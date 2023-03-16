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    Anlık Bildirim

    İflas eden Silicon Valley Bank ve Signature Bank için teklifler bekleniyor

    Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ın satışı yönünde çalışmalar sürüyor. Bankalardan gelecek tekliflerin 17 Mart’a kadar alınacağı bildirildi.                
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    Silicon Valley Bank ve Signature Bank için teklifler bekleniyor Tam Boyutta Gör
    İflas eden ABD'li bankalar Silicon Valley Bank ve Signature Bank için gelecek teklifler bekleniyor. ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) düzenleyicileri, SVB ve Signature Bank’ı satın almakla ilgilenen bankalardan 17 Mart’a kadar teklif vermelerini istedi. FDIC, geçen hafta iki bankaya el koymuştu. SVB‘nin Pazar günü yapılan ilk satış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

    Ayrıca belirtmek gerekirse FDIC’nin hem SVB’yi hem de Signature‘ı tamamen satmayı hedeflediği ifade ediliyor. Bankanın tamamı satılmadığı takdirde ise belirli kısımları için gelen teklifler değerlendirilebilecek. Bunun yanında teklif veren şirketlerin mali durumlarının incelemesine izin verileceği de kaydedildi. Signature alıcısının ise bankadaki tüm kripto işinden vazgeçmeyi kabul etmesi gerekecek.

    Daha önce SVB Financial Group’a JPMorgan ve PNC gibi dev finans kuruluşlarının talip olduğu belirtilmişti. Morgan Stanley ile Apollo’nun da görüşmeler yaptığı kaydedilmişti. SVB’nin İngiltere operasyonlarını ise HSBC devralmıştı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ugah6aiw 9 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 9 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 10 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 11 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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