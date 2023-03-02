Yapay zeka sohbet araçları yakında kafanızı çevirdiğiniz her yerde olacak

OpenAI, API'nin geliştiricilere "en yeni dil (yalnızca sohbet değil) ve konuşmadan metne dönüştürme özelliklerine" erişim sağlayacağını ve maliyetleri yüzde 90 oranında azaltacağını söylüyor, “Geliştiriciler artık API'de açık kaynaklı Whisper large-v2 modelimizi çok daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde kullanabilirler. ChatGPT API kullanıcıları, model iyileştirmeleri ve modeller üzerinde daha derin kontrol için özel kapasite seçebilir.”
ChatGPT yakında her yerde
OpenAI, ChatGPT API’nin 750 kelime başına yalnızca 0,002 dolar maliyete sahip olacağını da söylüyor. Bunun yanında OpenAI, gizlilik ve güvenlik endişeleriyle ilgili müşteri geri bildirimlerine dayalı olarak geliştirici şartlarında da değişikliğe gitti. Kısaca OpenAI, geliştiricilerden gelen verileri hizmetini iyileştirmek için kullanmayacak. Ek olarak geliştiriciler verileri 30 gün boyunca saklamak zorunda olacak ancak muhtemelen bu politika cebi derin şirketleri kapsıyor olacak. Geliştiriciler bugünden itibaren API'ye erişim için kaydolabilir.Kaynakça https://bgr.com/tech/developers-can-now-integrate-chatgpt-into-their-apps-with-an-api/ https://openai.com/blog/introducing-chatgpt-and-whisper-apis Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez