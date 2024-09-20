Netflix'e gelecek yeni oyunlar duyuruldu

Rebel Moon'un yaratıcısı Zack Snyder, 2025'te yalnızca Netflix üyelerine özel olarak sunulacak olan Blood Line: A Rebel Moon Game’i tanıttı. Super Evil Megacorp (Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, Catalyst Black, Vainglory) tarafından geliştirilen bu online co-op aksiyon oyunu, gezegen kurtarma temelli olacak ve oyuncular bir isyancının yerine geçecek.
Etkinlikte Squid Game: Unleashed de gösterildi. Bu yılın ilerleyen zamanlarında yalnızca Netflix’te yayınlanacak olan oyunda iki arkadaş (bazen düşman) hayatta kalmak için mücadele verecek. Squid Game 2. sezonun 26 Aralık 2024’te başlayacağı, üçüncü ve son sezonun 2025’te yayınlanacağı da hatırlatıldı.
Ödüllü oyun Monument Valley 3, 10 Aralık’ta Netflix’e geliyor ve oyuncuları bulmaca dünyasında heyecan verici bir yolculuğa çıkaracak. Geliştiriciler, Geeked Week 2024 Live sırasında oyunun artık ön kayda açıldığını ve oyuncuların hemen kaydolarak ilk oynayanlar arasında olabileceğini paylaştı. Beklemek istemeyenler için Monument Valley 1 şu anda platformda mevcut. Monument Valley 2, 29 Ekim'de gelecek.
Netflix’e gelecek yeni oyunların listesi
- Squid Game: Unleashed
- Carmen Sandiego
- Chicken Run: Eggstraction
- Lab Rat
- Don't Starve Together
- Street Fighter IV CE
- Tales of the Shire
- Blood Line: A Rebel Moon Game
- Monument Valley 3
- Civilization VI: Platinum
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...