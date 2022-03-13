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    Sıra dışı bir tasarıma sahip OnePlus Nord 2T ortaya çıktı

    OnePlus Nord 2T'nin render görüntüleri, kumtaşı arka paneli, benzersiz arka kamera modülü olN farklı bir akıllı telefonu gösteriyor.                             
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    Sıra dışı bir tasarıma sahip OnePlus Nord 2T ortaya çıktı
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    Bu baharda piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus Nord 2T akıllı telefonun özel tasarımını gösteren render görüntüleri paylaşıldı.

    Görüntüler, üç kamera lensini ve bir çift LED flaşı yerleştirmek için iki dairesel halka ile cihazın arkasını gösteriyor. Akıllı telefon kum gibi dokulu bir gövdeye sahip ve kamera ünitesi buzlu camdan yapılmış. OnePlus Nord 2T'nin ön paneli ise markanın diğer akıllı telefonlarından farklı olmayacak. Cihaz, sol üst köşede bir selfie kamerası için delikli bir ekranla gelecek.

    Sıra dışı bir tasarıma sahip OnePlus Nord 2T ortaya çıktı
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    OnePlus Nord 2T ne zaman tanıtılacak?

    OnePlus Nord 2T'nin 90Hz yenileme hızına ve 32MP selfie kamerasına sahip 6.43 inç Full HD+ AMOLED ekran, 12GB RAM ve 256GB dahili depolamaya sahip MediaTek Dimensity 1300 yonga seti, 50 + 8 + 2 MP çözünürlükte üç kamera ve ayrıca 80 watt'a kadar hızlı şarjlı 4500 mAh pil ile geleceği sızan bilgiler arasında.

    OnePlus'ın bu yılın Nisan-Mayıs aylarında Nord 2T'yi tanıtması bekleniyor.

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