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    Yapay zeka sohbet araçları yakında kafanızı çevirdiğiniz her yerde olacak

    OpenAI, yaptığı paylaşımda geliştiricilerin ChatGPT'yi uygulamalarına ve ürünlerine entegre etmelerine olanak sağlayacak yeni bir API'yi kullanıma sunduğunu duyurdu.
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    Sıkı durun! Yapay zeka yakında tüm uygulamalara gelecek Tam Boyutta Gör
    ChatGPT’yi yakında her uygulamada görmeye hazırlıklı olun. OpenAI, paylaştığı bir blog gönderisinde geliştiricilerin ChatGPT’yi uygulamalarına ve ürünlerine entegre etmeleri için yeni bir API yayınladığını duyurdu. Yeni API ile birlikte maliyetlerin de önemli oranda düşeceğinin altı çiziliyor.

    OpenAI, API'nin geliştiricilere "en yeni dil (yalnızca sohbet değil) ve konuşmadan metne dönüştürme özelliklerine" erişim sağlayacağını ve maliyetleri yüzde 90 oranında azaltacağını söylüyor, “Geliştiriciler artık API'de açık kaynaklı Whisper large-v2 modelimizi çok daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde kullanabilirler. ChatGPT API kullanıcıları, model iyileştirmeleri ve modeller üzerinde daha derin kontrol için özel kapasite seçebilir.”

    ChatGPT yakında her yerde

    Sıkı durun! Yapay zeka yakında tüm uygulamalara gelecek Tam Boyutta Gör
    Duyurunun bir parçası olarak şirket, uygulamalarında ChatGPT entegrasyonlarını başlatan veya başlatmayı planlayan bazı geliştiricilerin altını çizdi. Snapchat, yeni sohbet botu My AI'ı bu hafta Snapchat+ abonelerinin kullanımına sunmaya başladı. ChatGPT ve temel aldığı GPT-3.5 turbo modelini kullanan tek Snapchat değil. Kısa süre önce Quizlet dünyanın ilk yapay zeka eğitmeni Q-Chat platformunu da tanıtmıştı. Ve bunlar sadece başlangıç gibi duruyor. Zira çoğu firma, sosyal medya ve uygulama geliştiricileri yapay zeka sohbet araçlarını uygulamalarına ve servislerine eklemeye çalışıyor.

    OpenAI, ChatGPT API’nin 750 kelime başına yalnızca 0,002 dolar maliyete sahip olacağını da söylüyor. Bunun yanında OpenAI, gizlilik ve güvenlik endişeleriyle ilgili müşteri geri bildirimlerine dayalı olarak geliştirici şartlarında da değişikliğe gitti. Kısaca OpenAI, geliştiricilerden gelen verileri hizmetini iyileştirmek için kullanmayacak. Ek olarak geliştiriciler verileri 30 gün boyunca saklamak zorunda olacak ancak muhtemelen bu politika cebi derin şirketleri kapsıyor olacak. Geliştiriciler bugünden itibaren API'ye erişim için kaydolabilir.

    Kaynakça https://bgr.com/tech/developers-can-now-integrate-chatgpt-into-their-apps-with-an-api/ https://openai.com/blog/introducing-chatgpt-and-whisper-apis
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 1 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 5 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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