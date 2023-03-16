İflas eden Silicon Valley Bank ve Signature Bank için teklifler bekleniyor

Ayrıca belirtmek gerekirse FDIC’nin hem SVB’yi hem de Signature‘ı tamamen satmayı hedeflediği ifade ediliyor. Bankanın tamamı satılmadığı takdirde ise belirli kısımları için gelen teklifler değerlendirilebilecek. Bunun yanında teklif veren şirketlerin mali durumlarının incelemesine izin verileceği de kaydedildi. Signature alıcısının ise bankadaki tüm kripto işinden vazgeçmeyi kabul etmesi gerekecek.
Daha önce SVB Financial Group’a JPMorgan ve PNC gibi dev finans kuruluşlarının talip olduğu belirtilmişti. Morgan Stanley ile Apollo’nun da görüşmeler yaptığı kaydedilmişti. SVB’nin İngiltere operasyonlarını ise HSBC devralmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)