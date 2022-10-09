Silent Hill filminin yönetmeni yeni oyunların geliştirildiğini doğruladı

Tam Boyutta Gör 1999 yılında Playstation sistemi için çıkış yapan Silent Hill, gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biri olarak tarihe geçmişti. Ardından birçok farklı oyun ile gelmiş geçmiş en popüler korku serilerinden birini hayata geçiren Silent Hill, oyun dışında film ve çizgi roman ile de birçok kitleyle buluşmuştu. En son 2014 yılında P.T adlı bir demo ile karşımıza çıkan seri bir süre ölü olarak kabul edilse de iddialar, serinin yeniden canlanacağına işaret ediyor.

Resident Evil 4 Remake PS4 için de geliştiriliyor 3 hf. önce eklendi

Konami Resident Evil’dan etkilenmiş

Geçtiğimiz aylarda ilk Silent Hill filminin yönetmeni Christophe Gans, yeni bir Silent Hill filmi üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Christophe Gans, Fransız sitesi movieandgame.fr ile yaptığı röportajda serinin geleceği hakkında önemli bilgiler verdi. Gans, Konami içerisinde orijinal Silent Hill oyununu geliştiren takım (Team Silent) ile çalıştığını ve şirket içinde birden fazla Silent Hill oyunu geliştirildiğini doğruladı. Gans’a göre Konami; yeni Resident Evil oyunlarından oldukça etkilenmiş ve Silent Hill serisini yeniden canlandırmaya odaklanmış.

Röportaj sırasında Gans, The Medium’un geliştiricisi Bloober Team’in Silent Hill 2 Remake üzerinde çalıştığını da doğruladı. Son aylarda artan iddialara göre, bir zamanlar dünyanın en popüler oyun serilerinden olan Silent Hill, uzun süre sonra tekrar hayranları ile buluşacak gibi duruyor. Bakalım Silent Hill, korku tahtını Resident Evil serisinin eliden alabilecek mi.

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Silent Hill serinin geri döneceği neredeyse kesinleşti