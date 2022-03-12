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Counterpoint araştırma şirketi, Android işletim sistemi çalıştıran akıllı telefonlar için küresel işlemci pazar araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

2021'de hücresel cihazlar için yonga seti satışlarının 2020'ye kıyasla %3,6 arttığı tahmin ediliyor. Sektör, önde gelen beş tedarikçi arasında bölünmüş durumda.

MediaTek, Dimensity 8000, 8100 ve 1300 yonga setlerini tanıttı 1 hf. önce eklendi

Pazar lideri %46 pay ile MediaTek. Başka bir deyişle, bu şirket işlemci pazarının neredeyse yarısını kontrol ediyor. MediaTek'in geçtiğimiz yıl Dimensity 700/800 serisi işlemcileri sayesinde 300 doların altındaki akıllı telefon kategorisinde önemli bir büyüme gösterdiği belirtilmiş.

Önde gelen tedarikçiler sıralamasında ikinci sırada yer alan Qualcomm, %35'lik bir paya sahip. Şirket, 300-499 dolarlık cihaz segmentine %65'le hükmediyor.

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Samsung'un ürünlerine talep azaldı

İlk beş tedarikçi arasında Güney Koreli Samsung da var, ancak şirketin ürünlerine olan talep azaldı. Böylece şirketin 100-299 dolar segmentindeki payı yıl içinde %17'den %7'ye düştü.

Unisoc, 200 doların altındaki kategoride büyüme gösterdi ve 99 dolara kadar olan segmentte payı %26 oldu.

Son olarak HiSilicon'un 500 dolar ve üzeri akıllı telefon kategorisinde %16 yakaladığı not ediliyor.

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MediaTek, Android akıllı telefon işlemci pazarının yarısına hakim