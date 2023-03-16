İflas eden Silicon Valley Bank ve Signature Bank için teklifler bekleniyor

Tam Boyutta Gör İflas eden ABD'li bankalar Silicon Valley Bank ve Signature Bank için gelecek teklifler bekleniyor. ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) düzenleyicileri, SVB ve Signature Bank’ı satın almakla ilgilenen bankalardan 17 Mart’a kadar teklif vermelerini istedi. FDIC, geçen hafta iki bankaya el koymuştu. SVB‘nin Pazar günü yapılan ilk satış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Ayrıca belirtmek gerekirse FDIC’nin hem SVB’yi hem de Signature‘ı tamamen satmayı hedeflediği ifade ediliyor. Bankanın tamamı satılmadığı takdirde ise belirli kısımları için gelen teklifler değerlendirilebilecek. Bunun yanında teklif veren şirketlerin mali durumlarının incelemesine izin verileceği de kaydedildi. Signature alıcısının ise bankadaki tüm kripto işinden vazgeçmeyi kabul etmesi gerekecek.

Krizler peşi sıra! Kripto para dostu Signature Bank kapatıldı 3 gün önce eklendi

Daha önce SVB Financial Group’a JPMorgan ve PNC gibi dev finans kuruluşlarının talip olduğu belirtilmişti. Morgan Stanley ile Apollo’nun da görüşmeler yaptığı kaydedilmişti. SVB’nin İngiltere operasyonlarını ise HSBC devralmıştı.

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Silicon Valley Bank ve Signature Bank için teklifler bekleniyor