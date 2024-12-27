Sinemada bu hafta: Evcilik, Parthenope, Rafadan Tayfa: Kapadokya (27 Aralık 2024)

- Bu Hafta Sinemalarda Gösterime Girecek Filmler 🍿
- 1️⃣ Evcilik
- 2️⃣ Rafadan Tayfa: Kapadokya
- 3️⃣ Su Perisi Parthenope (Parthenope)
- 4️⃣ Süleyman’ın Hikayesi (L'histoire de Souleymane)
- 5️⃣ İngiliz Anahtarı: Recep Usta
- 6️⃣ Yeniden Başlamak
- 7️⃣ Killer Influence
- 8️⃣ Ateşten Doğan
- 9️⃣ Dehşet Kapanı (Consumed)
- Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
- 1️⃣ Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
- 2️⃣ Culpa Tuya
- Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerinde Yayınlanacak Filmler 🎥
- 1️⃣ Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)
- 2️⃣ The Return
- 3️⃣ Wicked
- Yorumlar
Bu hafta da hem sinema salonlarında sinemaseverleri çok sayıda yeni film bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Gösterime Girecek Filmler 🍿
Bu hafta sinema salonlarında dokuz yeni film gösterime girecek. Bu haftanın öne çıkan yapımları yerli filmler olacak. Ümit Ünal'ın yeni filmi Evcilik bu hafta vizyona girerken, çocuklu aileler içinse haftanın öne çıkan filmi Rafadan Tayfa: Kapadokya olacak.
İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:
1️⃣ Evcilik
- Yönetmen: Ümit Ünal
- Tür: Drama, Gerilim
- Oyuncular: Nejat İşler, Öykü Karayel, Fatih Artman, Deniz Işın, Selen Uçer
Ege kıyılarındaki sakin bir küçük otel: Evcilik. Hayatlarından sıkılmış genç bir çift, Fırat ve Filiz, Evcilik'e gelirler. Oteli işleten Özkan ve yaşı ondan hayli küçük karısı Aysun ile tanışırlar. Özkan ve Aysun arasında çok doğal, sınırsız bir aşk vardır. Birbirlerine takma isimlerle Kınalı ve Duman diye hitap ederler. Filiz ve Fırat köylü çiftin aşkına özenir, onların aksanını komik bulup, bir oyun gibi onları taklit ederler. Ama Aysun ve Özkan bu oyuna şahit olunca kendilerini aşağılanmış hisseder ve Evcilik cinsel, sınıfsal ve kültürel gerilimlerin savaş alanı haline gelir.
2️⃣ Rafadan Tayfa: Kapadokya
- Yönetmen: İsmail Fidan
- Tür: Animasyon
Bilmece Avı başladığında Hayri’nin yolu gizemli bir çömleği arayan ajanlarla kesişir. Ajanlardan önce Hayri’nin eline geçen çömlek, onu ajanların hedefi haline getirir. Tayfa, ajanların Kapadokya’da olduklarına ve bu çömleği aradıklarına pek inanmaz. Ancak Bilmece Avı devam ederken keşfedilen yerler ile çömlek arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıkar; Sıradan görünen bu çömlek aslında Zümrüt’ü Anka’nın küllerini saklamaktadır.
3️⃣ Su Perisi Parthenope (Parthenope)
- Yönetmen: Paolo Sorrentino
- Tür: Fantastik, Drama
- Oyuncular: Celeste Dalla Porta, Stefania Sandrelli, Gary Oldman
Yönetmenin son filmi dünya prömiyerini yaptığı Cannes'da pek iyi yorumlar almamış olsa da bir Sorrentino filmi olmasıyla bu ayın dikkate değer yapımları arasında yer alıyor. Parthenope, adını sonradan Napoli’nin tanrısı haline gelen efsanevi sirenden alıyor ve güzeller güzeli Parthenope’nin 1950’deki doğumundan günümüze, çalkantılı yaşam yolculuğunu anlatıyor
4️⃣ Süleyman’ın Hikayesi (L'histoire de Souleymane)
- Yönetmen: Boris Lojkine
- Tür: Dram
- Oyuncular: Abou Sangare, Nina Meurisse, Emmanuel Yovanie
Süleyman’ın Hikayesi, yasal ikamet hakkı elde etmek amacıyla yapılacak görüşmeye hazırlanmak için sadece iki günü olan, Paris’te yiyecek teslimatı yapan sığınmacı Souleymane’nin hikayesini anlatıyor.
5️⃣ İngiliz Anahtarı: Recep Usta
- Yönetmen: Onur Öğden
- Tür: Komedi
- Oyuncular: Onur Atilla, Nilgün Belgün, Can Yılmaz, Tuna Orhan, Kadir Çermik
Recep Usta, işini sevmeden ve beceriksizce yapan bir tesisatçıdır. Bir gün tamirat için bir eve giden Recep Usta, birden kendisini evde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak bulur. İçine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışan Recep Usta, bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışırken daha da şüpheli duruma düşer.
6️⃣ Yeniden Başlamak
- Yönetmen: Kemal Yıldız
- Tür: Drama
- Oyuncular: Eşref Ziya, Öykü Çelik, Batuhan Ekşi
Hafızasını kaybetmiş gizemli bir adam, bir kağıt toplayıcının hayatına beklenmedik bir şekilde dahil olur. Onun geçmişini çözmek için başlayan arayış, trajik bir kazayı ve derin bir sırrı açığa çıkarır. Ancak finalde ortaya çıkan gerçek, tüm hikayeyi bambaşka bir perspektife taşır: Bu adam gerçekte kimdir?
7️⃣ Killer Influence
- Yönetmen: Abel Danan
- Tür: Korku, Gerilim
- Oyuncular: Marilou Aussilloux, Ouidad Elma, Alix Gavoille
Killer Influence'da başarılı bir influencer olan Alex arkadaşlarını şehirden uzak yazlık evine davet eder. Amacı burada bir yandan arkadaşlarıyla eğlenirken, bir yandan da takipçileri için paranormal videolar çekmektir. Ancak yayın açtıkları bir gün gizemli bir adam evlerine gelip onları takip etmeye başlayınca, keyifli başlayan tatilleri korku dolu bir hâl almaya başlar. Alex ve arkadaşlarını uzun bir gece bekliyordur.
8️⃣ Ateşten Doğan
- Yönetmen: Selim Kuru
- Tür: Korku
- Oyuncular: Nilay Çömlekçi, Mahmut Balekoğlu, Sevada Haçik Demirci
Filmin merkezinde lise yıllarında beraber vakit geçiren beş arkadaş bulunuyor. İçlerinden birinin ateşe tapan annesinin defterini bulması, bu arkadaş grubunu yıllar sonra yeniden bir araya getirir. Ancak bilmedikleri bir gücü kurcaladıklarını bilmeyen gençler, kısa süre içerisinde kendilerini ateşten bir kabusun içinde bulurlar.
9️⃣ Dehşet Kapanı (Consumed)
- Yönetmen: Mitchell Altieri
- Tür: Korku
- Oyuncular: Devon Sawa, Mark Famiglietti, Courtney Halverson
Evli bir çift olan Jay ve Beth, Beth'in kanserden kurtulmasının birinci yıl dönümünü kutlamak için bir kamp gezisine çıkmaya karar verirler. Ancak bu gezi beklemedikleri gibi gitmeyecek. Kendilerini vahşi bir deli ile deri çalan bir canavar arasında sıkışmış bulan çift, bir kez daha hayatta kalmak için mücadele etmek zorundadır.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Dijital platformlar için bu hafta epey sönük geçecek. Yeni yıl vesilesiyle bu hafta daha çok komedi gösterilerine ağırlık veren platformlarda kayda değer sadece iki film gösterime girecek.
1️⃣ Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
- Yönetmen: Nick Park & Merlin Crossingham
- Tür: Animasyon
- Yayın Tarihi: 3 Ocak 2025
- Platform: Netflix
BBC ve Netflix ortaklığında hayata geçirilen bu animasyon filminde Wallace, robot bir bahçe cücesi yapıyor. Wallace, Norbot'u çeşitli görevlere gönderip para kazanırken, köpeiği Gromit kendisini dışlanmış hissetmeye başlıyor.
2️⃣ Culpa Tuya
- Yönetmen: Domingo González
- Tür: Romantik, Drama
- Oyuncular: Gabriel Guevara, Nicole Wallace, Marta Hazas
- Yayın Tarihi: 27 Aralık
- Platform: Amazon Prime Video
Culpa Mía'nın devam filmi olan bu filmde Noah ile Nick arasındaki aşk, ebeveynlerinin onları ayırmak için gösterdiği tüm çabalara rağmen sarsılmadan devam etmektedir. Ama Nick'in işi ve Noah'nın üniversiteye başlaması, ilişkilerinin ve Leister ailesinin temellerini sarsacak yeni ilişkilere kapı aralar. Bu kadar insanın yıkmaya çalıştığı bir ilişki ayakta kalabilir mi?
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerinde Yayınlanacak Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda sinemalarda gösterimi gerçekleşen filmlerden bazıları bu hafta Google Play ve Apple TV gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. İzleyiciler, bu filmleri tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecek. Bu hafta öde-izle servislerine gelecek kayda değer filmler şunlar olacak:
1️⃣ Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim)
- Yönetmen: Kenji Kamiyama
- Tür: Anime, Fantastik
- Seslendirme: Brian Cox, Gaia Wise, Luke Pasqualino, Miranda Otto
- Yayın Tarihi: 27 Aralık 2024
Kenji Kamiyama'nın yönettiği Rohirrim'in Savaşı, orijinal üçlemenin 261 yıl öncesinde geçiyor ve adından da anlaşılacağı üzere Rohan halkına, yani Rohirrim'e odaklanıyor. İki Kule'deki büyük savaşın gerçekleştiği muazzam kale Helm's Deep, filmin hikâyesinde önemli bir yer tutuyor. Rohan Akıncıları'nın ilk günlerine odaklanan filmin ana karakterden biri de Yüzüklerin Efendisi'nde destanı anlatılan efsanevi Rohan kralı Helm Hammerhand.
2️⃣ The Return
- Yönetmen: Uberto Pasolini
- Tür: Tarihi drama
- Oyuncular: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer
- Yayın Tarihi: 27 Aralık 2024
The Return, Odisseia'nın 20 yıllık zorlu serüvenini değil, sonunda Ithaca'ya vardığında yaşadıklarını anlatıyor. Geride bıraktığı krallıkta pek çok şeyin değiştiğini fark eden Odisseia'nın çok geç olmadan içindeki gücü bulması gerekiyor.
3️⃣ Wicked
- Yönetmen: Jon M. Chu
- Tür: Müzikal
- Oyuncular: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh
- Yayın Tarihi: 31 Aralık 2024
Aynı adlı Broadway müzikalinden uyarlanan Wicked, Oz Büyücüsü'nden tanıdığımız Cadı'nın hikâyesine farklı bir yorum getiriyor. Eleştirmenlerden son derece iyi yorumlar alan filmin bu yıl Oscar Ödülleri'nde de çok sayıda adaylık alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.