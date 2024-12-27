Sinemada bu hafta: Evcilik, Parthenope, Rafadan Tayfa: Kapadokya (27 Aralık 2024)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında sinemaseverleri çok sayıda yeni film bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Gösterime Girecek Filmler 🍿

Bu hafta sinema salonlarında dokuz yeni film gösterime girecek. Bu haftanın öne çıkan yapımları yerli filmler olacak. Ümit Ünal'ın yeni filmi Evcilik bu hafta vizyona girerken, çocuklu aileler içinse haftanın öne çıkan filmi Rafadan Tayfa: Kapadokya olacak.

İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:

1️⃣ Evcilik

Tam Boyutta Gör Evcilik; Sofra Sırları, Gölgesizler, "Aşk, Büyü, vs" gibi filmlerle tanınan Ümit Ünal'ın imzasını taşıyor. Dünya prömiyerini Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapan Evcilik, burada hem En İyi Senaryo, hem de En İyi Erkek Oyuncu (Nejat İşler) ödüllerini kazandı.

Yönetmen : Ümit Ünal

: Ümit Ünal Tür : Drama, Gerilim

: Drama, Gerilim Oyuncular: Nejat İşler, Öykü Karayel, Fatih Artman, Deniz Işın, Selen Uçer

Ege kıyılarındaki sakin bir küçük otel: Evcilik. Hayatlarından sıkılmış genç bir çift, Fırat ve Filiz, Evcilik'e gelirler. Oteli işleten Özkan ve yaşı ondan hayli küçük karısı Aysun ile tanışırlar. Özkan ve Aysun arasında çok doğal, sınırsız bir aşk vardır. Birbirlerine takma isimlerle Kınalı ve Duman diye hitap ederler. Filiz ve Fırat köylü çiftin aşkına özenir, onların aksanını komik bulup, bir oyun gibi onları taklit ederler. Ama Aysun ve Özkan bu oyuna şahit olunca kendilerini aşağılanmış hisseder ve Evcilik cinsel, sınıfsal ve kültürel gerilimlerin savaş alanı haline gelir.

2️⃣ Rafadan Tayfa: Kapadokya

Tam Boyutta Gör Rafadan Tayfa serisinin yeni filmi, Rafadan Tayfa ekibinin bağ bozumu festivalinde gerçekleşecek “Kapadokya Bilmece Avı” etkinliği için Nevşehir’e gitmesinin ardından yaşananları konu alıyor.

Yönetmen : İsmail Fidan

: İsmail Fidan Tür: Animasyon

Bilmece Avı başladığında Hayri’nin yolu gizemli bir çömleği arayan ajanlarla kesişir. Ajanlardan önce Hayri’nin eline geçen çömlek, onu ajanların hedefi haline getirir. Tayfa, ajanların Kapadokya’da olduklarına ve bu çömleği aradıklarına pek inanmaz. Ancak Bilmece Avı devam ederken keşfedilen yerler ile çömlek arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıkar; Sıradan görünen bu çömlek aslında Zümrüt’ü Anka’nın küllerini saklamaktadır.

3️⃣ Su Perisi Parthenope (Parthenope)

Tam Boyutta Gör Su Perisi Parthenope, yakın dönem İtalya sinemasının en dikkat çekici yönetmenlerinden biri olan Paolo Sorrentino'nun imzasını taşıyor. Sorrentino, daha önce hem Muhteşem Güzellik ve Il Divo gibi filmlerle, hem de The Young Pope dizisiyle adından övgüyle söz ettirmişti.

Yönetmen : Paolo Sorrentino

: Paolo Sorrentino Tür : Fantastik, Drama

: Fantastik, Drama Oyuncular: Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman

Yönetmenin son filmi dünya prömiyerini yaptığı Cannes'da pek iyi yorumlar almamış olsa da bir Sorrentino filmi olmasıyla bu ayın dikkate değer yapımları arasında yer alıyor. Parthenope, adını sonradan Napoli’nin tanrısı haline gelen efsanevi sirenden alıyor ve güzeller güzeli Parthenope’nin 1950’deki doğumundan günümüze, çalkantılı yaşam yolculuğunu anlatıyor

4️⃣ Süleyman’ın Hikayesi (L'histoire de Souleymane)

Tam Boyutta Gör Bu yıl Cannes film festivalinde gösterilen Süleyman'ın Hikâyesi, bu hafta ülkemizde gösterime giriyor.

Yönetmen : Boris Lojkine

: Boris Lojkine Tür : Dram

: Dram Oyuncular: Abou Sangare, Nina Meurisse, Emmanuel Yovanie

Süleyman’ın Hikayesi, yasal ikamet hakkı elde etmek amacıyla yapılacak görüşmeye hazırlanmak için sadece iki günü olan, Paris’te yiyecek teslimatı yapan sığınmacı Souleymane’nin hikayesini anlatıyor.

5️⃣ İngiliz Anahtarı: Recep Usta

Tam Boyutta Gör İngiliz Anahtarı, tamirat için gittiği evde kendisini cinayet şüphelisi olarak bulan bir adamın hikayesini anlatıyor.

Yönetmen : Onur Öğden

: Onur Öğden Tür : Komedi

: Komedi Oyuncular: Onur Atilla, Nilgün Belgün, Can Yılmaz, Tuna Orhan, Kadir Çermik

Recep Usta, işini sevmeden ve beceriksizce yapan bir tesisatçıdır. Bir gün tamirat için bir eve giden Recep Usta, birden kendisini evde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak bulur. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Recep Usta, bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışırken daha da şüpheli duruma düşer.

6️⃣ Yeniden Başlamak

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime girecek bir diğer yerli film de Yeniden Başlamak olacak.

Yönetmen : Kemal Yıldız

: Kemal Yıldız Tür : Drama

: Drama Oyuncular: Eşref Ziya, Öykü Çelik, Batuhan Ekşi

Hafızasını kaybetmiş gizemli bir adam, bir kağıt toplayıcının hayatına beklenmedik bir şekilde dahil olur. Onun geçmişini çözmek için başlayan arayış, trajik bir kazayı ve derin bir sırrı açığa çıkarır. Ancak finalde ortaya çıkan gerçek, tüm hikayeyi bambaşka bir perspektife taşır: Bu adam gerçekte kimdir?

7️⃣ Killer Influence

Tam Boyutta Gör Killer Infleunce, Fransa yapımı bir teen slasher filmi. Scream ve Friday the 13th gibi serilerle popüler hâle gelen bu türün diğer örnekleri gibi Killer Influence da bir katil tarafından avlanan bir genç grubuna odaklanıyor.

Yönetmen : Abel Danan

: Abel Danan Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Oyuncular: Marilou Aussilloux, Ouidad Elma, Alix Gavoille

Killer Influence'da başarılı bir influencer olan Alex arkadaşlarını şehirden uzak yazlık evine davet eder. Amacı burada bir yandan arkadaşlarıyla eğlenirken, bir yandan da takipçileri için paranormal videolar çekmektir. Ancak yayın açtıkları bir gün gizemli bir adam evlerine gelip onları takip etmeye başlayınca, keyifli başlayan tatilleri korku dolu bir hâl almaya başlar. Alex ve arkadaşlarını uzun bir gece bekliyordur.

8️⃣ Ateşten Doğan

Tam Boyutta Gör Son yıllarda sayıları hızla artan yerli korku filmlerine bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Yönetmen : Selim Kuru

: Selim Kuru Tür : Korku

: Korku Oyuncular: Nilay Çömlekçi, Mahmut Balekoğlu, Sevada Haçik Demirci

Filmin merkezinde lise yıllarında beraber vakit geçiren beş arkadaş bulunuyor. İçlerinden birinin ateşe tapan annesinin defterini bulması, bu arkadaş grubunu yıllar sonra yeniden bir araya getirir. Ancak bilmedikleri bir gücü kurcaladıklarını bilmeyen gençler, kısa süre içerisinde kendilerini ateşten bir kabusun içinde bulurlar.

9️⃣ Dehşet Kapanı (Consumed)

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime girecek bir diğer korku filmi de Consumed olacak.

Yönetmen : Mitchell Altieri

: Mitchell Altieri Tür : Korku

: Korku Oyuncular: Devon Sawa, Mark Famiglietti, Courtney Halverson

Evli bir çift olan Jay ve Beth, Beth'in kanserden kurtulmasının birinci yıl dönümünü kutlamak için bir kamp gezisine çıkmaya karar verirler. Ancak bu gezi beklemedikleri gibi gitmeyecek. Kendilerini vahşi bir deli ile deri çalan bir canavar arasında sıkışmış bulan çift, bir kez daha hayatta kalmak için mücadele etmek zorundadır.

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Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Dijital platformlar için bu hafta epey sönük geçecek. Yeni yıl vesilesiyle bu hafta daha çok komedi gösterilerine ağırlık veren platformlarda kayda değer sadece iki film gösterime girecek.

1️⃣ Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Yönetmen : Nick Park & Merlin Crossingham

: Nick Park & Merlin Crossingham Tür : Animasyon

: Animasyon Yayın Tarihi : 3 Ocak 2025

: 3 Ocak 2025 Platform: Netflix

BBC ve Netflix ortaklığında hayata geçirilen bu animasyon filminde Wallace, robot bir bahçe cücesi yapıyor. Wallace, Norbot'u çeşitli görevlere gönderip para kazanırken, köpeiği Gromit kendisini dışlanmış hissetmeye başlıyor.

2️⃣ Culpa Tuya

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video, bu hafta izleyicilere İspanya yapımı aşk filmi Culpa Tuya'yı sunuyor.

Yönetmen : Domingo González

: Domingo González Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama Oyuncular : Gabriel Guevara, Nicole Wallace, Marta Hazas

: Gabriel Guevara, Nicole Wallace, Marta Hazas Yayın Tarihi : 27 Aralık

: 27 Aralık Platform: Amazon Prime Video

Culpa Mía'nın devam filmi olan bu filmde Noah ile Nick arasındaki aşk, ebeveynlerinin onları ayırmak için gösterdiği tüm çabalara rağmen sarsılmadan devam etmektedir. Ama Nick'in işi ve Noah'nın üniversiteye başlaması, ilişkilerinin ve Leister ailesinin temellerini sarsacak yeni ilişkilere kapı aralar. Bu kadar insanın yıkmaya çalıştığı bir ilişki ayakta kalabilir mi?

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerinde Yayınlanacak Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda sinemalarda gösterimi gerçekleşen filmlerden bazıları bu hafta Google Play ve Apple TV gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. İzleyiciler, bu filmleri tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecek. Bu hafta öde-izle servislerine gelecek kayda değer filmler şunlar olacak:

1️⃣ Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)

Tam Boyutta Gör Orta Dünya'da geçen anime film Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı, vizyona girdikten kısa süre sonra öde-izle servislerine geliyor.

Yönetmen : Kenji Kamiyama

: Kenji Kamiyama Tür : Anime, Fantastik

: Anime, Fantastik Seslendirme : Brian Cox, Gaia Wise, Luke Pasqualino, Miranda Otto

: Brian Cox, Gaia Wise, Luke Pasqualino, Miranda Otto Yayın Tarihi: 27 Aralık 2024

Kenji Kamiyama'nın yönettiği Rohirrim'in Savaşı, orijinal üçlemenin 261 yıl öncesinde geçiyor ve adından da anlaşılacağı üzere Rohan halkına, yani Rohirrim'e odaklanıyor. İki Kule'deki büyük savaşın gerçekleştiği muazzam kale Helm's Deep, filmin hikâyesinde önemli bir yer tutuyor. Rohan Akıncıları'nın ilk günlerine odaklanan filmin ana karakterden biri de Yüzüklerin Efendisi'nde destanı anlatılan efsanevi Rohan kralı Helm Hammerhand.

2️⃣ The Return

Tam Boyutta Gör Ralph Fiennes ve Juliette Binoche gibi iki usta ismi bir araya getirmesiyle dikkat çeken The Return, Homeros'un Odisseia destanından uyarlanan bir hikâyeyi ekrana taşıyor.

Yönetmen : Uberto Pasolini

: Uberto Pasolini Tür : Tarihi drama

: Tarihi drama Oyuncular : Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer

: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer Yayın Tarihi: 27 Aralık 2024

The Return, Odisseia'nın 20 yıllık zorlu serüvenini değil, sonunda Ithaca'ya vardığında yaşadıklarını anlatıyor. Geride bıraktığı krallıkta pek çok şeyin değiştiğini fark eden Odisseia'nın çok geç olmadan içindeki gücü bulması gerekiyor.

3️⃣ Wicked

Tam Boyutta Gör Gişede son derece iyi bir performans sergileyen Wicked, gösterime girdikten yaklaşık beş hafta sonra öde-izle servislerine geliyor.

Yönetmen : Jon M. Chu

: Jon M. Chu Tür : Müzikal

: Müzikal Oyuncular : Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh

: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh Yayın Tarihi: 31 Aralık 2024

Aynı adlı Broadway müzikalinden uyarlanan Wicked, Oz Büyücüsü'nden tanıdığımız Cadı'nın hikâyesine farklı bir yorum getiriyor. Eleştirmenlerden son derece iyi yorumlar alan filmin bu yıl Oscar Ödülleri'nde de çok sayıda adaylık alması bekleniyor.

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