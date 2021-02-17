Simon Pegg ve Nick Frost başrollü Amazon dizisi Truth Seekers iptal edildi

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Özellikle Edgar Wright'ın Cornetto Üçlemesi ile iyice popülerleşen başarılı ikili Simon Pegg ve Nick Frost’un yeni dizisi iptal edildi.

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Amazon özel dizilerinden biri olan ve geçtiğimiz yıl ilk sezonu ile ekranlar karşısına çıkan Truth Seekers, Nick Frost’un Instagram’dan yaptığı açıklamaya göre iptal edildi. Dizinin Amazon tarafından iptal edildiği söyleniyor ve Nick Frost’un da açıklamalarına bakınca reyting konusunda istediğini çok da alamadığını düşünebiliriz.

Dizi, paranormal olayları araştıran bir gruba odaklanıyordu. Hem X Files tarzı bir yaklaşımı vardı hem de komedi dizisi tarzındaydı. Dizinin yapımcılığını Stolen Picture yapıyordu yani Simon Pegg ve Nick Frost'un yapım şirketi. Oyuncu kadrosunda ise Simon Pegg, Nick Frost, Emma D'Arcy, Samson Kayo, Malcolm McDowell ve Susan Wokoma.

Dizinin 8 bölümden oluşan ilk sezonunu şu anda Amazon Prime Video’da Türkçe altyazılı bir şekilde bulabilirsiniz.

https://www.gamesradar.com/truth-seekers-cancelled-season-2-amazon/

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