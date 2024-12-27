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    Sinemada bu hafta: Evcilik, Parthenope, Rafadan Tayfa: Kapadokya (27 Aralık 2024)

    Sinemalarda bu hafta dokuz yeni film gösterime giriyor. Dijital platformlar bu haftayı nispeten sönük geçirirken, öde-izle servislerine dikkat çekici filmler geliyor.    

    Bu hafta da hem sinema salonlarında sinemaseverleri çok sayıda yeni film bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Gösterime Girecek Filmler 🍿

    Bu hafta sinema salonlarında dokuz yeni film gösterime girecek. Bu haftanın öne çıkan yapımları yerli filmler olacak. Ümit Ünal'ın yeni filmi Evcilik bu hafta vizyona girerken, çocuklu aileler içinse haftanın öne çıkan filmi Rafadan Tayfa: Kapadokya olacak.

    İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:

    1️⃣ Evcilik

    Evcilik Tam Boyutta Gör
    Evcilik; Sofra Sırları, Gölgesizler, "Aşk, Büyü, vs" gibi filmlerle tanınan Ümit Ünal'ın imzasını taşıyor. Dünya prömiyerini Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapan Evcilik, burada hem En İyi Senaryo, hem de En İyi Erkek Oyuncu (Nejat İşler) ödüllerini kazandı.
    • Yönetmen: Ümit Ünal
    • Tür: Drama, Gerilim
    • Oyuncular: Nejat İşler, Öykü Karayel, Fatih Artman, Deniz Işın, Selen Uçer

    Ege kıyılarındaki sakin bir küçük otel: Evcilik. Hayatlarından sıkılmış genç bir çift, Fırat ve Filiz, Evcilik'e gelirler. Oteli işleten Özkan ve yaşı ondan hayli küçük karısı Aysun ile tanışırlar. Özkan ve Aysun arasında çok doğal, sınırsız bir aşk vardır. Birbirlerine takma isimlerle Kınalı ve Duman diye hitap ederler. Filiz ve Fırat köylü çiftin aşkına özenir, onların aksanını komik bulup, bir oyun gibi onları taklit ederler. Ama Aysun ve Özkan bu oyuna şahit olunca kendilerini aşağılanmış hisseder ve Evcilik cinsel, sınıfsal ve kültürel gerilimlerin savaş alanı haline gelir.

    2️⃣ Rafadan Tayfa: Kapadokya

    Rafadan Tayfa: Kapadokya Tam Boyutta Gör
    Rafadan Tayfa serisinin yeni filmi, Rafadan Tayfa ekibinin bağ bozumu festivalinde gerçekleşecek “Kapadokya Bilmece Avı” etkinliği için Nevşehir’e gitmesinin ardından yaşananları konu alıyor.
    • Yönetmen: İsmail Fidan
    • Tür: Animasyon

    Bilmece Avı başladığında Hayri’nin yolu gizemli bir çömleği arayan ajanlarla kesişir. Ajanlardan önce Hayri’nin eline geçen çömlek, onu ajanların hedefi haline getirir. Tayfa, ajanların Kapadokya’da olduklarına ve bu çömleği aradıklarına pek inanmaz. Ancak Bilmece Avı devam ederken keşfedilen yerler ile çömlek arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıkar; Sıradan görünen bu çömlek aslında Zümrüt’ü Anka’nın küllerini saklamaktadır.

    3️⃣ Su Perisi Parthenope (Parthenope)

    Parthenope Tam Boyutta Gör
    Su Perisi Parthenope, yakın dönem İtalya sinemasının en dikkat çekici yönetmenlerinden biri olan Paolo Sorrentino'nun imzasını taşıyor. Sorrentino, daha önce hem Muhteşem Güzellik ve Il Divo gibi filmlerle, hem de The Young Pope dizisiyle adından övgüyle söz ettirmişti.
    • Yönetmen: Paolo Sorrentino
    • Tür: Fantastik, Drama
    • Oyuncular: Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman

    Yönetmenin son filmi dünya prömiyerini yaptığı Cannes'da pek iyi yorumlar almamış olsa da bir Sorrentino filmi olmasıyla bu ayın dikkate değer yapımları arasında yer alıyor. Parthenope, adını sonradan Napoli’nin tanrısı haline gelen efsanevi sirenden alıyor ve güzeller güzeli Parthenope’nin 1950’deki doğumundan günümüze, çalkantılı yaşam yolculuğunu anlatıyor

    4️⃣ Süleyman’ın Hikayesi (L'histoire de Souleymane)

    Süleyman’ın Hikayesi (L'histoire de Souleymane) Tam Boyutta Gör
    Bu yıl Cannes film festivalinde gösterilen Süleyman'ın Hikâyesi, bu hafta ülkemizde gösterime giriyor.
    • Yönetmen: Boris Lojkine
    • Tür: Dram
    • Oyuncular: Abou Sangare, Nina Meurisse, Emmanuel Yovanie

    Süleyman’ın Hikayesi, yasal ikamet hakkı elde etmek amacıyla yapılacak görüşmeye hazırlanmak için sadece iki günü olan, Paris’te yiyecek teslimatı yapan sığınmacı Souleymane’nin hikayesini anlatıyor.

    5️⃣ İngiliz Anahtarı: Recep Usta

    İngiliz Anahtarı: Recep Usta Tam Boyutta Gör
    İngiliz Anahtarı, tamirat için gittiği evde kendisini cinayet şüphelisi olarak bulan bir adamın hikayesini anlatıyor.
    • Yönetmen: Onur Öğden
    • Tür: Komedi
    • Oyuncular: Onur Atilla, Nilgün Belgün, Can Yılmaz, Tuna Orhan, Kadir Çermik

    Recep Usta, işini sevmeden ve beceriksizce yapan bir tesisatçıdır. Bir gün tamirat için bir eve giden Recep Usta, birden kendisini evde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak bulur. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Recep Usta, bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışırken daha da şüpheli duruma düşer. 

    6️⃣ Yeniden Başlamak

    Yeniden Başlamak Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime girecek bir diğer yerli film de Yeniden Başlamak olacak.
    • Yönetmen: Kemal Yıldız
    • Tür: Drama
    • Oyuncular: Eşref Ziya, Öykü Çelik, Batuhan Ekşi

    Hafızasını kaybetmiş gizemli bir adam, bir kağıt toplayıcının hayatına beklenmedik bir şekilde dahil olur. Onun geçmişini çözmek için başlayan arayış, trajik bir kazayı ve derin bir sırrı açığa çıkarır. Ancak finalde ortaya çıkan gerçek, tüm hikayeyi bambaşka bir perspektife taşır: Bu adam gerçekte kimdir?

    7️⃣ Killer Influence

    Killer Influence Tam Boyutta Gör
    Killer Infleunce, Fransa yapımı bir teen slasher filmi. Scream ve Friday the 13th gibi serilerle popüler hâle gelen bu türün diğer örnekleri gibi Killer Influence da bir katil tarafından avlanan bir genç grubuna odaklanıyor.
    • Yönetmen: Abel Danan
    • TürKorku, Gerilim
    • Oyuncular: Marilou Aussilloux, Ouidad Elma, Alix Gavoille

    Killer Influence'da başarılı bir influencer olan Alex arkadaşlarını şehirden uzak yazlık evine davet eder. Amacı burada bir yandan arkadaşlarıyla eğlenirken, bir yandan da takipçileri için paranormal videolar çekmektir. Ancak yayın açtıkları bir gün gizemli bir adam evlerine gelip onları takip etmeye başlayınca, keyifli başlayan tatilleri korku dolu bir hâl almaya başlar. Alex ve arkadaşlarını uzun bir gece bekliyordur.

    8️⃣ Ateşten Doğan

    Ateşten Doğan Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda sayıları hızla artan yerli korku filmlerine bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.
    • Yönetmen: Selim Kuru
    • Tür: Korku
    • Oyuncular: Nilay Çömlekçi, Mahmut Balekoğlu, Sevada Haçik Demirci

    Filmin merkezinde lise yıllarında beraber vakit geçiren beş arkadaş bulunuyor. İçlerinden birinin ateşe tapan annesinin defterini bulması, bu arkadaş grubunu yıllar sonra yeniden bir araya getirir. Ancak bilmedikleri bir gücü kurcaladıklarını bilmeyen gençler, kısa süre içerisinde kendilerini ateşten bir kabusun içinde bulurlar.

    9️⃣ Dehşet Kapanı (Consumed)

    Dehşet Kapanı (Consumed) Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime girecek bir diğer korku filmi de Consumed olacak.
    • Yönetmen: Mitchell Altieri
    • Tür: Korku
    • Oyuncular: Devon Sawa, Mark Famiglietti, Courtney Halverson

    Evli bir çift olan Jay ve Beth, Beth'in kanserden kurtulmasının birinci yıl dönümünü kutlamak için bir kamp gezisine çıkmaya karar verirler. Ancak bu gezi beklemedikleri gibi gitmeyecek. Kendilerini vahşi bir deli ile deri çalan bir canavar arasında sıkışmış bulan çift, bir kez daha hayatta kalmak için mücadele etmek zorundadır.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Dijital platformlar için bu hafta epey sönük geçecek. Yeni yıl vesilesiyle bu hafta daha çok komedi gösterilerine ağırlık veren platformlarda kayda değer sadece iki film gösterime girecek.

    1️⃣ Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

    Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl Tam Boyutta Gör
    Popüler stop-motion serisi Wallace & Gromit'in altıncı filmi bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak.
    • Yönetmen: Nick Park & Merlin Crossingham
    • Tür: Animasyon
    • Yayın Tarihi: 3 Ocak 2025
    • Platform: Netflix

    BBC ve Netflix ortaklığında hayata geçirilen bu animasyon filminde Wallace, robot bir bahçe cücesi yapıyor. Wallace, Norbot'u çeşitli görevlere gönderip para kazanırken, köpeiği Gromit kendisini dışlanmış hissetmeye başlıyor.

    2️⃣ Culpa Tuya

    Culpa Tuya Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video, bu hafta izleyicilere İspanya yapımı aşk filmi Culpa Tuya'yı sunuyor.
    • Yönetmen: Domingo González
    • Tür: Romantik, Drama
    • Oyuncular:  Gabriel Guevara, Nicole Wallace, Marta Hazas
    • Yayın Tarihi: 27 Aralık
    • Platform: Amazon Prime Video

    Culpa Mía'nın devam filmi olan bu filmde Noah ile Nick arasındaki aşk, ebeveynlerinin onları ayırmak için gösterdiği tüm çabalara rağmen sarsılmadan devam etmektedir. Ama Nick'in işi ve Noah'nın üniversiteye başlaması, ilişkilerinin ve Leister ailesinin temellerini sarsacak yeni ilişkilere kapı aralar. Bu kadar insanın yıkmaya çalıştığı bir ilişki ayakta kalabilir mi?

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerinde Yayınlanacak Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda sinemalarda gösterimi gerçekleşen filmlerden bazıları bu hafta Google Play ve Apple TV gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. İzleyiciler, bu filmleri tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecek. Bu hafta öde-izle servislerine gelecek kayda değer filmler şunlar olacak:

    1️⃣ Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)

    The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim Tam Boyutta Gör
    Orta Dünya'da geçen anime film Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, vizyona girdikten kısa süre sonra öde-izle servislerine geliyor.
    • Yönetmen: Kenji Kamiyama
    • Tür: Anime, Fantastik
    • Seslendirme: Brian Cox, Gaia Wise, Luke Pasqualino, Miranda Otto
    • Yayın Tarihi: 27 Aralık 2024

    Kenji Kamiyama'nın yönettiği Rohirrim'in Savaşı, orijinal üçlemenin 261 yıl öncesinde geçiyor ve adından da anlaşılacağı üzere Rohan halkına, yani Rohirrim'e odaklanıyor. İki Kule'deki büyük savaşın gerçekleştiği muazzam kale Helm's Deep, filmin hikâyesinde önemli bir yer tutuyor. Rohan Akıncıları'nın ilk günlerine odaklanan filmin ana karakterden biri de Yüzüklerin Efendisi'nde destanı anlatılan efsanevi Rohan kralı Helm Hammerhand.

    2️⃣ The Return

    The Return Tam Boyutta Gör
    Ralph Fiennes ve Juliette Binoche gibi iki usta ismi bir araya getirmesiyle dikkat çeken The Return, Homeros'un Odisseia destanından uyarlanan bir hikâyeyi ekrana taşıyor.
    • Yönetmen: Uberto Pasolini
    • Tür: Tarihi drama
    • Oyuncular: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer 
    • Yayın Tarihi: 27 Aralık 2024 

    The Return, Odisseia'nın 20 yıllık zorlu serüvenini değil, sonunda Ithaca'ya vardığında yaşadıklarını anlatıyor. Geride bıraktığı krallıkta pek çok şeyin değiştiğini fark eden Odisseia'nın çok geç olmadan içindeki gücü bulması gerekiyor.

    3️⃣ Wicked

    Wicked Tam Boyutta Gör
    Gişede son derece iyi bir performans sergileyen Wicked, gösterime girdikten yaklaşık beş hafta sonra öde-izle servislerine geliyor.
    • Yönetmen: Jon M. Chu
    • Tür: Müzikal
    • Oyuncular: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh
    • Yayın Tarihi: 31 Aralık 2024

    Aynı adlı Broadway müzikalinden uyarlanan Wicked, Oz Büyücüsü'nden tanıdığımız Cadı'nın hikâyesine farklı bir yorum getiriyor. Eleştirmenlerden son derece iyi yorumlar alan filmin bu yıl Oscar Ödülleri'nde de çok sayıda adaylık alması bekleniyor.

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    İnsansı robotlarda insan eli devrimi gerçekleşti

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

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