Netflix'e gelecek yeni oyunlar duyuruldu

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Netflix, Geeked Week sunumunda platforma yakında eklenecek yeni oyunları duyurdu. Listedeki oyunlardan bazıları Ağustos’ta Gamescom etkinliğinde duyurulan eski oyunlar (Monument Valley 3 gibi), bazıları da yeni oyunlardan (Blood Line: A Rebel Moon Game) oluşuyor. Her zamanki gibi en çok izlenen dizilerden uyarlanan oyunlar da olacak.

Monument Valley 3 geliyor 1 ay önce eklendi

Rebel Moon'un yaratıcısı Zack Snyder, 2025'te yalnızca Netflix üyelerine özel olarak sunulacak olan Blood Line: A Rebel Moon Game’i tanıttı. Super Evil Megacorp (Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, Catalyst Black, Vainglory) tarafından geliştirilen bu online co-op aksiyon oyunu, gezegen kurtarma temelli olacak ve oyuncular bir isyancının yerine geçecek.

Etkinlikte Squid Game: Unleashed de gösterildi. Bu yılın ilerleyen zamanlarında yalnızca Netflix’te yayınlanacak olan oyunda iki arkadaş (bazen düşman) hayatta kalmak için mücadele verecek. Squid Game 2. sezonun 26 Aralık 2024’te başlayacağı, üçüncü ve son sezonun 2025’te yayınlanacağı da hatırlatıldı.

Ödüllü oyun Monument Valley 3, 10 Aralık’ta Netflix’e geliyor ve oyuncuları bulmaca dünyasında heyecan verici bir yolculuğa çıkaracak. Geliştiriciler, Geeked Week 2024 Live sırasında oyunun artık ön kayda açıldığını ve oyuncuların hemen kaydolarak ilk oynayanlar arasında olabileceğini paylaştı. Beklemek istemeyenler için Monument Valley 1 şu anda platformda mevcut. Monument Valley 2, 29 Ekim'de gelecek.

Netflix’e gelecek yeni oyunların listesi

Squid Game: Unleashed

Carmen Sandiego

Chicken Run: Eggstraction

Lab Rat

Don't Starve Together

Street Fighter IV CE

Tales of the Shire

Blood Line: A Rebel Moon Game

Monument Valley 3

Civilization VI: Platinum

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