaldırıldı
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    Tüketicilerin satın aldığı ürün/hizmetler hakkında şikayetlerini dile getirdiği şikayet siteleri hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İsmi açıklanmayan bir tüketici şikayet sitesinde, ismi açıklanmayan bir şirkete ait şikayetler tedbir amacıyla kaldırıldı.

    Ankara’da bir şirket, tüketici şikayet sitesine dava açtı. İsmi açıklanmayan söz konusu sitede yalnızca olumsuz yorumların bulunduğunu ve şikayet yazanların ürünü gerçekten kullanıp kullanmadığının denetlenmediğini sebep olarak sundu. Mahkeme, karar açıklanana kadar şirketin tüm logo, isim, içerik ve şikayetlerin tedbiren kaldırılmasına karar verdi. Mahkemenin incelemeleri sürüyor.

    Ayrıca Bkz. "Yüzbinlerce kişinin kredi kartı bilgilerinin çalınmasıyla ilgili BKM'den açıklama"

    Markanın avukatlığını üstlenen Ayşegül Zengin, konuyla ilgili olarak “Markanız hakkında yorum yazan kişi sizin müşteriniz olmaya da bilir, hatta sizin rakip firmanız da olabilir. Müvekkilim deneme amaçlı kendi firması hakkında şikayet yazmak istediğinde şirket maili ile denemesine rağmen bu şikayeti yazabildi. Hatta, tüketiciler şikayetlerini yazmaya kalktıklarında site tarafından daha olumsuz yorum yapmaları için yönlendirildiklerini de gördük. Tüketiciler her ne kadar hak arama gerekçesiyle ya da iyi niyetle yorum yapsa da tüketici şikayet siteleri tarafından bu yorumlar firmalara bir koz olarak kullanılabiliyor. Onların marka itibarını kaybetmeleri karşısında bir çıkar elde etme durumu olduğunu görüyoruz. Bu davanın çok önemli bir noktaya temas ettiğini düşünüyoruz." dedi.

    Tüketici şikayet siteleri, müşterilerin bir problemle karşılaştığında sorununu çözüme kavuşturmasında yardımcı oluyor. Pek çok müşteri, yaşadığı bir problem karşısında müşteri hizmetleriyle iletişime geçip derdiği anlattığında çözüm bulamazken bu sitelere derdini yazdığında marka tarafından kendisiyle iletişime geçiliyor ve problemi gideriliyor. Yapılan şikayetler, internette kalıcı olarak durduğu için, markalar bu şikayetlere büyük önem veriyor.

    Mahkemenin alacağı karar, yeni davaları da etkileyecek. Şikayet sitelerinin bugünkü formatta yayına devam edebilmeleri için davanın sonucu büyük önem taşıyor.



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    Editörün Seçimi Yorum
    Şikayetvar ile ugrasacaginiza musteri hizmetlerinizi gelistirin de musteriler sikayetci olmasin.
    Yorumu gör »     keremec
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    keremec 15 sa. en beğenilen editörün seçimi
    Şikayetvar ile ugrasacaginiza musteri hizmetlerinizi gelistirin de musteriler sikayetci olmasin.
    1 Yanıt Yanıtla +122
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    11 52 7 15 sa.
    Nerede halk icin yararli bisey var kaldirin zaten.
    1 Yanıt Yanıtla +82
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    hidrojennn 15 sa.
    şimdi bazı arkadaşlar şikayet sitelerinin çalışması bilmeden yorum yapmış. 5 bayan giyim firmasının internet reklamlarını yönetiyorum. 1.herhangi bir telefon numaranız varsa o firmanın ürününü kullanmadan istediğiniz şikayeti yapabilirsiniz. 2. firma şikayet edenlerin şikayetlerini ücretsiz yayınlarken sizin cevap verebilmeniz için ayda çok eski zamanda 1200 tl talep ediyordu. para vermezseniz haklı da olsanız cevap bile veremiyorsunuz. 3. bazı şikayet siteleri olan ve uydurma şikayetler de ekleyerek şikayetleri kaldırmak için sizden haraç gibi para talep ediyor. tukoder bir site açsın, şikayetçi tam adıyla fişi ve faturasıyla şikayetini yapsın amenna. zaten tüketici tüketici hakem heyetlerine, mahkemelere şikayetini yapabiliryor, burda amaç internetten ifşa etmek, aklınca rezil etmek.
    şimdi bazı arkadaşlar şikayet sitelerinin çalışması bilmeden yorum yapmış. 5 bayan giyim firmasının internet reklamlarını yönetiyorum. 1.herhangi bir telefon n...
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    1 Yanıt Yanıtla +36
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    WarSaw 1 sa.
    birşey olmaz onlarda önlem alırlar insanlara belgeli ispatlı thh kararlı cart curtlu şikayet etme zorunluluğu getirirler kimse kuru işkembeden firmamı karalıyorlar diye ortalarda gezemez bundan sonra ve şikayetler eskisindende güzel olur daha sağlam olur ozaman ak göz kara göz çıkar ortaya.
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    alaz1903 5 sa.
    Şu malının ve hizmet kalitesinin arkasında duramayan "ismi açıklanmayan" firmanın ismi açıklansa da bir daha asla kullanmayacağımız bu ürünün markasını öğrensek.
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    sankara 7 sa.
    evet.. bi çok iyi bir karar olmuş.. sistemde çok açık var... ahiretten korkmasam çok rakiplerimi bitirebilirim, aynı şey n11 ve hepsiburada yorumları içinde geçerli... Allah dan korkmayan herşeyi yapar... örnek : rakip firmanın ürününü sipariş ver ücretsiz kargo gelsin... sonra kötü yorumu bas.. sonra 15 gün içinde cayma hakkı adı altındaki saçma yöntemle ücretsiz kargo ile iade et.. yorumunun orda kalıyor... cebinden 5 kuruş çıkmadı, düşman olduğun firma git gel iki sefer kargo ödedi.. üstüne kötü yorum aldı... malzeme kargoda perişan oldu... hey yavrum hey....
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    Cem 9 sa.
    Şikayet sitelerine dava açacağınıza sahte şikayette bulunan kişiler hakkında dava açın. Çok zor değil, önce müşteri ile iletişime geçin, gerçekten sizi n müşteriniz olup olmadığını ve sorununu tespit edin, eğer şikayet sahte ise ozaman kişiye ciddi bir tazminat davası açın. Demek ki şikayetlerden korkan bir firma. Umarım hangi firma olduğu ortaya çıkar.
    Yanıtla +3
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    perperek 10 sa.
    Tüketici Hakem Heyeti görevlisi olarak Avukatı pek haklı göremedim sanki örtbası haklı sebeplere dayandırmaya çalışmış sahi avukat haklıyı haksızı değil müvekkilini hakklı görürdü dimi.
    Yanıtla +1
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    focusrite 10 sa.
    geçen bir baktım illegal kaçak bahis siteleri ile şikayer dolu


    şikayet var resmen illegal bahise el altından hizmet veriyor.. sen ülkede olmayan bir şirketin şikayetini nasıl alırsın ki? resmen para alıyor illegal bahis şirketlerinden çünkü şikayet var da şikayetlerin olması bu şirketlere yanıt ve çözüm hakkı doğuruyor işlerine geliyor karşılıklı. ama şikayetvar sitesinin suyu ısındı bence, biri birgün uyanacak bu duruma..
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    zlatan_1903 11 sa.
    Çok basit tedbir alınabilir fatura istersin resmini ona göre yayınlar sitede
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    xfeyyaz 11 sa.
    Türkiyenin en büyük online alışveriş sitesinde 7 bin liralık alışverişimde mağdur edilmeye çalışıldım ürün bozuk gelmişti neyse müşteri hizmetleri sizi münasip yerlerine bile takmıyor uğraştırıyor bende şikayet sitesinde bir yazdım vay efendim canım efendim halledelim oldular hemde 1 gün içinde. 15 gün kendi müşteri hizmetlerinin yapmadığını şikayet sitelerinden korktukları için yaptılar burada boş boş yorum yapmayın herkes ekmeğinde herkes işini dört dörtlük yapsın
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    xfeyyaz 11 sa.
    Ben yararlı bir şekilde kullanıyorum karalamaya çalışanlar varsa tesbit edip bulun yok dijital şirketlerde çalışıyormarmışta yok zarar veriyormuşta karşı firma kıskanıyormuşta hiçte kusura bakmayın yavrum herkes işini dörtdörtlük yapıp müşteriyi mağdur etmese kimse şikayet etmez müşteri hizmetleri müşterilerle kafa yapmaya devam etsin sizde şikayet edin it gibi zarar görüp burada ağlasınlar
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    ProfXavier 11 sa.
    Müşteri her zaman haklıdır, nokta
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