Silent Hill söylentileri büyüyor: "Bu yaz duyurulacak"

Oyun dünyasının en büyük markalarından biri olan ve korku oyunu sevenler için özel bir yeri olan Silent Hill'ın yeni oyunu ile ilgili söylentiler artmaya başladı. Hatta çıkan söylentiler bir değil, iki farklı Silent Hill oyununun geliştirildiği yönünde.

Geçtiğimiz saatlerde VGC'nin kaynaklarından aldığı duyumları paylaşması üzerine yeni bir Silent Hill söylentisi daha çıktı. Söylentiye göre Konami, yeni Silent Hill oyununu önde gelen bir Japon geliştiriciye devretmiş durumda ve duyurusu da bu yaz yapılacak. Bu söylentiyi destekler nitelikte de geçtiğimiz hafta Silent Hill'ın müziklerini yapan isim Akira Yamaoka, bu yaz üzerinde çalıştığı yeni oyun hakkında konuşabileceğini söylemişti. Söylediğine göre üzerinde çalıştığı oyun, oyuncuların merakla beklediği bir oyun.

Bu söylenti dışında The Medium isimli oyunun gelişiricisi olan Bloober Team'in de yeni bir oyun geliştirdiği ve bu oyun için büyük bir yayıncı ile çalıştığı açıklandı. Akira Yamaoka, The Medium'un da müziklerini yapmıştı. Oyuncular da bu bilgileri br araya getirerek Bloober Team'in de şu anda başka bir Silent Hill oyunu üzerinde çalıştığını düşünmeye başladı. Yani söylentilere göre geliştirilmekte olan iki farklı Silent Hill oyunu bulunuyor. Sanıyoruz ki bu söylentilerin doğruluğunu yaza kadar öğrenemeyeceğiz.

