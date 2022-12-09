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    Şimdi de Radeon RX 7900 XT, ana rakibi RTX 4080 ile karşılaştırıldı

    AMD Radeon RX 7900 XT kartının karşılaştırma testleri de sızdırıldı. Sentetik test sonuçlarına göre Nvidia’nın GeForce RTX 4080 kartının geride kaldığı ortaya çıktı.
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    Radeon RX 7900 XT Tam Boyutta Gör
    AMD Radeon RX 7900 XTX’in arından şimdi de ailenin biraz daha güçsüz olan modeli Radeon RX 7900 XT’den yeni bilgiler geldi. 13 Aralık’ta piyasaya adımını atacak kart OpenCL ve Vulkan performanslarını gösteren Geekbench 5 testi gün yüzüne çıkmış durumda.

    Kıyaslama rakamlarına göre, AMD Radeon RX 7900 XT grafik kartının Radeon RX 7900 XTX'ten yaklaşık %10 daha yavaş olduğunu görüyoruz. Bunun yanında RX 7900 XT’nin Vulkan'da Nvidia’nın GeForce RTX 4080 kartını geride bıraktığını, OpenCL performansında ise geride kaldığı görülüyor.

    RX 7900 XTX ve RTX 4080 kıyaslaması

    Yapılan testlerde RX 7900 XT, sırasıyla Vulkan ve OpenCL testlerinden 162.230 puan ve 205.644 puan almayı başardı. Aynı testlerde RTX 4080 ise yine sırasıyla 148.838 puan ve 246.932 puan almıştı. Bu değerlere göre RX 7900 XT, Vulkan performansında RTX 4080’den yüzde 10, RX 6900 XT’den ise yüzde 42 daha hızlı. OpenCL’de ise RX 7900 XT, RTX 4080’den yaklaşık yüzde 20 daha yavaş.

    Öte yandan bu testlerde RX 7900 XT’nin hangi frekans değerlerinde çalıştığı belirsiz. Aynı şekilde GPU saat hızları ve sürücü konusunda da bilgiler eksik. Dolayısıyla tek başına oyun performansı anlamına gelmeyen Vulkan ve OpenCL testleri sadece genel performans açısından fikir edinmek için önemli. AMD’nin yeni RDNA 3 mimarili RX 7900 serisi kartları 13 Aralık tarihinde piyasaya girecek ve o tarihe kadar daha fazla bilginin gelmesi bekleyebiliriz.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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