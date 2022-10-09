Silent Hill filminin yönetmeni yeni oyunların geliştirildiğini doğruladı

Konami Resident Evil’dan etkilenmiş
Geçtiğimiz aylarda ilk Silent Hill filminin yönetmeni Christophe Gans, yeni bir Silent Hill filmi üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Christophe Gans, Fransız sitesi movieandgame.fr ile yaptığı röportajda serinin geleceği hakkında önemli bilgiler verdi. Gans, Konami içerisinde orijinal Silent Hill oyununu geliştiren takım (Team Silent) ile çalıştığını ve şirket içinde birden fazla Silent Hill oyunu geliştirildiğini doğruladı. Gans’a göre Konami; yeni Resident Evil oyunlarından oldukça etkilenmiş ve Silent Hill serisini yeniden canlandırmaya odaklanmış.
Röportaj sırasında Gans, The Medium’un geliştiricisi Bloober Team’in Silent Hill 2 Remake üzerinde çalıştığını da doğruladı. Son aylarda artan iddialara göre, bir zamanlar dünyanın en popüler oyun serilerinden olan Silent Hill, uzun süre sonra tekrar hayranları ile buluşacak gibi duruyor. Bakalım Silent Hill, korku tahtını Resident Evil serisinin eliden alabilecek mi.
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