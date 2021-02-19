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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Silent Hill söylentileri büyüyor: "Bu yaz duyurulacak"

    Video Games Chronicle'ın kaynaklarına göre şu anda bir Silent Hill oyunu üzerinde çalışılıyor ve bu yaz duyurulması planlanıyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    19 Şubat 2021, 23:00 (1 sa.)
    195
    12
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Silent Hill söylentileri büyüyor:
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    Oyun dünyasının en büyük markalarından biri olan ve korku oyunu sevenler için özel bir yeri olan Silent Hill'ın yeni oyunu ile ilgili söylentiler artmaya başladı. Hatta çıkan söylentiler bir değil, iki farklı Silent Hill oyununun geliştirildiği yönünde.

    Ayrıca Bkz. "Metro, Borderlands ve Saint’s Row’un bağlı olduğu şirkette 150 farklı oyun geliştirme aşamasında"

    Geçtiğimiz saatlerde VGC'nin kaynaklarından aldığı duyumları paylaşması üzerine yeni bir Silent Hill söylentisi daha çıktı. Söylentiye göre Konami, yeni Silent Hill oyununu önde gelen bir Japon geliştiriciye devretmiş durumda ve duyurusu da bu yaz yapılacak. Bu söylentiyi destekler nitelikte de geçtiğimiz hafta Silent Hill'ın müziklerini yapan isim Akira Yamaoka, bu yaz üzerinde çalıştığı yeni oyun hakkında konuşabileceğini söylemişti. Söylediğine göre üzerinde çalıştığı oyun, oyuncuların merakla beklediği bir oyun.

    Bu söylenti dışında The Medium isimli oyunun gelişiricisi olan Bloober Team'in de yeni bir oyun geliştirdiği ve bu oyun için büyük bir yayıncı ile çalıştığı açıklandı. Akira Yamaoka, The Medium'un da müziklerini yapmıştı. Oyuncular da bu bilgileri br araya getirerek Bloober Team'in de şu anda başka bir Silent Hill oyunu üzerinde çalıştığını düşünmeye başladı. Yani söylentilere göre geliştirilmekte olan iki farklı Silent Hill oyunu bulunuyor. Sanıyoruz ki bu söylentilerin doğruluğunu yaza kadar öğrenemeyeceğiz.



    https://www.ign.com/articles/new-silent-hill-game-reportedly-in-the-works-at-japanese-developer Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    P
    Phant0mTR 1 saat önce

    ExclusivePack. Linkini verdiğiniz video 3 ay öncesine ait ama. Aynı denemeden mi bahsediliyor.

    Jeolog. 1 gün önce

    c

    A
    aysensS 1 gün önce

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    ExclusivePack 1 gün önce

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    Rouvax 1 gün önce

    Seri uretim degil

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