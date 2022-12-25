Microsoft Sony’i suçladı: Silent Hill 2 ve Final Fantasy XVI hiçbir zaman Xbox’a gelmeyebilir

Silent Hill 2 ve Final Fantasy VII asla Xbox’a gelmeyecek
Birleşik Krallık’ın Rekabet ve Piyasalar Kurumu’na savunma hazırlayan Microsoft, 111 sayfalık raporunda Sony hakkında ciddi iddialarda bulundu. Microsoft’a göre Sony, Square Enix ve Konami ile özel anlaşmalar imzalayarak Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Remake ve Silent Hill 2 Remake oyunlarının asla Xbox platformunda yayınlanmamasını sağlamış durumda.
Sony, Nintendo ve Microsoft bazı yapımlar için platforma özel anlaşmalar yapsa da Sony’nin spesifik olarak Xbox’ı engellemeye çalışması firmanın batı pazarında tekel olmak istediğini gözler önüne seriyor. Silent Hill 2, geçtiğimiz aylarda PS5 ve PC için duyurulmuştu ancak Xbox kullanıcıları, eninde sonunda oyunun Xbox platformuna da geleceğini düşünüyordu ancak görünüşe göre Sony, bunu engellemek için çoktan özel adımlar atmış. Bakalım ABD, AB ve Birleşik Krallık Microsoft’un Activision’ı satın almasına izin verecek mi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d