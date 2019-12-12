Şikayet sitelerinin geleceği hakkında önemli dava: Şikayetler tedbiren kaldırıldı

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Tüketicilerin satın aldığı ürün/hizmetler hakkında şikayetlerini dile getirdiği şikayet siteleri hakkında önemli bir gelişme yaşandı. İsmi açıklanmayan bir tüketici şikayet sitesinde, ismi açıklanmayan bir şirkete ait şikayetler tedbir amacıyla kaldırıldı.

Ankara’da bir şirket, tüketici şikayet sitesine dava açtı. İsmi açıklanmayan söz konusu sitede yalnızca olumsuz yorumların bulunduğunu ve şikayet yazanların ürünü gerçekten kullanıp kullanmadığının denetlenmediğini sebep olarak sundu. Mahkeme, karar açıklanana kadar şirketin tüm logo, isim, içerik ve şikayetlerin tedbiren kaldırılmasına karar verdi. Mahkemenin incelemeleri sürüyor.

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Markanın avukatlığını üstlenen Ayşegül Zengin, konuyla ilgili olarak “Markanız hakkında yorum yazan kişi sizin müşteriniz olmaya da bilir, hatta sizin rakip firmanız da olabilir. Müvekkilim deneme amaçlı kendi firması hakkında şikayet yazmak istediğinde şirket maili ile denemesine rağmen bu şikayeti yazabildi. Hatta, tüketiciler şikayetlerini yazmaya kalktıklarında site tarafından daha olumsuz yorum yapmaları için yönlendirildiklerini de gördük. Tüketiciler her ne kadar hak arama gerekçesiyle ya da iyi niyetle yorum yapsa da tüketici şikayet siteleri tarafından bu yorumlar firmalara bir koz olarak kullanılabiliyor. Onların marka itibarını kaybetmeleri karşısında bir çıkar elde etme durumu olduğunu görüyoruz. Bu davanın çok önemli bir noktaya temas ettiğini düşünüyoruz." dedi.

Tüketici şikayet siteleri, müşterilerin bir problemle karşılaştığında sorununu çözüme kavuşturmasında yardımcı oluyor. Pek çok müşteri, yaşadığı bir problem karşısında müşteri hizmetleriyle iletişime geçip derdiği anlattığında çözüm bulamazken bu sitelere derdini yazdığında marka tarafından kendisiyle iletişime geçiliyor ve problemi gideriliyor. Yapılan şikayetler, internette kalıcı olarak durduğu için, markalar bu şikayetlere büyük önem veriyor.

Mahkemenin alacağı karar, yeni davaları da etkileyecek. Şikayet sitelerinin bugünkü formatta yayına devam edebilmeleri için davanın sonucu büyük önem taşıyor.