Resident Evil 4 Remake, Playstation 4’e de gelecek

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Resident Evil 7 ile kendi geliştirdiği RE Engine oyun motoruna geçen Capcom, oyun dünyasında oldukça başarılı bir konuma geçmişti. Daha sonra Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake ve Resident Evil Village ile RE Engine’nin muhteşem potansiyeli gözler önüne serilmişti. Son yıllardaki serinin başarısını gören Capcom, geçtiğimiz aylarda Resident Evil 4’ü duyurmuştu. Yeni nesile özel duyurulan oyun, bir karar değişikliği ile Playstation 4’e de gelecek.

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Xbox One hakkında bir bilgi yok

Tokyo Game Show’un Capcom Online Programı’nda Resident Evil 4 Remake’in yapımcısı Yoshiaki Hirabayashi, oyunun Playstation 4 sistemine de geleceğini açıkladı. Ayrıca Hirabayashi, önümüzdeki Resident Evil için bir etkinlik düzenleneceği ve evren hakkında yeni bilgiler alacağımızı doğruladı.

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Oyunun Xbox One için gelip gelmeyeceği konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Capcom’ın Playstation ile özel ilişkisi ve Xbox One’ın PS4’ten daha güçsüz bir konsol olduğu düşünüldüğünde oyunun Xbox One sistemine gelmemesi olası gözüküyor. Capcom'ın son yıllarda yaptığı Switch portlarına bakıldığında ise oyunun, önümüzdeki yıllarda bulut üzerinden Nintendo Switch’e gelmesi olası gözüküyor. Ekim ayında düzenlenecek Resident Evil etkinliğinde; Villaga’ın yeni içerikleri, Village’ın Apple Silicon portu ve Resident Evil 4 Remake hakkında yeni bilgiler alacağız.

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Resident Evil 4 Remake PS4 için de geliştiriliyor