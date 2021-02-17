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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Simon Pegg ve Nick Frost başrollü Amazon dizisi Truth Seekers iptal edildi

    Geçtiğimiz yılın son aylarında ilk sezonu yayınlanan Simon Pegg ve Nick Frost başrollü Amazon dizisi Truth Seekers, birinci sezonun ardından ne yazık ki iptal edildi.
    17 Şubat 2021, 23:59 (4 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Simon Pegg ve Nick Frost başrollü Amazon dizisi Truth Seekers iptal edildi
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    Özellikle Edgar Wright'ın Cornetto Üçlemesi ile iyice popülerleşen başarılı ikili Simon Pegg ve Nick Frost’un yeni dizisi iptal edildi.

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    Amazon özel dizilerinden biri olan ve geçtiğimiz yıl ilk sezonu ile ekranlar karşısına çıkan Truth Seekers, Nick Frost’un Instagram’dan yaptığı açıklamaya göre iptal edildi. Dizinin Amazon tarafından iptal edildiği söyleniyor ve Nick Frost’un da açıklamalarına bakınca reyting konusunda istediğini çok da alamadığını düşünebiliriz.

    Dizi, paranormal olayları araştıran bir gruba odaklanıyordu. Hem X Files tarzı bir yaklaşımı vardı hem de komedi dizisi tarzındaydı. Dizinin yapımcılığını Stolen Picture yapıyordu yani Simon Pegg ve Nick Frost'un yapım şirketi. Oyuncu kadrosunda ise Simon Pegg, Nick Frost, Emma D'Arcy, Samson Kayo, Malcolm McDowell ve Susan Wokoma.

    Dizinin 8 bölümden oluşan ilk sezonunu şu anda Amazon Prime Video’da Türkçe altyazılı bir şekilde bulabilirsiniz.



    https://www.gamesradar.com/truth-seekers-cancelled-season-2-amazon/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar kim la
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    BoJack Horseman 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    İkiliyi sevsem de onlardan beklemeyeceğim kadar kötüydü maalesef.
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