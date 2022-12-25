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    Microsoft Sony’i suçladı: Silent Hill 2 ve Final Fantasy XVI hiçbir zaman Xbox’a gelmeyebilir

    Microsoft’un Activiason-Blizzard’ı satın alma sürecine girmesi ile Sony, bu birleşmeye karşı adeta savaş açmıştı. Sony’e sert cevaplar veren Microsoft, sevilen seriler hakkında konuştu.
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    Silent Hill 2 Remake asla Xbox'a gelmeyebilir Tam Boyutta Gör
    Özellikle batı dünyasında olan Xbox ve Playstation savaşı, son yıllarda ilginç noktalara ilerledi. Yeni nesil konsolların çıkması ile Sony, PS5 ile muhteşem bir başarı elde etse de Xbox Game Pass, Japon firmasını adeta köşeye sıkıştırdı. Game Pass servisini büyütmek için satın almalara devam eden Microsoft, Activision-Blizzard’ı da satın alacağını duyurmuştu. Son aylarda Sony tarafından karşı çıkılan bu anlaşma, iki firma hakkında da ilginç bilgileri gözler önüne seriyor.

    Silent Hill 2 ve Final Fantasy VII asla Xbox’a gelmeyecek

    Birleşik Krallık’ın Rekabet ve Piyasalar Kurumu’na savunma hazırlayan Microsoft, 111 sayfalık raporunda Sony hakkında ciddi iddialarda bulundu. Microsoft’a göre Sony, Square Enix ve Konami ile özel anlaşmalar imzalayarak Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Remake ve Silent Hill 2 Remake oyunlarının asla Xbox platformunda yayınlanmamasını sağlamış durumda.

    Sony, Nintendo ve Microsoft bazı yapımlar için platforma özel anlaşmalar yapsa da Sony’nin spesifik olarak Xbox’ı engellemeye çalışması firmanın batı pazarında tekel olmak istediğini gözler önüne seriyor. Silent Hill 2, geçtiğimiz aylarda PS5 ve PC için duyurulmuştu ancak Xbox kullanıcıları, eninde sonunda oyunun Xbox platformuna da geleceğini düşünüyordu ancak görünüşe göre Sony, bunu engellemek için çoktan özel adımlar atmış. Bakalım ABD, AB ve Birleşik Krallık Microsoft’un Activision’ı satın almasına izin verecek mi.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 3 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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