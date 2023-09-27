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    Şimdiye kadarki en önemli Windows 11 güncellemesi çıktı: İşte değişenler

    Microsoft, Windows 11’in eksikliklerini türlü türlü güncellemeler ile gidermeye çalıştı. Ancak halihazırda mevcut olan son sürüm güncellemesi köklü değişiklikler getiriyor.
    Şimdiye kadarki en önemli Windows 11 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 için şimdiye kadarki en büyük güncellemelerinden birini kısa bir süre önce kullanıma sundu. Tamamıyla yeni, daha önce görülmemiş yapay zekalı asistan Copilot, yapay zekalı Paint ve Ekran Alıntısı Aracı için yapılan önemli eklemeler güncellemenin temelini oluştursa da gelen irili ufaklı bir sürü şey var. Gelin bunlara bir bakalım

    Elveda Cortana! Merhaba Windows Copilot

    Şimdiye kadarki en önemli Windows 11 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    26 Eylül’de yayınlanan Windows 11 22H2 (KB5030310) salı günü yamasıyla gelen en büyük özellik şüphesiz Windows Copilot. Bu yapay zekalı asistan aynı Bing Sohbet özelliğini doğrudan Windows 11 masaüstüne getiriyor. Windows 11'de bir kenar çubuğu olarak görünen bu özellik, bilgisayardaki ayarları kontrol etmenize, uygulamaları başlatmanıza ya da sadece sorguları yanıtlamanıza olanak tanıyor. Microsoft, Copilot'u Windows'un birçok bölümüne de entegre ediyor.

    Paint artık çok daha gelişmiş

    Şimdiye kadarki en önemli Windows 11 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    Microsoft ayrıca Paint, Ekran Alıntısı Aracı ve Windows 11'in Fotoğraflar uygulamasına da yapay zeka destekli özellikler ekliyor. Microsoft Paint, transparan ve katman desteği ile Photoshop benzeri özellikler kazanıyor. Microsoft ayrıca Paint'e yakında yeni bir yapay zeka görüntü oluşturucu da ekleyecek. Windows Insider'lar, önümüzdeki haftalarda tüm Windows 11 kullanıcılarına sunulacak olan "Paint Cocreator" özelliğine erişmek için bekleme listesine kaydolmaya başladılar bile.
    Şimdiye kadarki en önemli Windows 11 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un tüketici pazarlama müdürü Yusuf Mehdi bir blog yazısında "Cocreator, sadece bir metin girerek, bir stil seçerek ve benzersiz bir görüntü oluşturarak yaratıcılığınızı ortaya çıkarıyor" diyor. Oluşturulacak görselde daha sonra Paint'teki diğer araçları kullanarak, ister katman eklemek ister üstüne çizim yapmak olsun dilediğiniz her şeyi yapabileceksiniz. Paint’e DALL-E 3’ün eklenip eklenmeyeceğinden emin değilim ama Microsoft, OpenAI ortaklığı sayesinde genellikle hizmetlerine en güncel sürümü önceden ekliyor.

    Microsoft, Paint'in bu görüntü oluşturma özelliği için önizleme süresi boyunca jeton kullanıyor. Paint Cocreator'ın ilk kullanımı için 50 jeton veriliyor ve her kullanım için bir jeton kullanılıyor. Microsoft, önizleme tamamlandıktan sonra bu sistemin değiştirebileceğini söylüyor, bu da gelecekte bu özellik için ücret alabileceğini gösteriyor.

    Clipchamp 

    Şimdiye kadarki en önemli Windows 11 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    Video ile hikaye anlatımı söz konusu olduğunda, düzenleme de en az sahnelerin kendisi kadar önemli. Microsoft Clipchamp, Otomatik Oluşturma gibi gelişmiş yapay zeka araçlarıyla her şeyi bir araya getirmenize yardımcı oluyor. Clipchamp'te yerleşik olarak bulunan bu yeni özellik, geliştirmekte olduğunuz videonun türüne ilişkin birkaç basit soruyla kurguya bir adım önde başlamanıza yardımcı olacak.

    Ekran alıntılarında ve Fotoğraflar'da düzenleme seçenekleri

    Şimdiye kadarki en önemli Windows 11 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    Ekran Alıntısı Aracı'nın yapay zeka yükseltmeleri metin çıkarma ve redaksiyon şeklinde geliyor. Artık Ekran Alıntısı Aracı'ndaki bir görüntüden metin kopyalayabilecek ve bunu diğer uygulamalarda paylaşabileceksiniz. Microsoft ayrıca görüntülerdeki e-postaları ve telefon numaralarını otomatik olarak redakte etmenizi ve gizlemenizi sağlayan bir özellik de ekledi.

    Microsoft'un Windows 11 için Fotoğraflar uygulaması, bu güncellemeyle birlikte yeni bir arka plan bulanıklaştırma seçeneğiyle yapay zekaya odaklanmaya devam ediyor. Arka plan bulanıklaştırma, bir fotoğraftaki arka planı otomatik olarak bulacak ve özneyi vurgulayıp arka planı bulanıklaştıracak. Bu işlem manuel olarak özelleştirilebilecek.

    Şimdiye kadarki en önemli Windows 11 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    Paint, Fotoğraflar ve Ekran Alıntısı Aracı'nın yapay zeka ile geliştirilmiş sürümlerini edinmek için birkaç hafta beklemeniz gerekebilir. Microsoft, bu uygulama güncellemelerinin "tüketici kullanıcılarının küçük bir yüzdesine şimdi sunulmaya başlandığı (önümüzdeki aylarda tam kullanılabilirlik hedefleniyor)" konusunda uyarıyor.

    Windows Yedekleme uygulaması

    Şimdiye kadarki en önemli Windows 11 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    Microsoft ayrıca bu güncellemeyle birlikte geliştirilmiş bir Windows Yedekleme uygulaması da ekliyor. Artık yeni bir cihaza geçmek istediğinizde bilgisayarınızı yedeklemenize olanak tanıyor ve buluta yedekleme sayesinde mevcut ayarlarınızı otomatik olarak yeni bilgisayarınıza uygulanıyor. aşlat menünüzdeki ve görev çubuğunuzdaki sabitlenmiş uygulamalar da aktarılacak ve Microsoft Store'daki tüm uygulamalar otomatik olarak geri yüklenecek.
    Şimdiye kadarki en önemli Windows 11 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    Bu en son Windows 11 güncellemesi ayrıca şifrelerden kaçınmak ve hesaplarda oturum açmak için yüzünüzü, parmak izinizi veya PIN'inizi kullanmak için kullanılan geçiş anahtarları için de destek sunuyor. Dosya Gezgini bu Windows 11 güncellemesiyle daha modern bir görünüm kazanıyor.
    Şimdiye kadarki en önemli Windows 11 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    Eğer bir PC oyuncusuysanız, Microsoft'un bu güncellemede ilginç bir eklentisi var: Yerel RGB aydınlatma kontrolleri. Dinamik Aydınlatma olarak bilinen bu Windows 11 özelliği, açık HID LampArray standardını kullanarak RGB aydınlatmalarınızı kontrol edebilecek. Dolayısıyla çevre birimlerini ve aydınlatmalarını kontrol etmek için bir sürü uygulama kullanmak gerekmeyecek.

    BT yöneticilerinin ve geliştiricilerin de dikkat etmesi gereken bazı yenilikler var. Microsoft bu güncellemeyle Windows 365 Cloud PC'lerini Windows 11'e entegre ediyor. Windows 365 Boot, bir cihazda doğrudan Windows 365 Bulut PC'lere önyükleme yapmanıza olanak tanırken, Windows 365 Switch ise Windows 365 kullanıcılarının Windows 11 içinde yerel bir masaüstü ile bir Bulut PC arasında geçiş yapmasına izin verecek.

    Şimdiye kadarki en önemli Windows 11 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    Geliştiriciler artık Windows geliştirme makinelerini kurmanın ve kullanmanın daha kolay bir yolu olan Dev Home'a erişebilecekler. Dev Home, geliştiricilerin ihtiyaç duyduğu uygulamaları, araçları ve paketleri yüklemek üzere bir yapılandırma dosyası oluşturmak için Microsoft'un Windows Paket Yöneticisini (winget) kullanıyor. Ayrıca Microsoft Dev Box ve GitHub Codespaces kullanarak buluttaki kodlama ortamlarını yapılandırma özelliğini de barındırıyor.

    Bitti mi? Hayır

    Şimdiye kadarki en önemli Windows 11 güncellemesi çıktı Tam Boyutta Gör
    2023'ün dördüncü çeyreğinde yayınlanması planlanan bir başka güncellemede hala birçok Windows 11 özelliği yolda. Windows servis ve dağıtım başkanı John Cable bugün yayınladığı bir blog yazısında "Temmuz ayında duyurulduğu gibi, Windows 11 2023 Güncellemesi (sürüm 23H2) 2023'ün dördüncü çeyreğinde yayınlanacak" dedi. Windows 11 23H2 Güncellemesinde tam olarak ne olduğunu ya da Microsoft'un bu güncelleme için önceden planlanmış bazı özellikleri neden bugünkü 22H2 güncellemesine taşıdığını hala bilmiyoruz.

    Yerel RAR ve 7-zip desteğinin yanı sıra Windows 11 görev çubuğu için uygulama etiketleri ve gruplama kaldırmanın yanı sıra yeni bir ses karıştırıcı da yolda.

    Bu önemli Windows 11 güncellemesini hemen almak istiyorsanız Ayarlar > Windows Update'e gidebilir manuel olarak KB5030310 güncellemesini indirebilirsiniz. Veya "En son güncelleştirmeleri kullanıma sunulur sunulmaz al" seçeneğini açarak güncellemeleri çıktığı gibi edinebilirsiniz. Aksi takdirde, bu son büyük Windows 11 güncellemesini almak için Kasım ayındaki aylık Salı Yaması'na kadar beklemeniz gerekebilir.

    Kaynakça https://blogs.windows.com/windowsexperience/2023/09/26/the-most-personal-windows-11-experience-begins-rolling-out-today/ https://www.theverge.com/2023/9/26/23890621/microsoft-windows-11-update-copilot-paint-snipping-tool-features
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    windows 11, Windows Copilot ve
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